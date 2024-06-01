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Групповая
12 часов
Грозный, Шали и Аргун - групповая экскурсия из Избербаша
От хай-тека до восточной сказки - три города Чечни и три мечети за одну насыщенную поездку
Начало: Ул. Буйнакского
«Поездка пройдёт на минивэне Mercedes-Benz Sprinter или Volkswagen Crafter»
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг и субботу в 07:10
10 июня в 07:10
11 июня в 07:10
3 000₽ за человека
Групповая
11 часов
Древние селения Гоор и Кахиб + Язык тролля
Групповая экскурсия навстречу пейзажам и достопримечательностям горного Дагестана
Начало: ул. Советская
«В стоимость включено: трансфер на комфортабельном микроавтобусе Mercedes, услуги гида-проводника, обед из блюд национальной кухни»
Расписание: ежедневно в 07:10
Завтра в 07:10
10 июня в 07:10
3 300₽ за человека
Групповая
12 часов
Избербаш и Сулакский каньон: групповая экскурсия по живописным местам
Поездка на Сулакский каньон подарит вам незабываемые впечатления от красоты дагестанской природы и увлекательных приключений
Начало: на улице Буйнакского
«Поездка проходит на микроавтобусе Mercedes Sprinter»
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
3 700₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия1 июня 2024Большое спасибо за экскурсию! Если не ошибаюсь, гида звали Азим. Очень скрашивал дорогу юмором! При этом много и интересно рассказывал! Всё успели, приехали вовремя, организовано всё прекрасно!
- ННаталия29 мая 2024Экскурсия замечательная! Грозный красив! Величество,богаство и чистота везде. Круто! Очень понравилось! Наш гид Арсен очень грамотный, начитанный, образованный молодой человек. Всё
- ЗЗаира7 апреля 2024Экскурсия проходила в дружеской и комфортной обстановке. Благодарим гида Арсена за его открытость, улыбчивость, разговорчивость и вовлеченность в работу. Также организаторов экскурсии❤️ Места действительно впечатляют, а мечети просто восхитительны, аж дух захватывает.
Ответы на вопросы от путешественников по Избербашу в категории «На микроавтобусе»
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