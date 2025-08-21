Мои заказы

Увидеть самое главное в Избербаше

Найдено 3 экскурсии в категории «Самое главное» в Избербаше, цены от 3700 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Из Избербаша - в аул-призрак Гамсутль
На машине
13 часов
18 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Избербаша - в аул-призрак Гамсутль
Гимринская башня, Ирганайское водохранилище, Салтинский водопад и высокогорный Гамсутль
Начало: 7.30
31 дек в 07:30
1 янв в 07:30
16 400 ₽ за всё до 4 чел.
Древние селения Гоор и Кахиб + Язык тролля
На автобусе
На микроавтобусе
11 часов
18 отзывов
Групповая
до 19 чел.
Древние селения Гоор и Кахиб + Язык тролля
Горный Дагестан невероятно притягателен! Исследуем древние уголки, посетим руины селений Гоор и Кахиб, остановимся у Языка тролля и старейшего храма
Начало: ул. Советская
Расписание: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 07:15
11 дек в 07:15
13 дек в 07:15
3700 ₽ за человека
Кала-Корейш, Кубачи и Амузги - поездка из Избербаша
На машине
12 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Кала-Корейш, Кубачи и Амузги - поездка из Избербаша
Посетить столицу древнего феодального государства и побывать в гостях у высокогорных ювелиров
Начало: 7.30
31 дек в 07:30
1 янв в 07:30
16 667 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Виктория
    21 августа 2025
    Из Избербаша - в аул-призрак Гамсутль
    Прекрасная экскурсия с отличным гидом. Безопасный стиль вождения, даже детей не укачивало, хотя был серпантин. Идрис хороший рассказчик, с чувством
    читать дальше

    юмора. Не торопит на локациях, отвечает на все вопросы и вообще очень приятный человек. Ездили с ним на каньон и в Хунзахский район, остались довольны. Рекомендуем!

  • Е
    Елена
    1 августа 2025
    Из Избербаша - в аул-призрак Гамсутль
    Замечательный гид! Остались всей семьёй в восторге! Если вы хотите увидеть Кавказ и понять его, попробовать на вкус, однозначно рекомендую этого экскурсовода. Насыщенная программа, красивейшие локации. Память на всю жизнь. Идрис, спасибо Вам большое! Буду всем рекомендовать Вас!
  • М
    Михаил
    14 апреля 2025
    Из Избербаша - в аул-призрак Гамсутль
    Спасибо Вам, Идрис! Интереснейшие места, природа, дорога, истории и легенды. Красиво, познавательно и очень гостеприимно.
  • Н
    Наталия
    28 сентября 2024
    Из Избербаша - в аул-призрак Гамсутль
    Большое спасибо! Несмотря на прогноз погоды и обещанный дождь экскурсия состоялась. Идрис адаптировал маршрут под погодные условия и учитывал пожелания всех участников экскурсии. Даже детям 10 и 13-ти лет было интересно. Погода была отличная, машина комфортная, красота гор неописуемая.
  • О
    Ольга
    22 сентября 2024
    Из Избербаша - в аул-призрак Гамсутль
    Замечательная поездка с прекрасным гидом!!! Маршрут превзошел все мои ожидания, невероятно красивые виды и приятная беседа на протяжении всего путешествия! Рекомендую Идриса, лучший гид в Дагестане!
  • А
    Андрей
    5 июля 2024
    Из Избербаша - в аул-призрак Гамсутль
    Это было невероятное путешествие, наполненное красивейшими видами и очень интересными рассказами Идриса! Мы были в полном восторге как от глубины
    читать дальше

    знаний о родном крае рассказчика, так и от этих пейзажей. Забрал нас в оговоренное время и месте. Машина очень комфортная для таких поездок. Очень рекомендуем это направление и этого гида! Идрис прекрасный и доброжелательный человек, а также знаток как и с какого ракурса лучше фотографироваться и активно в этом помогал.

  • Э
    Эрика
    3 июля 2024
    Из Избербаша - в аул-призрак Гамсутль
    Нам очень понравилась экскурсия.
    Идрис подробно и интересно рассказывал. Его машина удобная и чистая. Весь путь прошёл с нами.
    Плюсом были дождевики, которые не единожды понадобились.
    Будем рекомендовать друзьям.
    Большое спасибо!
  • Ф
    Фарид
    3 июля 2024
    Из Избербаша - в аул-призрак Гамсутль
    Очень приятный гид. Мне, как родителю, очень понравилось, что гид нашел общий язык с детьми. Нас заранее предупредили о сложностях
    читать дальше

    езды по серпантину (детей укачивало) и мы смогли немного подготовиться к ним. Экскурсия для любителей активного отдыха, одеваться надо соответствующе. Долгий пеший подъем по мокрой грязи негативно сказывается на городской обуви) Спасибо Идрису за дождевики. А ещё мы удивились, что гид с нами поднимался в Гамсутль. Если бы не его жизнерадостность, дети нас точно уговорили бы развернуться обратно. Рекомендую

  • K
    KULIK
    20 июня 2024
    Из Избербаша - в аул-призрак Гамсутль
    Брали экскурсию в аул- призрак Гамсутль через" Трипстер" в июне 2024 года. Нас сопровождал в поездке гид Идрис, всё прошло
    читать дальше

    очень интересно, сам маршрут великолепный, такие пейзажи и красоты будут ещё долго оставаться в памяти. Гид Идрис проффесионал, большой любитель истории Дагестана, очень интересно всё рассказывает. По маршруту прошёл с нами от начала до конца, подсказывает и помогает весь маршрут, группу контролирует не бросит ни где. Однозначно рекомендую, как маршрут так и гида Идриса.

  • Е
    Елена
    5 июня 2024
    Из Избербаша - в аул-призрак Гамсутль
    Хотим от всей нашей компании выразить благодарность Идрису за замечательную поездку. Было интересно, познавательно. Дорога в Гамсутль оказалась не простой, но благодаря поддержки Идриса мы её осилили! Рекомендуем всем, получите незабываемые впечатления!
  • Л
    Людмила
    13 мая 2024
    Из Избербаша - в аул-призрак Гамсутль
    Отличная экскурсия!
    Наш замечательный гид Идрис рассказал очень интересного об истории, людях, природе Дагестана.
    Маршрут был сложный, но безумно интересный. Мы увидели
    читать дальше

    невероятно красивые места. Особенно, конечно, захватывает дух от вида с самой высокой башни Гамсутля 😍
    И благодаря рекомендации Идриса мы попробовали ооочень вкусные национальные блюда: абрикосовую кашу с урбечем, чуду и курзе.
    Спасибо большое!!!

  • С
    Светлана
    18 сентября 2023
    Из Избербаша - в аул-призрак Гамсутль
    15 сентября ездили с Идрисом на экскурсию в Гамсутль. Получили большое удовольствие от увиденного и услышанного. Особенно хочется отметить аккуратное вождение по таким сложным горным дорогам.
  • Н
    Наталья
    31 августа 2023
    Кала-Корейш, Кубачи и Амузги - поездка из Избербаша
    Отличная насыщенная экскурсия! Обязательно посетите ювелирный музей в Кубачах! Кала-Корейш - потрясающее место, всем рекомендую посмотреть, но в жару туда забираться тяжелова-то, рассчитывайте свои силы.
  • О
    Ольга
    29 августа 2023
    Из Избербаша - в аул-призрак Гамсутль
    Очень насыщенная, интересная экскурсия с потрясающими видами! Идрис приятный человек, автомобиль комфортный и вместительный. От экскурсии остались только приятные эмоции.
    читать дальше

    Жаль, что не спустилась на зиплайне, он там нереально крут! Совет: берите с собой резиновые тапки, а то при посещении подземного водопада придётся брать в аренду за 100 рублей:)

  • А
    Алексей
    6 июля 2023
    Из Избербаша - в аул-призрак Гамсутль
    Все было замечательно! Идрис грамотной, вежливый, и просто хороший человек!
  • А
    Алексей
    5 сентября 2022
    Из Избербаша - в аул-призрак Гамсутль
    Мы были на экскурсии 27.08.2022, которую нам организовал Идрис. Ещё раз хотим поблагодарить за чудесную экскурсию по Дагестану, за интересную
    читать дальше

    и легкую информацию, за внимание, пунктуальность и умение подстроиться под клиента. Такое ощущение, что экскурсия была создана специально для нас. Эта поездка — настоящая жемчужина. Сейчас остался восторг и приятное послевкусие после чудесного аула-призрака Гамсутль и всей экскурсии! В Дагестане мы пользовались услугами гида первый раз и это счастье — попасть сразу на интересного и порядочного экскурсовода. Для нас было очень важно, что Идрис как профессионал, чувствовал, что нам интересно и подробно рассказывал нам об этом. Кроме этого, информация была подана с учётом интересных деталей, о которых осведомлены только местные жители. Лёгкое общение с Идрисом и неперегруз информацией оставил одно из самых приятных впечатлений от всего отпуска в целом!
Успехов в работе, благодарных клиентов и до новых встреч!
    Успехов в работе, благодарных клиентов и до новых встреч!

  • М
    Марина
    25 августа 2022
    Из Избербаша - в аул-призрак Гамсутль
    Великолепный маршрут. За день мы посетили столько прекрасны и живописных мест, насыщенная и познавотельная экскурсия, много узнали об истории и местных обычаев. Большое спасибо Ирдису за столь увлекательное путешествие!
  • Е
    Екатерина
    30 июня 2022
    Из Избербаша - в аул-призрак Гамсутль
    Прекрасная поездка, которая полностью соответствовала нашим ожиданиям. Комфортабельная машина, хороший гид. Рекомендую!
  • Е
    Елена
    20 июня 2022
    Из Избербаша - в аул-призрак Гамсутль
    Нам, жителям равнинных северных мест, всё места рядом с морем или горами - способ перезагрузиться, переосмыслить, остановить повседневный бег. Именно
    читать дальше

    это даёт силы. Для меня Дагестан - открытие. Неожиданное, яркое, впечатляющее. И самая первая экскурсия стала проверкой - физических сил, воли, упорства, желания удивляться. Результат - всё получилось. С гидом повезло. С выбором не ошиблась. Погода - на нашей стороне. Сил хватило. Эмоции зашкалили. Немало? Это только начало
нашего путешествия с Tripster)))
    нашего путешествия с Tripster)))

