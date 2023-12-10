Авторская экскурсия «Четыре войны»

Индивидуальная экскурсия в Калининграде

Экскурсия из Калининграда: Посетите свидетельства старины и мемориалы воинам

Приглашаем вас совершить путешествие через века и узнать о великих подвигах российских и советских солдат.

Семилетняя война, Наполеоновские баталии, Первая и Вторая Мировые войны, а также множество исторических мест нашей области в одной экскурсии.
Авторская экскурсия «Четыре войны»
Авторская экскурсия «Четыре войны»
Авторская экскурсия «Четыре войны»
Авторская экскурсия «Четыре войны»
Авторская экскурсия «Четыре войны»
Авторская экскурсия «Четыре войны»
Авторская экскурсия «Четыре войны»
Ближайшие даты:
10
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Что вас ожидает:

  • Заброшенный военный аэродром Северный (бывш. Йесау)
  • Памятник-обелиск «Славы русского оружия» 1856 г. в честь сражения при Прейсиш-Эйлау в 1807 г.
  • Руины тевтонского замка Прейсиш-Эйлау XIV века
  • Церковь Святых мучениц Веры, Надежды, Любви и матери их Софии
  • Историко-культурный ландшафтный парк «Война и мир» на живописном озере Лангер
  • Монумент в Домново, в память о русских солдатах, погибших под Фридландом в 1807 году
  • Храм Георгия Победоносца (бывш. кирха Фридланда начала XIII века)
  • Памятник на могиле русского генерала Николая Мазовского, погибшего во время Фридландского сражения в 1807 году
  • Памятная доска на братской могиле российских солдат времён войны Четвёртой антифранцузской коалиции
  • Памятный знак «Георгиевский крест»
  • Кирха Алленбурга (1405 г. основания), посёлка, куда дошла армия Апраксина в начале Семилетней войны
  • Памятник на братской могиле советских воинов, погибших в районе Велау в 1945 году
  • Замок и кирха Тапиау
  • Музей военной техники в Знаменске под открытым небом
  • Памятник Русским воинам четырёх войн и многое другое

Описание

Калининградская область – это не только богатое архитектурное немецкое наследие, курортная и привлекательная российская картинка, но и значимый регион в нашей военной истории. Во время путешествия мы увидим множество свидетельств старины: орденские кирхи и руины средневековых замков, немецкие памятники русским воинам и мемориалы советским солдатам-освободителям, поднимемся на колокольню Фридландского собора, откуда российские офицеры наблюдали подход войск Наполеона. Организационные детали:
  • Экскурсия проходит в авто-пешеходном индивидуальном формате;
  • Возможно изменение маршрута и включение других объектов согласно вашим пожеланиям (пос. Железнодорожный, 11 Форт в Калининграде и т. п.). Наш маршрут: Заброшенный военный аэродром Северный (бывш. Йесау) → город Багратионовск на границе с Польшей (бывш. Прейсиш-Эйлау) → город Правдинск (бывш. Фридланд) → посёлок Дружба (бывш. Алленбург) → город Знаменск (бывш. Велау) → город Гвардейск (бывш. Тапиау).

Вы сами выбираете дату и время

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида и водителя
  • Трансфер из вашего отеля и обратно
Что не входит
  • Билеты в музеи (по желанию)
  • Питание
  • Прочие расходы
Место начала и завершения?
Калининград или Зеленоградск
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Если в вашем аккаунте не указан ваш номер телефона, то прошу связаться со мной по номеру +7(916)494-62-35 (можно в WhatsApp или Telegram) для согласования места старта и иных деталей нашей экскурсии.
  • Во время поездки вам могут пригодиться: вода, перекус и фотоаппарат. Обязательно захватите хорошее настроение!
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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