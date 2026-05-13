Из Калининграда к морю: путешествие в Балтийск на катере

Прогулка по реке и каналу с выходом к Балтийской косе и свободным временем на берегу
Отправьтесь в неспешное водное путешествие из Калининграда к балтийскому побережью! По пути вас ждут виды на порты, прибрежные города и морские просторы.

А на косе — около 4 часов свободного времени для прогулок, отдыха, посещения музеев и знакомства с атмосферой Балтики.
5
1 отзыв
Из Калининграда к морю: путешествие в Балтийск на катере

Описание экскурсии

Встреча в Калининграде

Инструктаж по безопасности и знакомство с командой перед выходом на воду.

Прогулка по реке и каналу

Вы пройдёте по Преголе и Калининградскому морскому каналу — маршрут длиной около 42 км в сторону моря.

Морские виды по пути

Увидите торговый и рыбный порты, город Светлый и живописные панорамы Приморской бухты.

Прибытие на косу и свободное время на берегу

Остановка на Балтийской косе — одном из самых атмосферных мест побережья. У вас будет 4 часа для прогулок, отдыха на пляже, обеда, посещения музея или исследования заброшенного аэродрома.

Обратный путь в Калининград

В назначенное время встретимся на катере и вернёмся обратно по тому же живописному маршруту.

Организационные детали

  • У нас есть лицензия на перевозку пассажиров. На борту каждого судна — спасательные жилеты
  • Питание и билеты в музеи оплачиваются вами самостоятельно по желанию
  • Прогулка может быть перенесена или отменена из-за погодных условий или запрета береговой охраны
  • С вами будет капитан из нашей команды

в субботу и воскресенье в 10:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник6400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Старопрегольской набережной
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу и воскресенье в 10:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вячеслав
Вячеслав — ваша команда гидов в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провели экскурсии для 1958 туристов
Я влюблённый в море коренной житель этих удивительных мест. Сейчас вместе с командой лучших друзей организую морские прогулки на комфортабельных скоростных катерах. Ждём вас. До скорой встречи!

Отзывы и рейтинг

Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Прогулка на катере очень понравилась! К сожалению, пришлось внести коррективы и изменить маршрут, но не по вине организатора. Он как раз заранее предупредил и предложил другие варианты. Буду в следующий в Калининграде, обязательно ещё покатаюсь.
