Увидеть самую популярную достопримечательность Калининграда можно и без толпы туристов.



Мы отправляемся на Куршскую косу ранним утром — в идеальное время для безлюдной прогулки по Танцующему лесу и песчаной дюне Эфа.



Насладившись воздухом Балтийского моря, мы переместимся в уютный Зеленоградск — старейший курорт области с впечатляющей архитектурой. 4.9 2807 отзывов

Описание экскурсии Наедине с природой Наше путешествие на Куршскую косу начнется с небольшой остановки у замка Нессельбек. Внешне это настоящий средневековый замок — трудно поверить, что он появился всего лишь несколько лет назад. Здесь мы сделаем яркие фото и отправимся к главной изюминке Балтийского моря — Куршской косе. Утром парк ещё не полон туристами. В это время можно спокойно обойти Куршскую косу, людей будет мало. Через 2-3 часа картина будет совершенно другой! На прогулке мы: прогуляемся по Танцующему лесу и попытаемся раскрыть его тайну; поднимемся на высоту Эфа и насладимся морскими пейзажами с высоты; подышим чистейшим воздухом Балтийского моря на безлюдном пляже; найдем самые фотогеничные места и сделаем памятные фото. Старейший курорт Далее наш маршрут пройдет через город Зеленоградск — один из старейших курортов Калининградской области. Два века назад это местечко было выбрано для курорта, а некоторое время спустя курорт получил статус королевского. Город пронизан историей. На улочках сохранилась архитектура прошлых веков — кажется, что время здесь замерло. Мы увидим водонапорную башню 1905 года, прогуляемся по пешеходной улице и набережной и узнаем, почему Зеленоградск называют городом кошек. Эксклюзивно в рамках экскурсии мы посетим тот самый бастион Обертайх 1860 года. В бастионе нас ждут комплиментарная дегустация кёнигсбергского марципана, посещение и экскурсия по Объекту #13 и свободное время для фотографий и осмотра уникальных музейных экспонатов. Также вы можете выбрать при бронировании экскурсию с полным дегустационным сетом. Тогда в бастионе вас ждут рассказы о гастрономических традициях региона и: 5 видов премиального местного пива; 3 вида самой вкусной строганины; 5 видов премиум сыра; 4 вида локального Балтийского угря; 5 видов вяленого мяса. Важная информация: Основная точка сбора: ул. Черняховского, 4Б, ориентир — Сбербанк. Но вы можете присоединиться к группе в более удобном месте. Список точек вы получите в письме после бронирования. Экскурсия проходит на комфортабельном туристическом автобусе с багажным отделением. Экскурсия предполагает достаточно свободного времени для перекуса или обеда на высоте Эфа или в Зеленоградске. На остановке высота Эфа вы также сможете продегустировать и купить местные рыбные деликатесы. По желанию вы можете задержаться в Зеленоградске и вернуться в Калининград самостоятельно. Пожалуйста, предупредите о своем решении гида. Посещение замка Нессельбек предусмотрено только при выезде из Калининграда. При выезде из Зеленоградска и пос. Лесное экскурсия проходит без посещения замка.

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Куршская коса до приезда толп туристов

Танцующий лес

Смотровые площадки на высоте Эфа

Куршский залив и Балтийское море

Белые песчаные дюны

Самый красивый пляж Куршской косы

Исторический центр Зеленоградска

Променад с множеством уютных кафе

Десятки кошек, ставших символом курорта

Бастион «Обертайх» Что включено Транспортное обслуживание

Экскурсионное обслуживание

Посещение Бастиона / «Обертайх/» + бесплатная дегустация марципана

Полный дегустационный сет с 4 курсами закусок и 5 видами пива (при выборе соответствующей опции) Что не входит в цену Экологический сбор - 400 руб. (дети до 18 лет и пенсионеры - бесплатно)

Личные расходы

Питание и напитки Место начала и завершения? Ул. Черняховского, 4Б Когда и сколько длится? Когда: Выберите удобную дату из расписания Экскурсия длится около 8 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 55 человек. Важная информация Основная точка сбора: ул. Черняховского, 4Б, ориентир - Сбербанк. Но вы можете присоединиться к группе в более удобном месте. Список точек вы получите в письме после бронирования

Экскурсия проходит на комфортабельном туристическом автобусе с багажным отделением

Экскурсия предполагает достаточно свободного времени для перекуса или обеда на высоте Эфа или в Зеленоградске

На остановке высота Эфа вы также сможете продегустировать и купить местные рыбные деликатесы

По желанию вы можете задержаться в Зеленоградске и вернуться в Калининград самостоятельно. Пожалуйста, предупредите о своем решении гида

Посещение замка Нессельбек предусмотрено только при выезде из Калининграда. При выезде из Зеленоградска и пос. Лесное экскурсия проходит без посещения замка Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.