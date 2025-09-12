читать дальше

вариант точно НЕ для вас. Абдула отвезет вас с комфортом и драйвом только к самым красивым локациям по самым неизведанным дорогам. Скорее всего кроме вас на этих локациях почти никого не будет и вы сможете сделать самые красивые фоточки и увидеть то, что доступно не всем. Абдула вежлив и учтет все ваши пожелания, сможет ответить даже на самые неожиданные вопросы про свой край, где он родился и который очень любит. Доверьтесь гиду и не пожалеете!

п. с. если едете на сулакский каньон, не отказываетесь от драйвовой прогулки на катере - это отдельный вид удовольствия.

Спасибо Абдула за отличный день!