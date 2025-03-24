Марауненхоф — один из самых живописных и аутентичных районов Калининграда. Представьте: набережная Верхнего озера, узкие мощёные улочки, черепичные крыши, роскошные довоенные виллы и редкие экзотические растения, обнимающие фасады домов. Так много идеальных декораций для отличных снимков! Ими мы и займёмся: будем заглядывать в самые привлекательные уголки и фотографироваться.

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Ваш гид в Калининграде

Мария Ваш гид в Калининграде

Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00

Описание фото-прогулки

Отправимся в сердце исторического района Марауненхоф. Погуляем среди великолепных вилл и тихих улочек, хранящих атмосферу старого Кёнигсберга.

Посетим лучшие места для фотосессии на улицах Тельмана, Верхнеозёрной, Гоголя и Грибоедова, а также на набережной Верхнего озера.

Расшифруем загадочные надписи на старинных люках и отыщем спрятанные архитектурные жемчужины, на фоне которых получатся замечательные фотографии.

Вы получите около сотни профессиональных фотографий, наполненных историей и духом этого замечательного места.

Организационные детали