Экскурсия с дегустацией на пивоварню «Понарт»

Экскурсия на пивоварню «Понарт» позволит вам не только прикоснуться к истории, но и лично продегустировать как минимум семь (а иногда и больше!) сортов пива высочайшего качества прямо из бочки.
5
2 отзыва
Экскурсия с дегустацией на пивоварню «Понарт»
Экскурсия с дегустацией на пивоварню «Понарт»
Экскурсия с дегустацией на пивоварню «Понарт»
Ближайшие даты:
Время начала: 15:00, 17:00, 18:00, 19:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает: Пивоварня «Понарт» была построена в Кёнигсберге в 1849 году Иоганом Шиффердекером. Ей суждено было стать крупнейшей и известнейшей пивоварней Восточной Пруссии. Каким-то чудом здания и подземные ходы под ней (настоящие подземелья Кёнигсберга) сохранились до наших дней, более того, в них снова варится пиво по немецким рецептам.

См. расписание. Строго после 17:30 так как производство действующее.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Услуги гида
  • Дегустация
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Киевский пер., 1
Когда и сколько длится?
Когда: См. расписание. Строго после 17:30 так как производство действующее.
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
  • Возможны индивидуальные экскурсии
  • Стоимость от 1 до 8 чел. - 13200 руб
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
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2
1
Е
20 июл 2024
А
7 мая 2024
Это было весело! У меня профильное образование, и было забавно слушать экскурсию спустя 15 лет после выпуска:) всё еще помню! История Понарта интересная, прям проникаешься атмосферой. Мы думали, что будут
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наливать понемножку, в итоге - накидалась вся группа! Наливают прям стаканами! После второй цистерны многие просили налить чуть всего - так что ребята не жадные. Разнообразие вкусов: светлое, темное, красное, пшеничное, бельгийское и русское - большой выбор на попробовать. Все вкусное. Но есть большой риск влюбиться в русское пиво (да-да, вы не ослышались!). Газэ изумительно. Собственно, после экскурсии только его и покупали))) ну и названия, конечно, привлекли)

Спасибо Дмитрию и Александру за интересный подход и вкусовые ощущения! Однозначно рекомендую к посещению.

Совет: лучше приходите сытыми, но с жаждой!

Входит в следующие категории Калининграда

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