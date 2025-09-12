Групповая
до 19 чел.
Древние селения Гоор и Кахиб + Язык тролля
Горный Дагестан невероятно притягателен! Исследуем древние уголки, посетим руины селений Гоор и Кахиб, остановимся у Языка тролля и старейшего храма
Начало: ул. Советская
Расписание: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 07:15
11 дек в 07:15
13 дек в 07:15
3700 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Сулакский каньон для любителей драйва и скорости (из Избербаша)
Индивидуальная гибкая программа, составленная для тех, кому хочется адреналина
11 дек в 08:30
12 дек в 08:30
17 000 ₽ за всё до 4 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 4 чел.
Коньячный комбинат, два винных завода и сам Дербент из Избербаша (14+)
Побывать на производстве горячительного напитка и на винодельнях + увидеть достопримечательности
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
13 500 ₽
15 000 ₽ за всё до 4 чел.
- ААндрей12 сентября 2025Буду рекомендовать друзьям! Всё отлично!!!
- ННаталья16 августа 2025Отличный вариант для тех кто хочет посмотреть красоту Сулакского. Кто любит увидеть интересные места и природу. Насладиться поездкой на катере.
- ЖЖанна13 августа 2025Наша семья очень благодарна нашему гиду Абдуле. мы прекрасно провели время. Очень даже. Получили море эмоций и незабываемые впечатления!Катание на
- РРоман8 августа 2025Побывали с семьей на индивидуальной экскурсии с Абдулой. Съездили в места, куда не ездят групповые экскурсии. Прокатились с экстримом по
- ЛЛюдмила25 июля 2025Один из лучших гидов! Прекрасный рассказчик, великолепный водитель, замечательный человек! Учел все пожелания, организовал прекрасную прогулку на катере с ветерком. Порекомендовал вкуснейшее место с прекрасным видом. День прошел незабываемо! Огромное спасибо!
- ААнна22 июля 2025Все очень понравилось, мы прокатились на зиплайне. Мы катались на катерах (и это нужно сделать обязательно, если едете на эту
- ВВера20 июля 2025Красота неописуемая! Покатушки на катере подарили незабываемые эмоции. А вот драйв и скорость начались гораздо раньше;)
Спасибо, Абдула, за этот день!!!
- ИИрина16 июля 2025Если вы любите познавать мир из окна тесной маршрутки, и ждать пока все участники вашей группы посетят wc, то этот
