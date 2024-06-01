Экскурсии на микроавтобусе в Избербаше с гидом по низким ценам

Найдено 3 экскурсии в категории «На микроавтобусе» в Избербаше, цены от 3 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Грозный, Шали и Аргун - групповая экскурсия из Избербаша
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
12 часов
3 отзыва
Грозный, Шали и Аргун - групповая экскурсия из Избербаша
От хай-тека до восточной сказки - три города Чечни и три мечети за одну насыщенную поездку
Начало: Ул. Буйнакского
«Поездка пройдёт на минивэне Mercedes-Benz Sprinter или Volkswagen Crafter»
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг и субботу в 07:10
10 июня в 07:10
11 июня в 07:10
3 000 за человека
Древние селения Гоор и Кахиб + Язык тролля
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
11 часов
Древние селения Гоор и Кахиб + Язык тролля
Групповая экскурсия навстречу пейзажам и достопримечательностям горного Дагестана
Начало: ул. Советская
«В стоимость включено: трансфер на комфортабельном микроавтобусе Mercedes, услуги гида-проводника, обед из блюд национальной кухни»
Расписание: ежедневно в 07:10
Завтра в 07:10
10 июня в 07:10
3 300 за человека
Групповая экскурсия «Избербаш - Сулакский каньон»
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
12 часов
Избербаш и Сулакский каньон: групповая экскурсия по живописным местам
Поездка на Сулакский каньон подарит вам незабываемые впечатления от красоты дагестанской природы и увлекательных приключений
Начало: на улице Буйнакского
«Поездка проходит на микроавтобусе Mercedes Sprinter»
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
3 700 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    1 июня 2024
    Грозный, Шали и Аргун - групповая экскурсия из Избербаша
    Большое спасибо за экскурсию! Если не ошибаюсь, гида звали Азим. Очень скрашивал дорогу юмором! При этом много и интересно рассказывал! Всё успели, приехали вовремя, организовано всё прекрасно!
    Большое спасибо за экскурсию! Если не ошибаюсь, гида звали Азим. Очень скрашивал дорогу юмором! При этомБольшое спасибо за экскурсию! Если не ошибаюсь, гида звали Азим. Очень скрашивал дорогу юмором! При этомБольшое спасибо за экскурсию! Если не ошибаюсь, гида звали Азим. Очень скрашивал дорогу юмором! При этомБольшое спасибо за экскурсию! Если не ошибаюсь, гида звали Азим. Очень скрашивал дорогу юмором! При этомБольшое спасибо за экскурсию! Если не ошибаюсь, гида звали Азим. Очень скрашивал дорогу юмором! При этомБольшое спасибо за экскурсию! Если не ошибаюсь, гида звали Азим. Очень скрашивал дорогу юмором! При этомБольшое спасибо за экскурсию! Если не ошибаюсь, гида звали Азим. Очень скрашивал дорогу юмором! При этом
  • Н
    Наталия
    29 мая 2024
    Грозный, Шали и Аргун - групповая экскурсия из Избербаша
    Экскурсия замечательная! Грозный красив! Величество,богаство и чистота везде. Круто! Очень понравилось! Наш гид Арсен очень грамотный, начитанный, образованный молодой человек. Всё
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    доступно, интересно рассказывал, присутствовал юмор, а как же без него☺Арсен много рассказал об истории, культуре, увлекается разными направлениями в жизни. Приятно было слушать его, вёл с нами диалог, отвечал на наши вопросы. Спасибо ему! Погода правда была очень жаркая 30 + жарко ходить, хотелось всё время уйти в тень. Наш водитель аккуратный, вежливый, с красивой улыбкой, доброжелательный водитель. Спасибо большое ребятам!!!

  • З
    Заира
    7 апреля 2024
    Грозный, Шали и Аргун - групповая экскурсия из Избербаша
    Экскурсия проходила в дружеской и комфортной обстановке. Благодарим гида Арсена за его открытость, улыбчивость, разговорчивость и вовлеченность в работу. Также организаторов экскурсии❤️ Места действительно впечатляют, а мечети просто восхитительны, аж дух захватывает.
    Экскурсия проходила в дружеской и комфортной обстановке. Благодарим гида Арсена за его открытость, улыбчивость, разговорчивость иЭкскурсия проходила в дружеской и комфортной обстановке. Благодарим гида Арсена за его открытость, улыбчивость, разговорчивость иЭкскурсия проходила в дружеской и комфортной обстановке. Благодарим гида Арсена за его открытость, улыбчивость, разговорчивость и

Ответы на вопросы от путешественников по Избербашу в категории «На микроавтобусе»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Избербаше
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Грозный, Шали и Аргун - групповая экскурсия из Избербаша
  2. Древние селения Гоор и Кахиб + Язык тролля
  3. Групповая экскурсия «Избербаш - Сулакский каньон»
Какие места ещё посмотреть в Избербаше
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Сулакский каньон
  2. Бархан Сарыкум
  3. Хунзах
  4. Гамсутль
Сколько стоит экскурсия по Избербашу в июне 2024
Сейчас в Избербаше в категории "На микроавтобусе" можно забронировать 3 экскурсии от 3 000 до 3 700. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
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