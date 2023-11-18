Головокружительный Сулакский каньон и пещера «Нохъо» из Избербаша

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Сулакский каньон часто сравнивают с Большим каньоном, и на нашей экскурсии вы узнаете, почему.

В этих местах вы погрузитесь в атмосферу неповторимой дагестанской природы, осмотрев каньон сверху, с высоты птичьего полета.
Головокружительный Сулакский каньон и пещера «Нохъо» из Избербаша
Головокружительный Сулакский каньон и пещера «Нохъо» из Избербаша
Головокружительный Сулакский каньон и пещера «Нохъо» из Избербаша
Головокружительный Сулакский каньон и пещера «Нохъо» из Избербаша
Головокружительный Сулакский каньон и пещера «Нохъо» из Избербаша
Головокружительный Сулакский каньон и пещера «Нохъо» из Избербаша
Головокружительный Сулакский каньон и пещера «Нохъо» из Избербаша
Ближайшие даты:
18
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Что вас ожидает:

  • Чиркейское водоранилище
  • Прогулка на катере
  • Смотровая «Тещин Язык»
  • Поселок Дубки
  • Форелевое хозяйство «Главрыба»
  • Бархан «Сарыкум»
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Головокружительные виды Вы увидите каньон не только с высоты, но и спустившись в низовье, к бирюзовой реке Сулак. Перед вами предстанут отвесные скалы и живописные водопады. Также вас ждет посещение комплекса пещер «Нохъо», пройдя к ним по подвесному мосту над рекой. Пустыня из советского кино После обеда в форелевом хозяйстве мы отправимся на бархан Сарыкум — уголок пустыни, затерянный среди гор. Гид расскажет вам местные легенды и истории о киносъемках, а вы подниметесь на бархан, чтобы сделать незабываемые фото на память. Важная информация: Полную оплату по заказу необходимо произвести в офисе организатора или онлайн. Не позднее чем за 1 день до начала экскурсии. Бронь без оплаты не гарантирует места при посадке. Подробная информация при бронировании. За дополнительную плату:
  • посещение бархана «Сарыкум»;
  • посещение пещеры «Нохъо».

Ежедневно в 7:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт
  • Услуги гида-проводника
  • Обед
  • Экскурсия по форелевому хозяйству
Что не входит
  • Входные билеты на бархан «Сарыкум»
  • Входные билеты в пещеру «Нохъо»
  • Личные расходы
  • Сувениры
Место начала и завершения?
Остановка №1. Южный выезд из города
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 7:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 57 человек.
Важная информация
  • Важная информация: Полную оплату по заказу необходимо произвести в офисе организатора или онлайн. Не позднее чем за 1 день до начала экскурсии. Бронь без оплаты не гарантирует места при посадке. Подробная информация при бронировании.
  • Дорогие путешественники, в поездке обязательно соблюдение следующих правил:
  • Не облегающая и непросвечивающая одежда (брюки можно)
  • Плечи, живот и колени должны быть прикрыты
  • Запрещено распитие спиртных напитков во время тура
  • Также нельзя брать с собой животных.
  • С собой рекомендуется взять: удобную обувь, наличные средства, питьевую воду.
  • Дополнительные расходы:
  • Катание на катере
  • Посещение бархана «Сарыкум»
  • Посещение пещеры «Нохъо».
  • Обратите внимание, оператор сотовой связи Теле2 не работает на территории Республики Дагестан. Советуем воспользоваться другими операторами: МТС, БИЛАЙН, МЕГАФОН
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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