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наливать понемножку, в итоге - накидалась вся группа! Наливают прям стаканами! После второй цистерны многие просили налить чуть всего - так что ребята не жадные. Разнообразие вкусов: светлое, темное, красное, пшеничное, бельгийское и русское - большой выбор на попробовать. Все вкусное. Но есть большой риск влюбиться в русское пиво (да-да, вы не ослышались!). Газэ изумительно. Собственно, после экскурсии только его и покупали))) ну и названия, конечно, привлекли)



Спасибо Дмитрию и Александру за интересный подход и вкусовые ощущения! Однозначно рекомендую к посещению.



Совет: лучше приходите сытыми, но с жаждой!