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Экскурсия в мини-группе «Город-крепость Кенигсберг»

Цветные П.
Цветные П. – Гид из Калининграда
Экскурсия в мини-группе «Город-крепость Кенигсберг»
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  • 👥Групповая
  • 🚗На автомобиле
  • 👣Пешеходная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Группа не более 16 человек

  • 1 650 ₽ за человека

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Экскурсия в мини-группе «Город-крепость Кенигсберг»
Экскурсия в мини-группе «Город-крепость Кенигсберг»

Что вы увидите

  • Ленинский проспект - Закхаймские ворота - Королевские ворота (с выходом) - Казарма "Кронпринц" - Росгартенские ворота - башня Дона - площадь Победы - Фридландские ворота — Форт 11 "Дёнхофф" (с посещением)- Главный вокзал - Бранденбургские ворота - Железнодорожные ворота - Бастион Астрономический (с выходом)- Монумент 1200 Гвардейцам — Ленинский проспект.
Кенигсберг — это не только столица ⭐️ Восточной Пруссии, но и легендарный город-крепость, который смогла покорить лишь Красная армия. На примере знаменитых Королевских ворот, бастиона «Грольман», казармы «Кронпринц» и труднодоступного форта № 11 вы откроете историю 📖 несокрушимого Кенигсберга. Приготовьтесь пройти по лабиринтам подземелий и разобраться в архитектурных особенностях уникальных фортификационных сооружений.
О фортификационных укреплениях Кенигсберга слагали легенды — и на нашей прогулке 👣 вы поймете, почему. Я расскажу, что такое «Ночная перина Кёнигсберга», как был защищен город-крепость и почему только Красной армии удалось преодолеть все рубежи его обороны. Декорациями для славной истории Кенигсберга станут величественные укрепления Литовского вала середины 19 века: Королевские ворота, бастион «Грольман» и казарма «Кронпринц». Вы осмотрите эти фортификационные сооружения, узнаете об их особенностях, функциях и инженерных находках.
Что входит
  • В стоимость входят:
  • услуги гида
  • билет на форт № 11
Что не входит
  • В стоимость не входит обед. Попробовать блюда полевой кухни можно будет на 11 форте
  • обед обойдется Вам в ~300-500 рублей.
Начало и место завершения
🚩 Ленинский проспект, 18
Экскурсия в мини-группе «Город-крепость Кенигсберг»
Экскурсия в мини-группе «Город-крепость Кенигсберг»
Экскурсия в мини-группе «Город-крепость Кенигсберг»
Экскурсия в мини-группе «Город-крепость Кенигсберг»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 16 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Цветные П.
Цветные П.
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