Двуликий и неразделимый Кёнигсберг — Калининград

Марина Г.
Марина Г. – Гид из Калининграда
Калининград — исторический город 🏙️ и этим многое сказано! Путешествуя по Калининграду, мы всякий раз будем оказываться на улицах и площадях с 800-летней хронологией, узнаем историю 📖 города от появления рыцарей на берегах Преголи и строительства крепости на горе Твангсте до его разрушения в конце Второй мировой войны.
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Экскурсия

3 500 ₽ за экскурсию

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Двуликий и неразделимый Кёнигсберг — Калининград
Двуликий и неразделимый Кёнигсберг — Калининград

Что вы увидите

  • Храм Христа Спасителя
  • Часовня
  • Кафедральный собор
  • Могила И. Канта
  • Северный вокзал
  • Городская мэрия
  • Центральное управление ФСБ
Калининград — исторический город 🏙️ и этим многое сказано! Путешествуя по Калининграду, мы всякий раз будем оказываться на улицах и площадях с 800-летней хронологией, узнаем историю 📖 города от появления рыцарей на берегах Преголи и строительства крепости на горе Твангсте до его разрушения в конце Второй мировой войны. Мы увидим город 🏙️, явивший миру всеобщий принцип: ничто не вечно, города, как и люди, рождаются и умирают. Но интересное дело. Несмотря на то, что того Кенигсберга уже нет, он существует с другим названием в сознании его нынешних обитателей. В представлении приезжающих на берег Балтики гостей Кёнигсберг растворился в вечности. Не исчез, не пропал, не безвестно канул. Он будет всегда, пока живы люди в городе, доставшемся им в наследство — двуликом, неразделимом Кенигсберге — Калининграде.
Подробнее о программе экскурсии 🧭
Начнем мы обзорную экскурсию ⛳ с острова Кнайпхоф (ныне остров 🏝️ Канта), узнаем «родословную» Кенигсберга и исторических районов-городов, из которых он состоял — Кнайпхофа, Альштадта и Лебенихта, объединившихся в 1624 году в один город 🏙️.
Услышим историю 📖 жизни человека, чье воздействие на развитие философии, науки, на формирование просвещения не прекращается и в наши дни — Иммануила Канта.
Наглядно представим летопись главной достопримечательности Кнайпхофа — Кафедрального собора. Далее мы поднимемся на гору Твангсте (местечко древнего прусского поселения) и услышим историю 📖 Королевского замка — замка-фантома, прекратившего свое существование в 1968 году, оставив под собой следы руин-воспоминаний.
Далее мы посетим Кенигсбергский район Штайндамм (ныне центр Калининграда), а закончим экскурсию ⛳ на Ганзеплац (ныне площадь Победы). Мы познакомимся со зданиями, построенными великими архитекторами, в частности увидим здание Торгового двора для Восточной Пруссии (ныне городская мэрия), которое спроектировали Ханс Хопп и Мартин Штальман, здание Нордбанхоф (Северный вокзал), Полицай-Президиум (Центральное отделение ФСБ), а также ряд уже послевоенных объектов — Храм Христа Спасителя, православную часовню в честь Святых Благоверных князей Петра и Февронии Муромских. Кроме упомянутых достопримечательностей попутно вы увидите еще много всего уникального и характерного для нашего региона.
+Что входит
  • Услуги гида
Начало
🚩 Ул. Октябрьская, 2 Калининград
Место завершения
🏁 Площадь Победы, 1, Калининград
Двуликий и неразделимый Кёнигсберг — Калининград
Двуликий и неразделимый Кёнигсберг — Калининград
Двуликий и неразделимый Кёнигсберг — Калининград
Двуликий и неразделимый Кёнигсберг — Калининград
Двуликий и неразделимый Кёнигсберг — Калининград

Экскурсия проводится Ежедневно с 10:00 до 20:00

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Марина Г.
Марина Г.
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