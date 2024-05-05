Анастасия — ваш гид в Калининграде

Провела экскурсии для 610 туристов

читать дальше области занимаюсь 10 лет, регулярно вожу друзей и знакомых по лучшим и скрытым местам красоты и силы бывшей Восточной Пруссии. Покажу вам лучшие места Калининграда и области, поделюсь интересными байками, суевериями и историями нашего края. Со мной вам будет весело, интересно и комфортно.

Я родилась и выросла в Калининграде. По образованию историк-философ. У меня много творческих профессий — от дизайна предметов интерьера и авторской одежды до фотографии, флористики и организации мероприятий. Путешествиями по