Экскурсия на Куршскую косу в мини-группе

Многие годы Куршская коса является излюбленным местом известных кинорежиссеров

5
3 отзыва
Многие годы Куршская коса является излюбленным местом известных кинорежиссеров.

Именно здесь, в зачарованном лесу и среди белоснежных дюн снимали многие российские фильмы и телесериалы, в числе которых «Бухта страха», «Жёлтый глаз тигра» и многие другие.

Приглашаем вас посетить уникальный уголок дикой природы вместе с нами.
Экскурсия на Куршскую косу в мини-группе
Экскурсия на Куршскую косу в мини-группе
Экскурсия на Куршскую косу в мини-группе
Экскурсия на Куршскую косу в мини-группе
Экскурсия на Куршскую косу в мини-группе
Экскурсия на Куршскую косу в мини-группе

Что вы увидите 🤩

  • Танцующий лес
  • Высота "Эфа"
  • Орнитологическая станция "Фрингилла" (Только в летний период)
  • поселок Рыбачий
  • Визит-центр (по желанию)

Что Вас ожидает:

  • Комфортное и нескучное путешествие по Куршской косе.
  • Наши экскурсии проходят в теплой атмосфере: гиды не "грузят" обилием дат и имен, а живым языком рассказывают об уникальности косы.

Маршрут охватит:

  • Орнитологическую станцию "Фрингилла". Это старейшая орнитологическая станция Европы, и работает она с 1901 года. Располагается она на пути миграции птиц из Европы в Африку. Вы погуляете по биостанции, услышите прекрасное пение редких птиц, узнаете любопытные факты о пернатых и понаблюдаете за их кольцеванием. (Работает только в летний период)
  • Танцующий лес, где стоят деревья, изогнутые в кольца и спирали. Причина "танцев" не установлена, возможно по этому Танцующий лес называют местом силы. Люди часто говорят об особой энергетике этого леса. Вы услышите шокирующие версии этого феномена и загадаете желание.
  • Высоту Эфа - пешеходный маршрут и смотровая площадка. Идти до самых живописных точек недалеко: по пути вы сделаете атмосферные снимки и насладитесь свежим воздухом с терпким ароматом трав и корений. Здесь гид расскажет о трагических событиях 200-летней давности, которые в итоге сформировали те ландшафты, которыми мы сегодня восхищаемся.
  • поселок Рыбачий, где можно купить копченой рыбки и оценить блюда местной куршской кухни, например - уху из балтийского судака, а также выпить кружечку живого вкуснейшего пива.

Что не входит в стоимость:

  • Дополнительно оплачиваются въезд на Куршскую косу(300 руб. с человека), билеты на орнитологическую станцию (200 руб. с человека) и посещение музея русских суеверий по желанию (300 руб. с человека). Также по желанию мы можем забрать вас из отеля (стоимость услуги: 500 руб., если общий размер группы 1-8 человек; 1000 руб., если группа 9-19 человек. )

Цены на экскурсию

Для группы 1-19 человек
Экскурсия на Куршскую Косу из Калининграда "Dance, Forest, Dance"
2 050 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • экскурсионные услуги
  • транспорт
Что не входит
  • Экологический сбор
  • Входные билеты на орнитологическую станцию "Фрингилла" и музей леса
  • Личные расходы (еда, напитки и др. )
Место начала и завершения
ул. Ленинский пр-т, 18
Важная информация
  • Для подтверждения бронирования экскурсии необходимо заполнить форму и дождаться от нас подтверждения Вашей брони (чаще всего СМС-оповещение)
  • ВАЖНО! Время экскурсии может меняться! Актуальное время Вам придёт от менеджера турфирмы-организатора за сутки до начала экскурсии!
  • Экскурсия рассчитана на 6 часов, поэтому советуем Вам хорошенько подкрепиться перед отправлением и взять с собой перекус
  • Одевайтесь по погоде, не забудьте про удобную обувь
  • В редких случаях, когда бронирование происходит для 1-2 человек, экскурсия может состояться на большом экскурсионном автобусе со скидкой
Когда и сколько длится?
Когда: по понедельникам, средам, пятницам, субботам в 08:00 или 09:00
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

по понедельникам, средам, пятницам, субботам в 08:00 или 09:00

Цветные П.
Цветные П.
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