ежедневно в 11:00 и 15:00

Мои заказы

Кёнигсберг под грифом «Совершенно секретно»

Открыть тайны гестапо, «Энигмы» и рыцарей-тевтонцев на авторской прогулке по центру города
Многие считают Калининград современным европейским филиалом России — и всё же город до сих пор хранит истории времен тевтонцев и вермахта, о которых не знают даже местные жители.

На прогулке я помогу вам докопаться до прошлого Кёнигсберга: проведу к кварталу Гестапо и дому, где работала Enigma, покажу руины старинного замка и раскрою, что скрывается под островом Кнайпхоф.
4.9
140 отзывов
Кёнигсберг под грифом «Совершенно секретно»
Кёнигсберг под грифом «Совершенно секретно»
Кёнигсберг под грифом «Совершенно секретно»

Описание экскурсии

Калининград, о котором не расскажут путеводители

Сначала мы погрузимся в военные хроники 20 века: я много работал с архивами тех лет, поэтому поделюсь с вами нетривиальными фактами. Мы отыщем:

  • закрытый квартал гестапо, который совсем не изменился со времен Второй Мировой
  • радиодиспетчерскую Люфтваффе, замаскированную под обычное здание
  • дома, которые переоборудованы из немецких казарм
  • комендатуру SS, в которой теперь расположилось уютное кафе
  • здание, где работала легендарная шифровальная машина Enigma, и многое другое.

Знаковые достопримечательности — с нового ракурса!

Символы города мы тоже осмотрим, но подберёмся к ним окольными улочками, чтобы взглянуть с нестандартного ракурса. Познакомимся сразу с несколькими районами города: Альтштадт, Южный Хуфен и Штайндамм. А еще мы разберемся, почему власти так оберегают ужасный Дом Советов, восстановят ли однажды Кёнигсбергский замок Тевтонского ордена и правдивы ли рассказы о лабораториях вермахта под Кафедральном собором.

Кому подойдет прогулка

Любителям военной и средневековой истории, искателям скрытых достопримечательностей и нестандартных маршрутов.

Организационные детали

  • Оплата только наличными
  • Весь путь мы проделаем пешком: удобная обувь будет нелишней!

в будние дни в 16:00, в субботу и воскресенье в 10:30

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 6 раз на ближайшие дни
Забронировать экскурсию

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник1380 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Победы, у Триумфального столпа
Когда и сколько длится?
Когда: в будние дни в 16:00, в субботу и воскресенье в 10:30
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Денис
Денис — ваш гид в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провёл экскурсии для 1604 туристов
Мои предки поселились Кёнигсберге ещё в конце 18 века и остались уже в Калининграде. С детства я слышал удивительные истории о Восточной Пруссии и её выдающихся и простых жителях. Мой
читать дальшеуменьшить

прадед был владельцем аптеки и фотосалона, и неудивительно, что буквально всех горожан он знал в лицо, равно как и их семейные тайны. И так получилось, что второй мой дедушка, капитан РККА, форсировал Неман в 1945-м. И, конечно, в такой семье мог родиться только экскурсовод!:)

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 140 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
126
4
9
3
5
2
1
Е
Денис - очень увлеченный человек, хорошо разбирается в теме и хочет поделиться своими знаниями. На экскурсии удалось увидеть город с другой стороны, нетривиальной, лучше понять его историю. Спасибо!
Денис - очень увлеченный человек, хорошо разбирается в теме и хочет поделиться своими знаниями. На экскурсии
Денис - очень увлеченный человек, хорошо разбирается в теме и хочет поделиться своими знаниями. На экскурсии
Денис - очень увлеченный человек, хорошо разбирается в теме и хочет поделиться своими знаниями. На экскурсии
Денис - очень увлеченный человек, хорошо разбирается в теме и хочет поделиться своими знаниями. На экскурсии
Денис - очень увлеченный человек, хорошо разбирается в теме и хочет поделиться своими знаниями. На экскурсии
Денис - очень увлеченный человек, хорошо разбирается в теме и хочет поделиться своими знаниями. На экскурсии
Денис - очень увлеченный человек, хорошо разбирается в теме и хочет поделиться своими знаниями. На экскурсии
Вам был полезен этот отзыв?
нонна
Спасибо Денису за живое неформальное человеческое общение и увлекательные исторические факты и легенды. 3 часа пролетели незаметно,спасибо за архивные фото!
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Великолепно! Отлично проведенные часы в прекрасной компании Дениса. Много необычных фактов, нестандартный маршрут, запоминающаяся подача информации, ответы на все вопросы. Спасибо огромное. Рекомендую от всей души. Не пожалеете 150%.
Оказавшись в этот же вечер с друзьми в одной из частей маршрута,смогла бласнуть новыми знаниями.
Вам был полезен этот отзыв?
Вера
Очень интересно. Спасибо большое Денису!
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Спасибо за отличную экскурсию!!!
Вам был полезен этот отзыв?
Л
Интересно и познавательно, знание исторического материала, рекомендую однозначно, спасибо…
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Калининграда

Похожие экскурсии на «Кёнигсберг под грифом «Совершенно секретно»»

Кёнигсберг. История трёх городов
Пешая
3.5 часа
695 отзывов
Мини-группа
до 11 чел.
Кёнигсберг. История трёх городов
Открыть для себя туристический Калининград и спрятанный Кёнигсберг и окунуться в историю города
Начало: На Ленинском проспекте
Сегодня в 10:30
Завтра в 16:00
1200 ₽ за человека
Тайны и судьбы Кёнигсберга. Обзорная автоэкскурсия
На машине
4 часа
76 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Тайны и судьбы Кёнигсберга. Обзорная автоэкскурсия
Узнайте, как философы, короли и сказочники оставили след в Калининграде. Откройте для себя город рыцарей и королей на автоэкскурсии
Завтра в 10:30
13 авг в 10:00
от 9000 ₽ за всё до 4 чел.
Мистический Кёнигсберг
Пешая
2.5 часа
435 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Мистический Кёнигсберг
Призраки, подземный город, готические легенды и секретная лаборатория за один день
Начало: Католический Костел святого Адальберта
Завтра в 12:00
11 авг в 12:00
от 5500 ₽ за всё до 3 чел.
Кёнигсберг в центре Калининграда
Пешая
1.5 часа
-
10%
138 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Кёнигсберг в центре Калининграда
Откройте для себя историю Кёнигсберга, прогуливаясь по острову Канта и Рыбной деревне. Узнайте о Королевском замке и разгадайте тайну семи мостов
Начало: Возле ТЦ Плаза
Сегодня в 19:15
Завтра в 12:30
от 1080 ₽1200 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Калининграде. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Калининграде
1380 ₽ за человека