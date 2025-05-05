Пивзавод «Понарт» в Калининграде: экскурсия с гастрономическим финалом

Эта экскурсия для тех, кто хочет небанально и со вкусом провести вечер в Калининграде. Мы расскажем вам о жизни и быте жителей старейшего пригорода Кёнигсберга — Понарта.
Поговорим об истории пивоварения, о технологии производства пива и особенностях кухни Восточной Пруссии, которую вы обязательно попробуете.
Поговорим об истории пивоварения, о технологии производства пива и особенностях кухни Восточной Пруссии, которую вы обязательно попробуете.
Описание экскурсии
Храм Рождества Пресвятой Богородицы — бывшая Понартская кирха, построенная в 1897 году в готическом стиле.
Пивной завод «Понарт», где нас встретят танки, полные свежесваренного пива. Вы узнаете о технологиях производства и, конечно, продегустируете продукцию завода.
Индустриальное здание немецкой пивоварни, на базе которой открыт современный культурный квартал «Понарт». Это пространство претендует стать новым символом города.
Ресторан «Арт Депо» с концепцией «история со вкусом». Вы попробуете блюда, приготовленные по старинным рецептам Восточной Пруссии. А также рассмотрите уникальные макеты и диорамы городов Калининградской области.
В стоимость программы входит:
- 4 вида пива
- традиционный картофельный салат
- кёнигсбергские клопсы
- крылышки в пиве по рецепту фрау Марты
- десерт
Организационные детали
- На экскурсию допускаются дети от 7 лет — наливаем исключительно квас и кормим полноценным взрослым прусским ужином
- Для удобства мы выдаём радиоаппаратуру — вы сможете сделать фото, немного отстать и ничего не пропустить
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|5200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Киевской
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Константин — ваша команда гидов в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 366 туристов
Я категорически против скучных экскурсий! Собрал команду профессионалов — двухметровую команду. Каждый из нас любит наш регион, знает много подробностей о его истории, о судьбах людей, живших здесь, о природе и красивых местах. Мы стараемся подходить к работе неформально. Поэтому наши экскурсии не скучные и занудные, а очень тёплые и душевные. А ещё у нас всех образование экскурсоводов!
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Отличная экскурсия! Мария- замечательный рассказчик!
На пивоварне отменная дегустация! А ужин выше всяких похвал! Спасибо за отличную организацию!
На пивоварне отменная дегустация! А ужин выше всяких похвал! Спасибо за отличную организацию!
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К
Экскурсия не стоит своих денег. Встретились, зашли выпить, вернее, продегустировать четыре вида пива, два из которых даже пить не хотелось, послушали невнятный рассказ руководителя цеха. Потом пошли на ужин в ресторан, который своих денег, которые заплатили точно не стоит. Не рекомендую экскурсию
Константин
Ответ организатора:
Спасибо, что написали отзыв. Мне жаль, что ваши личные вкусы не были удовлетворены. К сожалению, такое случается. Наша экскурсия основана
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