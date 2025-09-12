Мои заказы

Найдено 3 экскурсии в категории «Нескучные экскурсии» в Избербаше, цены от 3700 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Древние селения Гоор и Кахиб + Язык тролля
На автобусе
На микроавтобусе
11 часов
18 отзывов
Групповая
до 19 чел.
Древние селения Гоор и Кахиб + Язык тролля
Горный Дагестан невероятно притягателен! Исследуем древние уголки, посетим руины селений Гоор и Кахиб, остановимся у Языка тролля и старейшего храма
Начало: ул. Советская
Расписание: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 07:15
11 дек в 07:15
13 дек в 07:15
3700 ₽ за человека
Сулакский каньон для любителей драйва и скорости (из Избербаша)
На машине
8 часов
8 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Сулакский каньон для любителей драйва и скорости (из Избербаша)
Индивидуальная гибкая программа, составленная для тех, кому хочется адреналина
11 дек в 08:30
12 дек в 08:30
17 000 ₽ за всё до 4 чел.
Коньячный комбинат, два винных завода и сам Дербент из Избербаша (14+)
На машине
10 часов
-
10%
Индивидуальная
до 4 чел.
Коньячный комбинат, два винных завода и сам Дербент из Избербаша (14+)
Побывать на производстве горячительного напитка и на винодельнях + увидеть достопримечательности
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
13 500 ₽15 000 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Андрей
    12 сентября 2025
    Сулакский каньон для любителей драйва и скорости (из Избербаша)
    Буду рекомендовать друзьям! Всё отлично!!!
  • Н
    Наталья
    16 августа 2025
    Сулакский каньон для любителей драйва и скорости (из Избербаша)
    Отличный вариант для тех кто хочет посмотреть красоту Сулакского. Кто любит увидеть интересные места и природу. Насладиться поездкой на катере.
  • Ж
    Жанна
    13 августа 2025
    Сулакский каньон для любителей драйва и скорости (из Избербаша)
    Наша семья очень благодарна нашему гиду Абдуле. мы прекрасно провели время. Очень даже. Получили море эмоций и незабываемые впечатления!Катание на
    катере, это прекрасно! Отдельная благодарность нашему водителю Магамеду, который нас забрал с гостиницы и привёз обратно. Процветания вам и спасибо большое ✊️

  • Р
    Роман
    8 августа 2025
    Сулакский каньон для любителей драйва и скорости (из Избербаша)
    Побывали с семьей на индивидуальной экскурсии с Абдулой. Съездили в места, куда не ездят групповые экскурсии. Прокатились с экстримом по
    горному серпантину, но Абдула очень профессиональный водитель, ни разу не возникло опасных ситуаций. Прогулка на катере и зиплайн зарядили адреналином. Никто никуда не торопил, смотришь и наслаждаешься красотами сколько хочешь в свое удовольствие. В конце экскурсии поужинали в кафе с прекрасной местной кухней и потрясающим видом на каньон. Получили массу положительных эмоций. Благодарим Абдулу за прекрасно проведенный день.

  • Л
    Людмила
    25 июля 2025
    Сулакский каньон для любителей драйва и скорости (из Избербаша)
    Один из лучших гидов! Прекрасный рассказчик, великолепный водитель, замечательный человек! Учел все пожелания, организовал прекрасную прогулку на катере с ветерком. Порекомендовал вкуснейшее место с прекрасным видом. День прошел незабываемо! Огромное спасибо!
  • А
    Анна
    22 июля 2025
    Сулакский каньон для любителей драйва и скорости (из Избербаша)
    Все очень понравилось, мы прокатились на зиплайне. Мы катались на катерах (и это нужно сделать обязательно, если едете на эту
    экскурсию).
    Огромное спасибо Абдуле было весело, энергично и душевно. Отдельное спасибо за ресторан, в который Абдула нас привёз на обед, вид в ресторане просто потрясающий, еда вкусная и по адекватным ценам.
    Совет: слушайте, что советует Абдула, и все пройдёт великолепно!!!

  • В
    Вера
    20 июля 2025
    Сулакский каньон для любителей драйва и скорости (из Избербаша)
    Красота неописуемая! Покатушки на катере подарили незабываемые эмоции. А вот драйв и скорость начались гораздо раньше;)
    Спасибо, Абдула, за этот день!!!
  • И
    Ирина
    16 июля 2025
    Сулакский каньон для любителей драйва и скорости (из Избербаша)
    Если вы любите познавать мир из окна тесной маршрутки, и ждать пока все участники вашей группы посетят wc, то этот
    вариант точно НЕ для вас. Абдула отвезет вас с комфортом и драйвом только к самым красивым локациям по самым неизведанным дорогам. Скорее всего кроме вас на этих локациях почти никого не будет и вы сможете сделать самые красивые фоточки и увидеть то, что доступно не всем. Абдула вежлив и учтет все ваши пожелания, сможет ответить даже на самые неожиданные вопросы про свой край, где он родился и который очень любит. Доверьтесь гиду и не пожалеете!
    п. с. если едете на сулакский каньон, не отказываетесь от драйвовой прогулки на катере - это отдельный вид удовольствия.
    Спасибо Абдула за отличный день!

