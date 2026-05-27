Даже если вы уже объездили весь Кавказ, Хунзахское плато впечатлит вас, ведь здесь сочетаются высота, простор и резкие перепады рельефа. Вы увидите водопады Итлятляр и Тобот, узнаете, кто такой Расул Гамзатов и почему он так важен для нашего народа, и при желании протестируете местные активности.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Водопад Тобот

Самый высокий водопад в горном Дагестане и на всём Северном Кавказе. Потоки воды срываются с высоты более 70 метров! Со смотровых площадок открываются виды на каньон, а в небе часто парят орлы.

Хунзахское плато

Вы окажетесь на огромной горной равнине с панорамными видами. Увидите водопад Итлятляр и заглянете в Хунзахское ущелье — одно из самых фотогеничных мест региона.

Село Цада

Историческая точка маршрута. Здесь находится мемориальный комплекс «Белые журавли», посвящённый Расулу Гамзатову.

Матлас

Живописный природный парк с ущельями и водопадами. Здесь можно не только прогуляться, но и при желании попробовать активности: зиплайн, тарзанку или катание на лошадях.

Примерный тайминг

8:00 — сбор группы и выезд

10:00 — остановка для отдыха

11:00 — Хунзах (водопады)

12:00 — обед

13:00 — Матлас и окрестности

17:00 — выезд обратно

Организационные детали

В стоимость входит комплексный обед

Поездка пройдёт на комфортабельном микроавтобусе или минивэне в зависимости от размера группы

Экскурсию проведёт гид из нашей команды

Дополнительно оплачивается (по желанию)