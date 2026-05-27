Хунзахское и Матласское плато - из Избербаша

Насладиться горными пейзажами с водопадами, орлами и активностями
Даже если вы уже объездили весь Кавказ, Хунзахское плато впечатлит вас, ведь здесь сочетаются высота, простор и резкие перепады рельефа.

Вы увидите водопады Итлятляр и Тобот, узнаете, кто такой Расул Гамзатов и почему он так важен для нашего народа, и при желании протестируете местные активности.
Описание экскурсии

Водопад Тобот

Самый высокий водопад в горном Дагестане и на всём Северном Кавказе. Потоки воды срываются с высоты более 70 метров! Со смотровых площадок открываются виды на каньон, а в небе часто парят орлы.

Хунзахское плато

Вы окажетесь на огромной горной равнине с панорамными видами. Увидите водопад Итлятляр и заглянете в Хунзахское ущелье — одно из самых фотогеничных мест региона.

Село Цада

Историческая точка маршрута. Здесь находится мемориальный комплекс «Белые журавли», посвящённый Расулу Гамзатову.

Матлас

Живописный природный парк с ущельями и водопадами. Здесь можно не только прогуляться, но и при желании попробовать активности: зиплайн, тарзанку или катание на лошадях.

Примерный тайминг

8:00 — сбор группы и выезд
10:00 — остановка для отдыха
11:00 — Хунзах (водопады)
12:00 — обед
13:00 — Матлас и окрестности
17:00 — выезд обратно

Организационные детали

  • В стоимость входит комплексный обед
  • Поездка пройдёт на комфортабельном микроавтобусе или минивэне в зависимости от размера группы
  • Экскурсию проведёт гид из нашей команды

Дополнительно оплачивается (по желанию)

  • Прыжок с тарзанки — 7000 ₽
  • Зиплайн — 1000 ₽
  • Катание на лошадях — 500–1000 ₽

в пятницу, субботу и воскресенье в 08:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник3000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Маяковского
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу, субботу и воскресенье в 08:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мурад
Мурад — ваша команда гидов в Избербаше
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провели экскурсии для 692 туристов
Я организатор и автор своих проектов! Моя любовь — это горы и экстрим. Именно в горах произошла моя колоссальная трансформация души и тела. Данные туры составлялись с огромной душой, мы
с командой тщательно отбирали самые красивые места, дабы удивить вас и трансформировать внутри. Я собрал лучшую команду для вашего путешествия в безопасности. Наши гиды — настоящие горцы тех регионов, в которых вы будете находиться.

