Калининград — исторический город 🏙️ и этим многое сказано! Путешествуя по Калининграду, мы всякий раз будем оказываться на улицах и площадях с 800-летней хронологией, узнаем историю 📖 города от появления рыцарей на берегах Преголи и строительства крепости на горе Твангсте до его разрушения в конце Второй мировой войны. Мы увидим город 🏙️, явивший миру всеобщий принцип: ничто не вечно, города, как и люди, рождаются и умирают. Но интересное дело. Несмотря на то, что того Кенигсберга уже нет, он существует с другим названием в сознании его нынешних обитателей. В представлении приезжающих на берег Балтики гостей Кёнигсберг растворился в вечности. Не исчез, не пропал, не безвестно канул. Он будет всегда, пока живы люди в городе, доставшемся им в наследство — двуликом, неразделимом Кенигсберге — Калининграде.

Подробнее о программе экскурсии 🧭

Начнем мы обзорную экскурсию ⛳ с острова Кнайпхоф (ныне остров 🏝️ Канта), узнаем «родословную» Кенигсберга и исторических районов-городов, из которых он состоял — Кнайпхофа, Альштадта и Лебенихта, объединившихся в 1624 году в один город 🏙️.

Услышим историю 📖 жизни человека, чье воздействие на развитие философии, науки, на формирование просвещения не прекращается и в наши дни — Иммануила Канта.

Наглядно представим летопись главной достопримечательности Кнайпхофа — Кафедрального собора. Далее мы поднимемся на гору Твангсте (местечко древнего прусского поселения) и услышим историю 📖 Королевского замка — замка-фантома, прекратившего свое существование в 1968 году, оставив под собой следы руин-воспоминаний.

Далее мы посетим Кенигсбергский район Штайндамм (ныне центр Калининграда), а закончим экскурсию ⛳ на Ганзеплац (ныне площадь Победы). Мы познакомимся со зданиями, построенными великими архитекторами, в частности увидим здание Торгового двора для Восточной Пруссии (ныне городская мэрия), которое спроектировали Ханс Хопп и Мартин Штальман, здание Нордбанхоф (Северный вокзал), Полицай-Президиум (Центральное отделение ФСБ), а также ряд уже послевоенных объектов — Храм Христа Спасителя, православную часовню в честь Святых Благоверных князей Петра и Февронии Муромских. Кроме упомянутых достопримечательностей попутно вы увидите еще много всего уникального и характерного для нашего региона.