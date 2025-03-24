Марауненхоф — один из самых живописных и аутентичных районов Калининграда.
Представьте: набережная Верхнего озера, узкие мощёные улочки, черепичные крыши, роскошные довоенные виллы и редкие экзотические растения, обнимающие фасады домов.
Так много идеальных декораций для отличных снимков! Ими мы и займёмся: будем заглядывать в самые привлекательные уголки и фотографироваться.
Представьте: набережная Верхнего озера, узкие мощёные улочки, черепичные крыши, роскошные довоенные виллы и редкие экзотические растения, обнимающие фасады домов.
Так много идеальных декораций для отличных снимков! Ими мы и займёмся: будем заглядывать в самые привлекательные уголки и фотографироваться.
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Описание фото-прогулки
Отправимся в сердце исторического района Марауненхоф. Погуляем среди великолепных вилл и тихих улочек, хранящих атмосферу старого Кёнигсберга.
Посетим лучшие места для фотосессии на улицах Тельмана, Верхнеозёрной, Гоголя и Грибоедова, а также на набережной Верхнего озера.
Расшифруем загадочные надписи на старинных люках и отыщем спрятанные архитектурные жемчужины, на фоне которых получатся замечательные фотографии.
Вы получите около сотни профессиональных фотографий, наполненных историей и духом этого замечательного места.
Организационные детали
- Снимаю на фотоаппарат Canon R6 + объектив Canon 24-70 2.8 II
- Фотографии в количестве 80 штук будут готовы в течение 3 недель и отправлены через персональную онлайн-галерею. Снимки будут в цветокоррекции и лёгкой ретуши. По запросу можно получить исходники
- Фотосессия пройдёт в комфортных местах, где можно ходить в любом возрасте, передвигаться на коляске или взять с собой детскую коляску
- Во время прогулки можем остановиться на перекус в кофейне или ресторане (не входит в стоимость экскурсии)
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У отеля Mercure
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваш гид в Калининграде
Провела экскурсии для 174 туристов
Добрый день, дорогие путешественники. Меня зовут Мария, я занимаюсь фотографией более 10 лет. Для меня это дело, которому хочется посвятить всю жизнь. Невозможно описать словами чувство, когда помогаешь запечатлеть на камеру тёплые и важные моменты жизни и получаешь восторженные отзывы о проделанной работе. Буду рада встрече с вами!Задать вопрос
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