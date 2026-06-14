ежедневно в 11:00 и 15:00

Многие считают Калининград современным европейским филиалом России — и всё же город до сих пор хранит истории времен тевтонцев и вермахта, о которых не знают даже местные жители. На прогулке я помогу вам докопаться до прошлого Кёнигсберга: проведу к кварталу Гестапо и дому, где работала Enigma, покажу руины старинного замка и раскрою, что скрывается под островом Кнайпхоф.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Калининград, о котором не расскажут путеводители

Сначала мы погрузимся в военные хроники 20 века: я много работал с архивами тех лет, поэтому поделюсь с вами нетривиальными фактами. Мы отыщем:

закрытый квартал гестапо, который совсем не изменился со времен Второй Мировой

радиодиспетчерскую Люфтваффе, замаскированную под обычное здание

дома, которые переоборудованы из немецких казарм

комендатуру SS, в которой теперь расположилось уютное кафе

здание, где работала легендарная шифровальная машина Enigma, и многое другое.

Знаковые достопримечательности — с нового ракурса!

Символы города мы тоже осмотрим, но подберёмся к ним окольными улочками, чтобы взглянуть с нестандартного ракурса. Познакомимся сразу с несколькими районами города: Альтштадт, Южный Хуфен и Штайндамм. А еще мы разберемся, почему власти так оберегают ужасный Дом Советов, восстановят ли однажды Кёнигсбергский замок Тевтонского ордена и правдивы ли рассказы о лабораториях вермахта под Кафедральном собором.

Кому подойдет прогулка

Любителям военной и средневековой истории, искателям скрытых достопримечательностей и нестандартных маршрутов.

Организационные детали