Фотопутешествие: Пионерский, Светлогорск, Филинская бухта, Янтарный

Однодневная поездка по Балтийскому побережью с фотосъёмкой в красивых местах и счастливых моментах
Мы окажемся с вами на морском побережье и старых улочках с прусской архитектурой.

Прогуляемся по променаду в Пионерском и Янтарном и насладимся видами с высоты птичьего полёта в Филинской бухте. И, конечно же, сделаем атмосферные трэвел-фотографии — пейзажи, репортажи и портреты.
5
1 отзыв
Фотопутешествие: Пионерский, Светлогорск, Филинская бухта, Янтарный
Фотопутешествие: Пионерский, Светлогорск, Филинская бухта, Янтарный
Фотопутешествие: Пионерский, Светлогорск, Филинская бухта, Янтарный
Ближайшие даты:
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Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00

Описание фото-прогулки

Прогулка с фотосъёмкой в нескольких локациях прибрежной Балтики:

В Пионерском:

  • пляжный променад

В Светлогорске:

  • водонапорная башня
  • озеро Тихое
  • набережная
  • храм преподобного Серафима Саровского
  • театр эстрады «Янтарь Холл»
  • макет средневекового Кёнигсберга
  • произведения двух выдающихся скульпторов довоенного и послевоенного времени
  • исторические виллы и пансионаты

В Филинской бухте:

  • морское побережье и живописные пейзажи

В Янтарном:

  • пляжный променад
  • парк М. Беккера
  • храм Казанской иконы Божией Матери
  • мемориал жертвам Холокоста

Организационные детали

  • Мы будем передвигаться на комфортном автомобиле FAW X80. Мой стаж вождения — 30 лет
  • Съёмка проходит на фотоаппарат Sony Alpha 7 III (ILCE–7M3)
  • Через несколько дней после прогулки я пришлю ссылку для скачивание фотоматериалов — будет 100-150 снимков в авторской цвето– и светокоррекции
  • Фотоальбом и ретушь по договорённости

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Гвардейском проспекте
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Nadezhda
26 ноя 2024
Это было потрясающе! Поехала на фото экскурсию в свой день рождения и Лариса сделала мой день незабываемым. Пройдут годы, а я навсегда запомню, как сидела на краю филинской бухты, наслаждалась
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видами и горячим чаем. Комфортно в общение и передвижении, интересно поданный материал, который я запомнила) уверена получиться много классных фото🔥 невозможно передать в одном отзыве, всю гамму моих эмоций, Лариса спасибо! Для любителей активного отдыха.

Это было потрясающе! Поехала на фото экскурсию в свой день рождения и Лариса сделала мой деньЭто было потрясающе! Поехала на фото экскурсию в свой день рождения и Лариса сделала мой деньЭто было потрясающе! Поехала на фото экскурсию в свой день рождения и Лариса сделала мой деньЭто было потрясающе! Поехала на фото экскурсию в свой день рождения и Лариса сделала мой деньЭто было потрясающе! Поехала на фото экскурсию в свой день рождения и Лариса сделала мой деньЭто было потрясающе! Поехала на фото экскурсию в свой день рождения и Лариса сделала мой деньЭто было потрясающе! Поехала на фото экскурсию в свой день рождения и Лариса сделала мой день

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