Экскурсия на пивоварню «Понарт» позволит вам не только прикоснуться к истории, но и лично продегустировать как минимум семь (а иногда и больше!) сортов пива высочайшего качества прямо из бочки.
Ближайшие даты:
Время начала: 15:00, 17:00, 18:00, 19:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает: Пивоварня «Понарт» была построена в Кёнигсберге в 1849 году Иоганом Шиффердекером. Ей суждено было стать крупнейшей и известнейшей пивоварней Восточной Пруссии. Каким-то чудом здания и подземные ходы под ней (настоящие подземелья Кёнигсберга) сохранились до наших дней, более того, в них снова варится пиво по немецким рецептам.
См. расписание. Строго после 17:30 так как производство действующее.
Выбрать дату
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 12 раз на ближайшие дниЗабронировать экскурсию
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
- Дегустация
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Киевский пер., 1
Когда и сколько длится?
Когда: См. расписание. Строго после 17:30 так как производство действующее.
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
- Возможны индивидуальные экскурсии
- Стоимость от 1 до 8 чел. - 13200 руб
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
20 июл 2024
А
Анастасия
7 мая 2024
Это было весело! У меня профильное образование, и было забавно слушать экскурсию спустя 15 лет после выпуска:) всё еще помню! История Понарта интересная, прям проникаешься атмосферой. Мы думали, что будут
Входит в следующие категории Калининграда
Похожие экскурсии из Калининграда
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Зеленоградск, замок Шаакен, пивоварня Нессельбек и сыроварня за 1 день
Погрузитесь в атмосферу Калининграда: посетите Зеленоградск, замок Шаакен, пивоварню Нессельбек и сыроварню за один день. Узнайте историю и традиции этих мест
Начало: У вашего отеля в Калининграде
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
13 334₽ за всё до 4 чел.
1.5 часа
Групповая
до 25 чел.
Групповая экскурсия по старинной пивоварне «Понарт» в Калининграде
Погрузитесь в историю пивоварни «Понарт» 1849 года, пройдите по её цехам и продегустируйте 8 сортов местного пива. Включено посещение музея и смотровой площадки
Начало: У пивоварни «Понарт»
Расписание: в среду и пятницу в 17:15, в субботу в 15:00
16 авг в 17:15
17 авг в 15:00
2 200₽ за человека
скидка
10%
10 часов
Групповая
В трендеСоветск и Неман: путешествие и дегустация сыров из Калининграда
Историческое путешествие в Советск и Неман с дегустацией уникальных сыров ждет вас в этой увлекательной экскурсии
Начало: В одном из 6 мест в центре Калининграда на выбор
Расписание: в воскресенье в 09:00
18 авг в 09:00
25 авг в 09:00
21661 950₽ за человека