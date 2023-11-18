посещение бархана «Сарыкум»;

посещение пещеры «Нохъо».

Головокружительные виды Вы увидите каньон не только с высоты, но и спустившись в низовье, к бирюзовой реке Сулак. Перед вами предстанут отвесные скалы и живописные водопады. Также вас ждет посещение комплекса пещер «Нохъо», пройдя к ним по подвесному мосту над рекой. Пустыня из советского кино После обеда в форелевом хозяйстве мы отправимся на бархан Сарыкум — уголок пустыни, затерянный среди гор. Гид расскажет вам местные легенды и истории о киносъемках, а вы подниметесь на бархан, чтобы сделать незабываемые фото на память. Важная информация: Полную оплату по заказу необходимо произвести в офисе организатора или онлайн. Не позднее чем за 1 день до начала экскурсии. Бронь без оплаты не гарантирует места при посадке. Подробная информация при бронировании. За дополнительную плату: