В самом Калининграде моря нет. Но начинающим и бывалым «морским волкам» здесь есть чем заняться.



Прогулочный маршрут на байдарках через главную водную артерию города откроет перед вами невероятные виды на старинные и современные сооружения, набережные и мосты. Вы увидите, как история творится на ваших глазах и сможете прикоснуться к прошлому — буквально!