Кенигсберг — это не только столица ⭐️ Восточной Пруссии, но и легендарный город-крепость, который смогла покорить лишь Красная армия. На примере знаменитых Королевских ворот, бастиона «Грольман», казармы «Кронпринц» и труднодоступного форта № 11 вы откроете историю 📖 несокрушимого Кенигсберга. Приготовьтесь пройти по лабиринтам подземелий и разобраться в архитектурных особенностях уникальных фортификационных сооружений.

О фортификационных укреплениях Кенигсберга слагали легенды — и на нашей прогулке 👣 вы поймете, почему. Я расскажу, что такое «Ночная перина Кёнигсберга», как был защищен город-крепость и почему только Красной армии удалось преодолеть все рубежи его обороны. Декорациями для славной истории Кенигсберга станут величественные укрепления Литовского вала середины 19 века: Королевские ворота, бастион «Грольман» и казарма «Кронпринц». Вы осмотрите эти фортификационные сооружения, узнаете об их особенностях, функциях и инженерных находках.