Калининград — один из немногих городов на карте современной Европы, которому удалось сохранить значительную часть городских укреплений. Благодаря этому простая прогулка может стать настоящей экскурсией по уникальному музею фортификации!

Когда-то 11 бастионов, 2 башни и многочисленные городские ворота были последним словом военной науки, теперь же они являются памятниками архитектуры периода неоготики.

Этот автомобильный маршрут рассчитан на 6-8 часов. В первой части тура вы изучите центр города. Вы увидите немецкие башни и узнаете, как эти фортификационные сооружения используют в XXI веке. Вас ждут восхитительные Росгартенские ворота и точно вышедшие из сказки Королевские ворота.

Затем вы увидите казармы и бастионы, услышите факты о строительстве и устройстве этих архитектурных объектов.

В финальной части маршрута вы доедете до прекрасно сохранившихся фортов «Король Фридрих III» и «Дёнхофф», осмотрите их и узнаете о военном назначении и характеристиках этих сооружений.

Одевайтесь по погоде и отправляйтесь в путешествие по Средневековью!

Как проходит аудиоэкскурсия

1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии. Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).

3. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Заказы» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон.

4. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.

5. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид.

6. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).