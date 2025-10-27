Индивидуальная
до 5 чел.
Лучший выборИжевск, который вас удивит: индивидуальная экскурсия
Прогулка по Ижевску откроет вам его историю и достопримечательности. Узнайте о знаменитых личностях и полюбуйтесь архитектурой 19 века
Начало: У памятника Ижевским оружейникам
Сегодня в 10:30
Завтра в 09:00
5000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Лучший выборСтарый Ижевск: купечество, фабриканты, генералы
Погрузитесь в атмосферу старого Ижевска, прогуливаясь по историческим кварталам, любуясь купеческими особняками и узнавая о жизни генералов и фабрикантов
Начало: В центре города
Сегодня в 10:30
Завтра в 09:00
3000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Знакомство с Ижевском
Прогулка по Ижевску откроет вам его историю и культуру. Увидите заводы, площади и услышите интересные истории. Ощутите дух оружейной столицы
Начало: Музея Ижмаш
Завтра в 12:00
29 окт в 12:00
3000 ₽ за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Ижевску в категории «Городские экскурсии»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ижевске
В октябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Ижевске
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
Сколько стоит экскурсия по Ижевску в октябре 2025
Сейчас в Ижевске в категории "Городские экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 3000 до 5000. Туристы уже оставили гидам 218 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Забронируйте экскурсию в Ижевске на 2025 год по теме «Городские экскурсии», 218 ⭐ отзывов, цены от 3000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь