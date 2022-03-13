ежедневно в 11:00 и 15:00

Кёнигсберг под грифом «Совершенно секретно»

Открыть тайны гестапо, «Энигмы» и рыцарей-тевтонцев на авторской прогулке по центру города

5
2 отзыва
Мини-группа
Многие считают Калининград современным европейским филиалом России — и всё же город до сих пор хранит истории времен тевтонцев и вермахта, о которых не знают даже местные жители.

На прогулке я помогу вам докопаться до прошлого Кенигсберга: проведу к кварталу Гестапо и дому, где работала «Enigma», покажу руины старинного замка и раскрою, что скрывается под островом Канта.
Кёнигсберг под грифом «Совершенно секретно»
Кёнигсберг под грифом «Совершенно секретно»
Кёнигсберг под грифом «Совершенно секретно»
Кёнигсберг под грифом «Совершенно секретно»
Кёнигсберг под грифом «Совершенно секретно»
Кёнигсберг под грифом «Совершенно секретно»
Кёнигсберг под грифом «Совершенно секретно»
Кёнигсберг под грифом «Совершенно секретно»
Кёнигсберг под грифом «Совершенно секретно»
Кёнигсберг под грифом «Совершенно секретно»
Кёнигсберг под грифом «Совершенно секретно»
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Калининград, о котором не расскажут путеводители

Сначала мы погрузимся в военные хроники 20 века: я много работал с архивами тех лет, поэтому поделюсь с вами натривиальными фактами. Мы отыщем:

  • закрытый квартал гестапо, который совсем не изменился со времен Второй Мировой
  • радиодиспетчерскую Люфтваффе, замаскированную под обычное здание
  • дома, которые переоборудованы из немецких казарм
  • комендатуру SS, в которой теперь расположилось уютное кафе
  • здание, где работала легендарная шифровальная машина «Enigma», и многое другое.

Знаковые достопримечательности — с нового ракурса!

Символы города мы тоже осмотрим, но подберемся к ним окольными улочками, чтобы взглянуть с нестандартного ракурса. Я проведу вас по площади Победы и острову Кнайпхоф и расскажу, как они выглядели до войны. А еще мы разберемся, почему власти так оберегают ужасный Дом Советов, восстановят ли однажды Кёнигсбергский замок Тевтонского ордена и правдивы ли рассказы о лабораториях вермахта под Кафедральном собором.

Кому подойдет прогулка

Любителям военной и средневековой истории, искателям скрытых достопримечательностей и нестандартных маршрутов.

Организационные детали

  • Не волнуйтесь, что пропустите что-нибудь важное: экскурсия проводится с профессиональной радиосистемой. По желанию вы можете использовать свои наушники (только проводные) или наушники гида.
  • Весь путь мы проделаем пешком: удобная обувь будет нелишней!

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади Победы
Когда и сколько длится
Когда: ежедневно в 11:00 и 15:00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

ежедневно в 11:00 и 15:00

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Диляра
13 мар 2022
Денис знает своё дело, и действительно интересно рассказывает. На середине экскурсии уже забываешь, что человека знаешь буквально полчаса, и кажется, что это твой знакомый, с которым легко и непринуждённо можно обсудить любые темы, касающиеся истории и нынешнего времени. Рекомендую!
А
2 мар 2022
Очень познавательно экскурсия с точки зрения военной истории. Денис, действительно очень хорошо разбирается в военной тематике. Наглядно показывая как было (на фото) и как стало сейчас. Рассказывает, как восстанавливали город, после разрушения. Показал где находятся некоторые бомбоубежища. Однозначно рекомендую эту экскурсию.

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