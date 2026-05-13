Отправьтесь в неспешное водное путешествие из Калининграда к балтийскому побережью! По пути вас ждут виды на порты, прибрежные города и морские просторы. А на косе — около 4 часов свободного времени для прогулок, отдыха, посещения музеев и знакомства с атмосферой Балтики.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Встреча в Калининграде

Инструктаж по безопасности и знакомство с командой перед выходом на воду.

Прогулка по реке и каналу

Вы пройдёте по Преголе и Калининградскому морскому каналу — маршрут длиной около 42 км в сторону моря.

Морские виды по пути

Увидите торговый и рыбный порты, город Светлый и живописные панорамы Приморской бухты.

Прибытие на косу и свободное время на берегу

Остановка на Балтийской косе — одном из самых атмосферных мест побережья. У вас будет 4 часа для прогулок, отдыха на пляже, обеда, посещения музея или исследования заброшенного аэродрома.

Обратный путь в Калининград

В назначенное время встретимся на катере и вернёмся обратно по тому же живописному маршруту.

