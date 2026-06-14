ежедневно в 11:00 и 15:00

Многие считают Калининград современным европейским филиалом России — и всё же город до сих пор хранит истории времен тевтонцев и вермахта, о которых не знают даже местные жители.
На прогулке я помогу вам докопаться до прошлого Кёнигсберга: проведу к кварталу Гестапо и дому, где работала Enigma, покажу руины старинного замка и раскрою, что скрывается под островом Кнайпхоф.
На прогулке я помогу вам докопаться до прошлого Кёнигсберга: проведу к кварталу Гестапо и дому, где работала Enigma, покажу руины старинного замка и раскрою, что скрывается под островом Кнайпхоф.
Описание экскурсии
Калининград, о котором не расскажут путеводители
Сначала мы погрузимся в военные хроники 20 века: я много работал с архивами тех лет, поэтому поделюсь с вами нетривиальными фактами. Мы отыщем:
- закрытый квартал гестапо, который совсем не изменился со времен Второй Мировой
- радиодиспетчерскую Люфтваффе, замаскированную под обычное здание
- дома, которые переоборудованы из немецких казарм
- комендатуру SS, в которой теперь расположилось уютное кафе
- здание, где работала легендарная шифровальная машина Enigma, и многое другое.
Знаковые достопримечательности — с нового ракурса!
Символы города мы тоже осмотрим, но подберёмся к ним окольными улочками, чтобы взглянуть с нестандартного ракурса. Познакомимся сразу с несколькими районами города: Альтштадт, Южный Хуфен и Штайндамм. А еще мы разберемся, почему власти так оберегают ужасный Дом Советов, восстановят ли однажды Кёнигсбергский замок Тевтонского ордена и правдивы ли рассказы о лабораториях вермахта под Кафедральном собором.
Кому подойдет прогулка
Любителям военной и средневековой истории, искателям скрытых достопримечательностей и нестандартных маршрутов.
Организационные детали
- Оплата только наличными
- Весь путь мы проделаем пешком: удобная обувь будет нелишней!
в будние дни в 16:00, в субботу и воскресенье в 10:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
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Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|1380 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Победы, у Триумфального столпа
Когда и сколько длится?
Когда: в будние дни в 16:00, в субботу и воскресенье в 10:30
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Денис — ваш гид в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провёл экскурсии для 1604 туристов
Мои предки поселились Кёнигсберге ещё в конце 18 века и остались уже в Калининграде. С детства я слышал удивительные истории о Восточной Пруссии и её выдающихся и простых жителях. Мой
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 140 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Денис - очень увлеченный человек, хорошо разбирается в теме и хочет поделиться своими знаниями. На экскурсии удалось увидеть город с другой стороны, нетривиальной, лучше понять его историю. Спасибо!
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Спасибо Денису за живое неформальное человеческое общение и увлекательные исторические факты и легенды. 3 часа пролетели незаметно,спасибо за архивные фото!
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Е
Великолепно! Отлично проведенные часы в прекрасной компании Дениса. Много необычных фактов, нестандартный маршрут, запоминающаяся подача информации, ответы на все вопросы. Спасибо огромное. Рекомендую от всей души. Не пожалеете 150%.
Оказавшись в этот же вечер с друзьми в одной из частей маршрута,смогла бласнуть новыми знаниями.
Оказавшись в этот же вечер с друзьми в одной из частей маршрута,смогла бласнуть новыми знаниями.
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Очень интересно. Спасибо большое Денису!
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Е
Спасибо за отличную экскурсию!!!
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Л
Интересно и познавательно, знание исторического материала, рекомендую однозначно, спасибо…
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