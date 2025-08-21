читать дальше

и легкую информацию, за внимание, пунктуальность и умение подстроиться под клиента. Такое ощущение, что экскурсия была создана специально для нас. Эта поездка — настоящая жемчужина. Сейчас остался восторг и приятное послевкусие после чудесного аула-призрака Гамсутль и всей экскурсии! В Дагестане мы пользовались услугами гида первый раз и это счастье — попасть сразу на интересного и порядочного экскурсовода. Для нас было очень важно, что Идрис как профессионал, чувствовал, что нам интересно и подробно рассказывал нам об этом. Кроме этого, информация была подана с учётом интересных деталей, о которых осведомлены только местные жители. Лёгкое общение с Идрисом и неперегруз информацией оставил одно из самых приятных впечатлений от всего отпуска в целом!

Успехов в работе, благодарных клиентов и до новых встреч!