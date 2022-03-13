ежедневно в 11:00 и 15:00

Сначала мы погрузимся в военные хроники 20 века: я много работал с архивами тех лет, поэтому поделюсь с вами натривиальными фактами. Мы отыщем:
Символы города мы тоже осмотрим, но подберемся к ним окольными улочками, чтобы взглянуть с нестандартного ракурса. Я проведу вас по площади Победы и острову Кнайпхоф и расскажу, как они выглядели до войны. А еще мы разберемся, почему власти так оберегают ужасный Дом Советов, восстановят ли однажды Кёнигсбергский замок Тевтонского ордена и правдивы ли рассказы о лабораториях вермахта под Кафедральном собором.
Любителям военной и средневековой истории, искателям скрытых достопримечательностей и нестандартных маршрутов.