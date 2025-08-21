Индивидуальная
до 4 чел.
Из Избербаша - в аул-призрак Гамсутль
Гимринская башня, Ирганайское водохранилище, Салтинский водопад и высокогорный Гамсутль
Начало: 7.30
31 дек в 07:30
1 янв в 07:30
16 400 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
до 19 чел.
Древние селения Гоор и Кахиб + Язык тролля
Горный Дагестан невероятно притягателен! Исследуем древние уголки, посетим руины селений Гоор и Кахиб, остановимся у Языка тролля и старейшего храма
Начало: ул. Советская
Расписание: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 07:15
11 дек в 07:15
13 дек в 07:15
3700 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Кала-Корейш, Кубачи и Амузги - поездка из Избербаша
Посетить столицу древнего феодального государства и побывать в гостях у высокогорных ювелиров
Начало: 7.30
31 дек в 07:30
1 янв в 07:30
16 667 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВиктория21 августа 2025Прекрасная экскурсия с отличным гидом. Безопасный стиль вождения, даже детей не укачивало, хотя был серпантин. Идрис хороший рассказчик, с чувством
- ЕЕлена1 августа 2025Замечательный гид! Остались всей семьёй в восторге! Если вы хотите увидеть Кавказ и понять его, попробовать на вкус, однозначно рекомендую этого экскурсовода. Насыщенная программа, красивейшие локации. Память на всю жизнь. Идрис, спасибо Вам большое! Буду всем рекомендовать Вас!
- ММихаил14 апреля 2025Спасибо Вам, Идрис! Интереснейшие места, природа, дорога, истории и легенды. Красиво, познавательно и очень гостеприимно.
- ННаталия28 сентября 2024Большое спасибо! Несмотря на прогноз погоды и обещанный дождь экскурсия состоялась. Идрис адаптировал маршрут под погодные условия и учитывал пожелания всех участников экскурсии. Даже детям 10 и 13-ти лет было интересно. Погода была отличная, машина комфортная, красота гор неописуемая.
- ООльга22 сентября 2024Замечательная поездка с прекрасным гидом!!! Маршрут превзошел все мои ожидания, невероятно красивые виды и приятная беседа на протяжении всего путешествия! Рекомендую Идриса, лучший гид в Дагестане!
- ААндрей5 июля 2024Это было невероятное путешествие, наполненное красивейшими видами и очень интересными рассказами Идриса! Мы были в полном восторге как от глубины
- ЭЭрика3 июля 2024Нам очень понравилась экскурсия.
Идрис подробно и интересно рассказывал. Его машина удобная и чистая. Весь путь прошёл с нами.
Плюсом были дождевики, которые не единожды понадобились.
Будем рекомендовать друзьям.
Большое спасибо!
- ФФарид3 июля 2024Очень приятный гид. Мне, как родителю, очень понравилось, что гид нашел общий язык с детьми. Нас заранее предупредили о сложностях
- KKULIK20 июня 2024Брали экскурсию в аул- призрак Гамсутль через" Трипстер" в июне 2024 года. Нас сопровождал в поездке гид Идрис, всё прошло
- ЕЕлена5 июня 2024Хотим от всей нашей компании выразить благодарность Идрису за замечательную поездку. Было интересно, познавательно. Дорога в Гамсутль оказалась не простой, но благодаря поддержки Идриса мы её осилили! Рекомендуем всем, получите незабываемые впечатления!
- ЛЛюдмила13 мая 2024Отличная экскурсия!
Наш замечательный гид Идрис рассказал очень интересного об истории, людях, природе Дагестана.
Маршрут был сложный, но безумно интересный. Мы увидели
- ССветлана18 сентября 202315 сентября ездили с Идрисом на экскурсию в Гамсутль. Получили большое удовольствие от увиденного и услышанного. Особенно хочется отметить аккуратное вождение по таким сложным горным дорогам.
- ННаталья31 августа 2023Отличная насыщенная экскурсия! Обязательно посетите ювелирный музей в Кубачах! Кала-Корейш - потрясающее место, всем рекомендую посмотреть, но в жару туда забираться тяжелова-то, рассчитывайте свои силы.
- ООльга29 августа 2023Очень насыщенная, интересная экскурсия с потрясающими видами! Идрис приятный человек, автомобиль комфортный и вместительный. От экскурсии остались только приятные эмоции.
- ААлексей6 июля 2023Все было замечательно! Идрис грамотной, вежливый, и просто хороший человек!
- ААлексей5 сентября 2022Мы были на экскурсии 27.08.2022, которую нам организовал Идрис. Ещё раз хотим поблагодарить за чудесную экскурсию по Дагестану, за интересную
- ММарина25 августа 2022Великолепный маршрут. За день мы посетили столько прекрасны и живописных мест, насыщенная и познавотельная экскурсия, много узнали об истории и местных обычаев. Большое спасибо Ирдису за столь увлекательное путешествие!
- ЕЕкатерина30 июня 2022Прекрасная поездка, которая полностью соответствовала нашим ожиданиям. Комфортабельная машина, хороший гид. Рекомендую!
- ЕЕлена20 июня 2022Нам, жителям равнинных северных мест, всё места рядом с морем или горами - способ перезагрузиться, переосмыслить, остановить повседневный бег. Именно
