Форты и бастионы Кёнигсберга: автомобильная аудиоэкскурсия по Калининграду

Форты и бастионы Кёнигсберга

Форты и бастионы Кёнигсберга: автомобильная аудиоэкскурсия по Калининграду
Форты и бастионы Кёнигсберга: автомобильная аудиоэкскурсия по Калининграду
Форты и бастионы Кёнигсберга: автомобильная аудиоэкскурсия по Калининграду
Форты и бастионы Кёнигсберга: автомобильная аудиоэкскурсия по Калининграду
Форты и бастионы Кёнигсберга: автомобильная аудиоэкскурсия по Калининграду
Форты и бастионы Кёнигсберга: автомобильная аудиоэкскурсия по Калининграду
Форты и бастионы Кёнигсберга: автомобильная аудиоэкскурсия по Калининграду

Что вас ожидает 🤩

  • Фридландские Ворота
  • Бранденбургские ворота
  • Сказочные Королевские ворота
  • Казарма «Кронпринц»
  • Башня Врангеля и башня Дона
  • Самые хорошо сохранившиеся форты — форт №11 Дёнхофф и форт № 5 «Король Фридрих-Вильгельм III»
Калининград — один из немногих городов на карте современной Европы, которому удалось сохранить значительную часть городских укреплений. Благодаря этому простая прогулка может стать настоящей экскурсией по уникальному музею фортификации!
Когда-то 11 бастионов, 2 башни и многочисленные городские ворота были последним словом военной науки, теперь же они являются памятниками архитектуры периода неоготики.
Этот автомобильный маршрут рассчитан на 6-8 часов. В первой части тура вы изучите центр города. Вы увидите немецкие башни и узнаете, как эти фортификационные сооружения используют в XXI веке. Вас ждут восхитительные Росгартенские ворота и точно вышедшие из сказки Королевские ворота.
Затем вы увидите казармы и бастионы, услышите факты о строительстве и устройстве этих архитектурных объектов.
В финальной части маршрута вы доедете до прекрасно сохранившихся фортов «Король Фридрих III» и «Дёнхофф», осмотрите их и узнаете о военном назначении и характеристиках этих сооружений.
Одевайтесь по погоде и отправляйтесь в путешествие по Средневековью!

Как проходит аудиоэкскурсия

1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии. Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
3. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Заказы» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон.
4. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
5. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид.
6. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).

Ответы на вопросы

Что входит
  • Интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
  • Захватывающие истории от местного гида
  • Рекомендации гастрономических локаций с историческим антуражем
Что не входит
  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
  • Наушники не включены — необходимо взять свои
  • Входной билет в форт «Дёнхофф»
Где начинаем и завершаем?
Начало: Улица Пролетарская, 2 (Башня Врангеля)
Завершение: улица Энергетиков, Форт Дёнхофф
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • Инструкция по установке аудиогида
  • 1. В течение часа после оплаты вы получите письмо на электронную почту и СМС со ссылкой для доступа к экскурсии.
  • 2. На вашем мобильном устройстве перейдите по ссылке, которую вы получите по смс и электронной почте. Вам будет предложено установить бесплатное мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
  • 3. После установки приложения зайдите в него, используя свой номер телефона. Во вкладке «Заказы» вам будут доступен аудиогид.
  • 4. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически, когда вы окажется в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
  • 5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).
  • Если вы не получили письмо или SMS с экскурсией в течение 24 часов, звоните или пишите в WhatsApp на +7 (812) 602 74-95
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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