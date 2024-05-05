Обзорная экскурсия на 8 часов? Не пугайтесь — разве что влюбиться в Калининград! В этой авторской программе вы проследите путь города К эпоха за эпохой: каждый час будете участвовать в разных интерактивах, встречаться с «живыми» историческими персонажами, открывать любимые места горожан, слушать рассказы и рассуждать. Душевных мини-фотосессий тоже 8 — в каждой локации.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00
Описание фото-прогулки
Что вас ожидает
Маршрут нашей обзорной экскурсии в прошлое: остров Канта и Кафедральный собор — порт — Фридрихсбургские и Бранденбургские ворота — Центральный парк и район Амалиенау — площадь Победы
Эпоха 1 — Средневековье и тевтонские рыцари в крепостях
- Для начала отправимся во времена сражений, рыцарских кодексов и решимости в борьбе за свои убеждения.
- Вы не только узнаете о Тевтонском ордене, но и побудете историческими персонажами: сыграете роли рыцарей в доспехах, с мечами и щитами, а я пофотографирую вас у стен Кафедрального собора.
- Отдельно поговорим о монахах, крестьянах и купцах — обо всех, кто составлял социальный оркестр средневекового Кёнигсберга.
Эпоха 2 — Возрождение и Альбрехт Бранденбургский в Кафедральном соборе
- Сам первый герцог Пруссии встретит вас и расскажет о Реформации и об основании Альбертины, первого университета в Кёнигсберге.
- Вы услышите о влиянии Возрождения на развитие наук и искусств. О деятельности дворян, художников и учёных той эпохи.
- Создадите собственный герб или печать. А во время фотосессии станете дворянами в интерьерах величественного собора или у его стен.
Эпоха 3 — Морские путешествия и Пётр I в Рыбном порту
- Рядом с Фридрихсбургскими воротами вас ждёт реформатор и основатель Российского императорского флота, который приезжал в этот город.
- Вы исследуете порт, узнаете о Кёнигсберге как члене Ганзейского союза и о важности России в морской истории, которая проходила через Калининград.
- Здесь фотосессию проведём на фоне судов и рыбацких лодок.
Эпоха 4 — Просвещение и Иммануил Кант
- Пройдём тропой известного философа по острову, который носит его имя.
- Проведём «Философский диалог» с Кантом. Обсудим его идеи и их влияние на современное общество. Поговорим также о других философах, писателях и просветителях. Порассуждаем о вопросах этики, морали и просвещения.
- А фотосессия пройдёт с атрибутами учёности — мантией, книгой, шляпой, тростью, сюртуком, париком и большими ботинками.
Эпоха 5 — Имперская. Вильгельм I и королева Луиза.
- Ими вы себя и представите! Во время игры в «Коронацию императора» не просто вообразите торжественную церемонию в 19 веке, но поймёте политическое и культурное влияние той эпохи.
- Узнаете о Кёнигсберге в истории Германии, об аристократии и военной знати.
- Эта часть экскурсии подарит вам фото в стиле бель-эпок на фоне архитектуры того времени в районе Центрального парка.
Эпоха 6 — Романтизм и Гофман у Бранденбургских ворот
- В процессе игры каждый примерит на себя роль немецкого писателя и драматурга, автора сказки «Щелкунчик и Мышиный король».
- Вы услышите, как поэты, художники, музыканты и философы эпохи романтизма искали смысл и красоту в природе, истории и человеческих чувствах.
- Пофотографируетесь на старинных узких улочках, окружающих ворота. При желании наденете костюмы: для дам у меня припасены элегантные платья, для джентльменов — пальто, жилеты и широкие шляпы.
Эпоха 7 — Модерн. Искусство буржуазии и аристократического гедонизма в Амалиенау.
- Вы насладитесь прогулкой по району вилл, откроете их особенности и поучаствуете в мастер-классе — создадите собственные арт-объекты, вдохновлённые модерном.
- Фотосессию стилизуем под 20-30 годы XX века, используя элементы модернизма и авангарда.
Эпоха 8 — Советский Калининград. Возрождение из руин и утопия «между прошлым и будущим».
- Завершающая часть экскурсии — путешествие во времена масштабной перестройки и восстановления, когда новый город Калининград превращали в военно-морской и промышленный центр.
- В роли советских рабочих мы исследуем исторический контекст: в нём отражён дух оптимизма и вера в светлое будущее, которое строится своими руками.
- И вновь фотографии передадут ощущение эпохи: воплотим сцены из жизни советского человека на фоне памятника Калинину и монумента «Мать-Россия».
Организационные детали
- Экскурсия проходит на моём автомобиле Subaru Legacy 2010 года, дополнительно оплачиваются только личные расходы — еда, сувениры и т. д.
- Варианты маршрута обсуждаются. Например, больше красивых фотографий в популярных местах и мало передвижений. Либо больше скрытых исторических объектов разных эпох, секретных мест и погружения в культуру и историю.
- По возможности возьмите с собой разную одежду и аксессуары для фотосессий
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваш гид в Калининграде
Провела экскурсии для 610 туристов
Я родилась и выросла в Калининграде. По образованию историк-философ. У меня много творческих профессий — от дизайна предметов интерьера и авторской одежды до фотографии, флористики и организации мероприятий. Путешествиями поЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Елена
5 мая 2024
С мужем второй раз в Калининграде и основные туристические точки знакомы. Но благодаря Анастасии увидели и другие любимые места местных жителей. С погодой нам повезло, день был солнечный, много гуляли и с удовольствием слушали рассказы Анастасии. Время пролетело быстро. Обязательно вернёмся а этот прекрасный город.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Калининграда
ИндивидуальныеНа машинеМожно с детьмиДля школьниковНеобычныеЛетниеСвятые местаФотопрогулкиОбзорныеМонастыри, церкви, храмыКафедральный соборПопулярные местаАмалиенауПаркиПрирода и пейзажиИнтерактивныеАвторскиеБранденбургские воротаФридрихсбургские воротаОстров КантаКупеческая синагогаСамое главноеУникальный опытАктивностиВорота Калининграда
Похожие экскурсии из Калининграда
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
Калининград: путешествие сквозь века
Откройте для себя уникальное сочетание историй и эпох в индивидуальной экскурсии по Калининграду
Начало: У гостиницы «Калининград»
Сегодня в 18:00
Завтра в 14:00
45004 050₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Калининград с нуля: индивидуальная экскурсия
Погружение в историю Калининграда: от Средневековья до современности. Остров Канта, немецкие здания и легенды города ждут вас
Начало: У бывших руин Королевского замка
13 июня в 11:00
14 июня в 11:00
4 000₽ за всё до 6 чел.
Фотопрогулка
1.5 часа
Популярное предложение
Фотопрогулка в сердце Калининграда: Рыбная деревня и остров Канта
Захватывающая фотопрогулка по живописным уголкам Калининграда, где каждый кадр рассказывает свою историю
Начало: Ул. Октябрьская, 6а
Сегодня в 18:00
21 июня в 12:00
5 345₽ за всё до 4 чел.