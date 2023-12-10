Экскурсия из Калининграда: Посетите свидетельства старины и мемориалы воинам
Приглашаем вас совершить путешествие через века и узнать о великих подвигах российских и советских солдат.
Семилетняя война, Наполеоновские баталии, Первая и Вторая Мировые войны, а также множество исторических мест нашей области в одной экскурсии.
Семилетняя война, Наполеоновские баталии, Первая и Вторая Мировые войны, а также множество исторических мест нашей области в одной экскурсии.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Заброшенный военный аэродром Северный (бывш. Йесау)
- Памятник-обелиск «Славы русского оружия» 1856 г. в честь сражения при Прейсиш-Эйлау в 1807 г.
- Руины тевтонского замка Прейсиш-Эйлау XIV века
- Церковь Святых мучениц Веры, Надежды, Любви и матери их Софии
- Историко-культурный ландшафтный парк «Война и мир» на живописном озере Лангер
- Монумент в Домново, в память о русских солдатах, погибших под Фридландом в 1807 году
- Храм Георгия Победоносца (бывш. кирха Фридланда начала XIII века)
- Памятник на могиле русского генерала Николая Мазовского, погибшего во время Фридландского сражения в 1807 году
- Памятная доска на братской могиле российских солдат времён войны Четвёртой антифранцузской коалиции
- Памятный знак «Георгиевский крест»
- Кирха Алленбурга (1405 г. основания), посёлка, куда дошла армия Апраксина в начале Семилетней войны
- Памятник на братской могиле советских воинов, погибших в районе Велау в 1945 году
- Замок и кирха Тапиау
- Музей военной техники в Знаменске под открытым небом
- Памятник Русским воинам четырёх войн и многое другое
Описание
Калининградская область – это не только богатое архитектурное немецкое наследие, курортная и привлекательная российская картинка, но и значимый регион в нашей военной истории. Во время путешествия мы увидим множество свидетельств старины: орденские кирхи и руины средневековых замков, немецкие памятники русским воинам и мемориалы советским солдатам-освободителям, поднимемся на колокольню Фридландского собора, откуда российские офицеры наблюдали подход войск Наполеона. Организационные детали:
- Экскурсия проходит в авто-пешеходном индивидуальном формате;
- Возможно изменение маршрута и включение других объектов согласно вашим пожеланиям (пос. Железнодорожный, 11 Форт в Калининграде и т. п.). Наш маршрут: Заброшенный военный аэродром Северный (бывш. Йесау) → город Багратионовск на границе с Польшей (бывш. Прейсиш-Эйлау) → город Правдинск (бывш. Фридланд) → посёлок Дружба (бывш. Алленбург) → город Знаменск (бывш. Велау) → город Гвардейск (бывш. Тапиау).
Вы сами выбираете дату и время
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида и водителя
- Трансфер из вашего отеля и обратно
- Что не входит
- Билеты в музеи (по желанию)
- Питание
- Прочие расходы
- Место начала и завершения?
- Калининград или Зеленоградск
- Когда и сколько длится?
- Когда: Вы сами выбираете дату и времяЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Важная информация
- Если в вашем аккаунте не указан ваш номер телефона, то прошу связаться со мной по номеру +7(916)494-62-35 (можно в WhatsApp или Telegram) для согласования места старта и иных деталей нашей экскурсии.
- Во время поездки вам могут пригодиться: вода, перекус и фотоаппарат. Обязательно захватите хорошее настроение!
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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