ежедневно в 11:00 и 15:00

Что вас ожидает

Калининград, о котором не расскажут путеводители

Сначала мы погрузимся в военные хроники 20 века: я много работал с архивами тех лет, поэтому поделюсь с вами натривиальными фактами. Мы отыщем:

закрытый квартал гестапо, который совсем не изменился со времен Второй Мировой

радиодиспетчерскую Люфтваффе, замаскированную под обычное здание

дома, которые переоборудованы из немецких казарм

комендатуру SS, в которой теперь расположилось уютное кафе

здание, где работала легендарная шифровальная машина «Enigma», и многое другое.

Знаковые достопримечательности — с нового ракурса!

Символы города мы тоже осмотрим, но подберемся к ним окольными улочками, чтобы взглянуть с нестандартного ракурса. Я проведу вас по площади Победы и острову Кнайпхоф и расскажу, как они выглядели до войны. А еще мы разберемся, почему власти так оберегают ужасный Дом Советов, восстановят ли однажды Кёнигсбергский замок Тевтонского ордена и правдивы ли рассказы о лабораториях вермахта под Кафедральном собором.

Кому подойдет прогулка

Любителям военной и средневековой истории, искателям скрытых достопримечательностей и нестандартных маршрутов.

Организационные детали