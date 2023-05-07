Под шёпот волн и плеск весла отдохнуть от суеты города, находясь в его центре
В самом Калининграде моря нет. Но начинающим и бывалым «морским волкам» здесь есть чем заняться.
Прогулочный маршрут на байдарках через главную водную артерию города откроет перед вами невероятные виды на старинные и современные сооружения, набережные и мосты. Вы увидите, как история творится на ваших глазах и сможете прикоснуться к прошлому — буквально!
Прогулочный маршрут на байдарках через главную водную артерию города откроет перед вами невероятные виды на старинные и современные сооружения, набережные и мосты. Вы увидите, как история творится на ваших глазах и сможете прикоснуться к прошлому — буквально!
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Настоящее приключение
Как поймать настроение приморского Калининграда? Конечно, спустившись на воду! В путешествии по центру Кёнигсберга на байдарке вы познакомитесь с водным туризмом. Научитесь управлять собственным маленьким судном. Осмотрите большинство знаковых мест по берегам реки Преголи — некоторые окажутся на расстоянии вытянутой руки!
План и маршрут сплава
- Начнём на причале водно-моторного клуба, где всё оборудовано для вашего комфорта: есть удобный спуск на воду, кабинки для переодевания, туалеты и камеры хранения.
- После инструктажа все участники получат спасательный жилет и перчатки. Для телефонов – специальные защитные чехлы. Кроме того, для прослушивания экскурсии я раздам индивидуальные аудиоустройства.
- На маршруте вы увидите главный стадион города, ставший «домом» для проведения матчей Чемпионата мира по футболу-2018. Старинные оборонительные сооружения Кенигсберга. Сеть городских мостов с необычными названиями: Высоцкий, Медовый, Деревянный, Эстакадный, Юбилейный. Спящие стальные гиганты-корабли: научное судно “Витязь”, подводная лодка, плавучий маяк Ирбенского.
Организационные детали
- Прогулка проходит в сопровождении опытного гида-инструктора. Безопасность обеспечивается специальными байдарками — простыми в управлении и очень устойчивыми — а также следованием указаниям инструктора с вашей стороны.
- Дети до 16 лет допускаются к экскурсии только с родителями
- По запросу сплав можно провести в индивидуальном формате (уточняйте при бронировании)
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на улице Дзержинского
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валерий — ваш гид в Калининграде
Провёл экскурсии для 340 туристов
Меня зовут Валерий. Я дипломированный экскурсовод, родился и вырос в Калининграде. Мое призвание — рассказывать путешественникам о нашем замечательном городе и его истории, показывать красивейшие места. Я специализируюсь на архитектуре, фортификации, писал дипломную работу о штурме Кёнигсберга. Самое главное в моих экскурсиях — передать любовь к родному городу.Задать вопрос
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