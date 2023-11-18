Сулакский каньон часто сравнивают с Большим каньоном, и на нашей экскурсии вы узнаете, почему.
В этих местах вы погрузитесь в атмосферу неповторимой дагестанской природы, осмотрев каньон сверху, с высоты птичьего полета.
В этих местах вы погрузитесь в атмосферу неповторимой дагестанской природы, осмотрев каньон сверху, с высоты птичьего полета.
Ближайшие даты:
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Чиркейское водоранилище
- Прогулка на катере
- Смотровая «Тещин Язык»
- Поселок Дубки
- Форелевое хозяйство «Главрыба»
- Бархан «Сарыкум»
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Головокружительные виды Вы увидите каньон не только с высоты, но и спустившись в низовье, к бирюзовой реке Сулак. Перед вами предстанут отвесные скалы и живописные водопады. Также вас ждет посещение комплекса пещер «Нохъо», пройдя к ним по подвесному мосту над рекой. Пустыня из советского кино После обеда в форелевом хозяйстве мы отправимся на бархан Сарыкум — уголок пустыни, затерянный среди гор. Гид расскажет вам местные легенды и истории о киносъемках, а вы подниметесь на бархан, чтобы сделать незабываемые фото на память. Важная информация: Полную оплату по заказу необходимо произвести в офисе организатора или онлайн. Не позднее чем за 1 день до начала экскурсии. Бронь без оплаты не гарантирует места при посадке. Подробная информация при бронировании. За дополнительную плату:
- посещение бархана «Сарыкум»;
- посещение пещеры «Нохъо».
Ежедневно в 7:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспорт
- Услуги гида-проводника
- Обед
- Экскурсия по форелевому хозяйству
- Что не входит
- Входные билеты на бархан «Сарыкум»
- Входные билеты в пещеру «Нохъо»
- Личные расходы
- Сувениры
- Место начала и завершения?
- Остановка №1. Южный выезд из города
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 7:00Экскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 57 человек.
- Важная информация
- Важная информация: Полную оплату по заказу необходимо произвести в офисе организатора или онлайн. Не позднее чем за 1 день до начала экскурсии. Бронь без оплаты не гарантирует места при посадке. Подробная информация при бронировании.
- Дорогие путешественники, в поездке обязательно соблюдение следующих правил:
- Не облегающая и непросвечивающая одежда (брюки можно)
- Плечи, живот и колени должны быть прикрыты
- Запрещено распитие спиртных напитков во время тура
- Также нельзя брать с собой животных.
- С собой рекомендуется взять: удобную обувь, наличные средства, питьевую воду.
- Дополнительные расходы:
- Катание на катере
- Посещение бархана «Сарыкум»
- Посещение пещеры «Нохъо».
- Обратите внимание, оператор сотовой связи Теле2 не работает на территории Республики Дагестан. Советуем воспользоваться другими операторами: МТС, БИЛАЙН, МЕГАФОН
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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