Мы окажемся с вами на морском побережье и старых улочках с прусской архитектурой.
Прогуляемся по променаду в Пионерском и Янтарном и насладимся видами с высоты птичьего полёта в Филинской бухте. И, конечно же, сделаем атмосферные трэвел-фотографии — пейзажи, репортажи и портреты.
Прогуляемся по променаду в Пионерском и Янтарном и насладимся видами с высоты птичьего полёта в Филинской бухте. И, конечно же, сделаем атмосферные трэвел-фотографии — пейзажи, репортажи и портреты.
Описание фото-прогулки
Прогулка с фотосъёмкой в нескольких локациях прибрежной Балтики:
В Пионерском:
- пляжный променад
В Светлогорске:
- водонапорная башня
- озеро Тихое
- набережная
- храм преподобного Серафима Саровского
- театр эстрады «Янтарь Холл»
- макет средневекового Кёнигсберга
- произведения двух выдающихся скульпторов довоенного и послевоенного времени
- исторические виллы и пансионаты
В Филинской бухте:
- морское побережье и живописные пейзажи
В Янтарном:
- пляжный променад
- парк М. Беккера
- храм Казанской иконы Божией Матери
- мемориал жертвам Холокоста
Организационные детали
- Мы будем передвигаться на комфортном автомобиле FAW X80. Мой стаж вождения — 30 лет
- Съёмка проходит на фотоаппарат Sony Alpha 7 III (ILCE–7M3)
- Через несколько дней после прогулки я пришлю ссылку для скачивание фотоматериалов — будет 100-150 снимков в авторской цвето– и светокоррекции
- Фотоальбом и ретушь по договорённости
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Гвардейском проспекте
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лариса — ваш гид в Калининграде
Провела экскурсии для 32 туристов
Добро пожаловать! Меня зовут Лариса. Переехав в Калининград около 12 лет назад, я начала своё знакомство с новым местом с прогулок, книг и очерков местных историков. И узнала, что БалтийскоеЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Nadezhda
26 ноя 2024
Это было потрясающе! Поехала на фото экскурсию в свой день рождения и Лариса сделала мой день незабываемым. Пройдут годы, а я навсегда запомню, как сидела на краю филинской бухты, наслаждалась
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