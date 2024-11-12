Хуфен — самое желанное место отдыха кёнигсбержцев — прекрасно сохранился. Прогуливаясь по нему вы узнаете, что такое Бранденбургское чудо и как оно закончилось.
Увидите уцелевшие дома состоятельных немцев и выясните, почему улицы здесь так похожи на элитный берлинский район Шарлоттенбург. Истории о этаблисментах, кинотеатрах и кабаре Хуфена тоже будут!
Увидите уцелевшие дома состоятельных немцев и выясните, почему улицы здесь так похожи на элитный берлинский район Шарлоттенбург. Истории о этаблисментах, кинотеатрах и кабаре Хуфена тоже будут!
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:15
Описание экскурсии
Вот что вы увидите:
- Аусфальские ворота
- Астрономический бастион
- старинный Пилсудский тракт
- парк и кирху королевы Луизы
- район застройки 19 — начала 20 века
- стадион (бывший Вальтер Симон платц)
- Луизентеатр
- мост «путти»
- район немецких композиторов
- район «Суд, тюрьма, вокзал»
- Дом радио
- ремесленную школу «Академия тефтелек»
И узнаете:
- какой ценой России досталась Калининградская земля
- как строились оборонительные сооружения
- об особенностях характера и поведения пруссов и о пределах их мечтаний
- как отдыхали в 17–19 веках аристократы и состоятельные жители Кёнигсберга
- что такое учтивость
- почему Пётр I любил посещать Восточную Пруссию
- почему в Пруссии запрещали кофейни
- об особенностях питания пруссов на протяжении нескольких веков
- и многое другое!
в понедельник, вторник, среду и пятницу в 10:00, в четверг в 10:15
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В парке Победы
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду и пятницу в 10:00, в четверг в 10:15
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Игорь — ваш гид в Калининграде
Провёл экскурсии для 78 туристов
Житель района Амалиенау, Калининграда в третьем поколении. Очевидец событий, происходивших в Калининграде последние 50 лет. Журналист. Ведущий авторской передачи о недвижимости «Квадратный метр» на радио Балтик Плюс. Специалист по калининградской недвижимости. Краевед, постоянно освещающий последние новости города.Задать вопрос
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