Увидеть самую популярную достопримечательность Калининграда можно и без толпы туристов.
Мы отправляемся на Куршскую косу ранним утром — в идеальное время для безлюдной прогулки по Танцующему лесу и песчаной дюне Эфа.
Насладившись воздухом Балтийского моря, мы переместимся в уютный Зеленоградск — старейший курорт области с впечатляющей архитектурой.
Описание экскурсииНаедине с природой Наше путешествие на Куршскую косу начнется с небольшой остановки у замка Нессельбек. Внешне это настоящий средневековый замок — трудно поверить, что он появился всего лишь несколько лет назад. Здесь мы сделаем яркие фото и отправимся к главной изюминке Балтийского моря — Куршской косе. Утром парк ещё не полон туристами. В это время можно спокойно обойти Куршскую косу, людей будет мало. Через 2-3 часа картина будет совершенно другой! На прогулке мы: прогуляемся по Танцующему лесу и попытаемся раскрыть его тайну; поднимемся на высоту Эфа и насладимся морскими пейзажами с высоты; подышим чистейшим воздухом Балтийского моря на безлюдном пляже; найдем самые фотогеничные места и сделаем памятные фото. Старейший курорт Далее наш маршрут пройдет через город Зеленоградск — один из старейших курортов Калининградской области. Два века назад это местечко было выбрано для курорта, а некоторое время спустя курорт получил статус королевского. Город пронизан историей. На улочках сохранилась архитектура прошлых веков — кажется, что время здесь замерло. Мы увидим водонапорную башню 1905 года, прогуляемся по пешеходной улице и набережной и узнаем, почему Зеленоградск называют городом кошек. Эксклюзивно в рамках экскурсии мы посетим тот самый бастион Обертайх 1860 года. В бастионе нас ждут комплиментарная дегустация кёнигсбергского марципана, посещение и экскурсия по Объекту #13 и свободное время для фотографий и осмотра уникальных музейных экспонатов. Также вы можете выбрать при бронировании экскурсию с полным дегустационным сетом. Тогда в бастионе вас ждут рассказы о гастрономических традициях региона и: 5 видов премиального местного пива; 3 вида самой вкусной строганины; 5 видов премиум сыра; 4 вида локального Балтийского угря; 5 видов вяленого мяса. Важная информация: Основная точка сбора: ул. Черняховского, 4Б, ориентир — Сбербанк. Но вы можете присоединиться к группе в более удобном месте. Список точек вы получите в письме после бронирования. Экскурсия проходит на комфортабельном туристическом автобусе с багажным отделением. Экскурсия предполагает достаточно свободного времени для перекуса или обеда на высоте Эфа или в Зеленоградске. На остановке высота Эфа вы также сможете продегустировать и купить местные рыбные деликатесы. По желанию вы можете задержаться в Зеленоградске и вернуться в Калининград самостоятельно. Пожалуйста, предупредите о своем решении гида. Посещение замка Нессельбек предусмотрено только при выезде из Калининграда. При выезде из Зеленоградска и пос. Лесное экскурсия проходит без посещения замка.
Что можно увидеть на экскурсии?
- Куршская коса до приезда толп туристов
- Танцующий лес
- Смотровые площадки на высоте Эфа
- Куршский залив и Балтийское море
- Белые песчаные дюны
- Самый красивый пляж Куршской косы
- Исторический центр Зеленоградска
- Променад с множеством уютных кафе
- Десятки кошек, ставших символом курорта
- Бастион «Обертайх»
- Транспортное обслуживание
- Экскурсионное обслуживание
- Посещение Бастиона / «Обертайх/» + бесплатная дегустация марципана
- Полный дегустационный сет с 4 курсами закусок и 5 видами пива (при выборе соответствующей опции)
- Экологический сбор - 400 руб. (дети до 18 лет и пенсионеры - бесплатно)
- Личные расходы
- Питание и напитки
Ул. Черняховского, 4Б
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 55 человек.
- Основная точка сбора: ул. Черняховского, 4Б, ориентир - Сбербанк. Но вы можете присоединиться к группе в более удобном месте. Список точек вы получите в письме после бронирования
- Экскурсия проходит на комфортабельном туристическом автобусе с багажным отделением
- Экскурсия предполагает достаточно свободного времени для перекуса или обеда на высоте Эфа или в Зеленоградске
- На остановке высота Эфа вы также сможете продегустировать и купить местные рыбные деликатесы
- По желанию вы можете задержаться в Зеленоградске и вернуться в Калининград самостоятельно. Пожалуйста, предупредите о своем решении гида
- Посещение замка Нессельбек предусмотрено только при выезде из Калининграда. При выезде из Зеленоградска и пос. Лесное экскурсия проходит без посещения замка
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
4.9
Основано на последних 30 из 2807 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Софья
25 мар 2026
Экскурсовод Виктория здорово рассказала про различные достопримечательности, мы узнали много интересных фактов: как исторических, так и развлекательных, а также Виктория была всегда позитивно настроена на протяжении всей экскурсии что тоже немаловажно для экскурсовода!
Юлия
22 мар 2026
Чёткий тайминг, насыщенная программа.
Отдельное спасибо гиду Алексею, всю дорогу рассказывал о городе, дороге, достопримечательности и просто интересных фактах - слушать одно удовольствие и не скучно.
Однозначно рекомендуем данное бюро для экскурсий!
Наталья
22 мар 2026
Прекрасный экскурсовод Виктория все рассказала и показала: и танцуюший лес, и дюну Эфа, и город котов Зеленоградск.
Роман
20 мар 2026
Все прошло супер!
Настасья
19 мар 2026
Все отлично
Екатерина
16 мар 2026
Очень понравилась экскурсия! Всё хорошо организовано, все по таймингу, хороший большой автобус, замечательный гид Евгений, спасибо ему большое за рассказ!
Первые две точки неинтересные: бастион "Обертайх" по факту – сувенирный магазин, замок "Нессельбек" – стилизованный ресторан, на фоне которого можно пофоткаться. А вот остальная часть экскурсии очень понравилась. Советую.
Наталья
16 мар 2026
Очень понравилась экскурсия, познавательно и не напряжно! Экскурсовод Ольга замечательная!
Ильназ
15 мар 2026
Прекрасная экскурсия, очень хороший гид. Понравилось все! Спасибо организаторам!
Наталья
12 мар 2026
Огромное спасибо за невероятно интересную, содержательную и познавательную экскурсию! Узнали много нового, получили прекрасные эмоции, а повествование было ритмичным и душевным. Выражаем признательность за профессионализм, эрудицию и комфорт, обязательно будем рекомендовать вас друзьям!
Ольга
12 мар 2026
Алена очень позитивная девушка, даже в конце экскурсии, когда все устали, она заряжала энергией) еще она дала много уникальной информации для туристов
Из минусов, чисто субъективное восприятие объектов маршрута: немного не совпали ожидание и реальность)
Лидия
11 мар 2026
Очень увлекательная экскурсия. Организация хорошая, проблем не возникло. Особенно хочется отметить гида
Светлана
7 мар 2026
Экскурсия очень понравилась.
Диана
3 мар 2026
Огромная благодарность гиду Александре! Просто лучшая! Рассказывала живо и интересно, улыбалась, шутила, создавала атмосферу лёгкости и непринужденности. Обязательно сходите в Бастион Обертайх. Есть что посмотреть. Птица из янтаря впечатляет, много интересного, рекомендую
Мария
28 фев 2026
Все отлично, интересно. Правда, немного манипуляций со стороны экскурсовода, чтобы мы приходили раньше назначенного времени. И были какие-то колкие замечания по поводу того, что я не услышала про экосбор. Можно же было обойтись без этих замечаний.
Инна
25 фев 2026
Очень понравилась экскурсия, не много подвела погода, но общее впечатление хорошее.
