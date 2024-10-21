Мои заказы

Калейдоскоп русской Балтики: кошачье царство и Куршская коса

Познакомиться с архитектурой и природой края, а также местной кухней в мини-группе до 8 человек
Небольшая по площади, Калининградская область удивляет богатством и разнообразием. Я составила однодневный маршрут по её самым колоритным местам. «Шагающие» дюны и дурманящий сосновый бор на Куршской косе. Гостеприимство и уют одного из главных курортов побережья — Зеленоградска.
4.9
69 отзывов
Калейдоскоп русской Балтики: кошачье царство и Куршская коса
Калейдоскоп русской Балтики: кошачье царство и Куршская коса
Калейдоскоп русской Балтики: кошачье царство и Куршская коса

Описание экскурсии

Куршская коса

Здесь расположены три населённых пункта — Лесной, Рыбачий и Морское — а также многочисленные природные объекты. Путешествуя по косе, мы не спеша погуляем по дюнам и подышим балтийским ветром. В Королевском бору отыщем гигантские туи и подсмотрим за жизнью местной фауны. В посёлке Лесной поищем кусочки янтаря, оставшиеся после шторма. А ещё посетим несколько смотровых площадок и непременно заглянем в Танцующий лес.

Зеленоградск

В курортном городе котиков мы займёмся поисками сказочных впечатлений. Пройдёмся по главной пешеходной улице, отыщем местных усатых-полосатых и увидим много любопытных арт-объектов. В свободное время вы сможете посетить музеи, прогуляться по променаду вдоль моря или прокатиться на колесе обозрения. На обратной дороге заедем в замковый комплекс «Нессельбек» в средневековом стиле с крафтовой пивоварней и аутентичными рыцарскими интерьерами.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведёт гид-водитель из нашей команды. Он будет сопровождать группу на некоторых объектах осмотра.
  • Поездка проходит на микроавтобусе повышенной комфортности вместимостью до 8 человек.
  • Окончательный маршрут определяется гидом исходя из доступности объектов и погодных условий. Мы согласуем его с группой и постараемся учесть все ваши пожелания.
  • На все вопросы, которые появятся до экскурсии, я обязательно отвечу, но скорее всего вечером: в течение дня я веду экскурсии и не могу отвечать оперативно.

Дополнительные расходы

  • Экологический сбор при въезде на косу — 500 ₽/чел., дети и пенсионеры —- 100 ₽

в понедельник, среду и субботу в 08:30

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник4000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В центре Калининграда
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду и субботу в 08:30
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 9 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья
Наталья — ваша команда гидов в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провели экскурсии для 7286 туристов
Меня зовут Наталья, я коренная калининградка в третьем поколении! Обожаю наш регион, увлечена фотографией и очень люблю путешествия. С радостью поделюсь своими знаниями и помогу сделать ваш отдых насыщенным красотами, впечатлениями и эмоциями. До встречи!

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 69 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
58
4
5
3
4
2
1
1
1
Денис
Данная экскурсия ОБЯЗАТЕЛЬНА к посещению! Были на ней 17.10.2024 - пишу по свежим впечатлениям! Восторг от увиденного - красиво, ярко, интересно! Программа сочетает в себе всё - историю региона, военную
читать дальшеуменьшить

историю, прекрасные виды, природные достопримечательности, архитектуру балтийских городов, их атмосферность и колорит, изысканную кухню! Отдельная Благодарность нашему Гиду - Евгению!))) Человек ПРОФЕССИОНАЛ - харизма, артистизм, глубокое знание материала, любовь к родным местам поразили нас в самое сердце! На протяжение всей экскурсии, Евгений делал всё, чтобы участникам было максимально комфортно в путешествии! Советуем всем гостям Калининграда именно его!

Данная экскурсия ОБЯЗАТЕЛЬНА к посещению! Были на ней 17.10.2024 - пишу по свежим впечатлениям! Восторг от
Данная экскурсия ОБЯЗАТЕЛЬНА к посещению! Были на ней 17.10.2024 - пишу по свежим впечатлениям! Восторг от
Данная экскурсия ОБЯЗАТЕЛЬНА к посещению! Были на ней 17.10.2024 - пишу по свежим впечатлениям! Восторг от
Данная экскурсия ОБЯЗАТЕЛЬНА к посещению! Были на ней 17.10.2024 - пишу по свежим впечатлениям! Восторг от
Данная экскурсия ОБЯЗАТЕЛЬНА к посещению! Были на ней 17.10.2024 - пишу по свежим впечатлениям! Восторг от
Данная экскурсия ОБЯЗАТЕЛЬНА к посещению! Были на ней 17.10.2024 - пишу по свежим впечатлениям! Восторг от
Данная экскурсия ОБЯЗАТЕЛЬНА к посещению! Были на ней 17.10.2024 - пишу по свежим впечатлениям! Восторг от
Данная экскурсия ОБЯЗАТЕЛЬНА к посещению! Были на ней 17.10.2024 - пишу по свежим впечатлениям! Восторг от+1
Данная экскурсия ОБЯЗАТЕЛЬНА к посещению! Были на ней 17.10.2024 - пишу по свежим впечатлениям! Восторг от
Вам был полезен этот отзыв?
Елена
Ездили с подругой в тур 12 августа, с гидом Кириллом. Дружелюбный, молодой человек, с юмором и интересом подавал материал. Рекомендовал места к просмотру, рассказывал местные байки. Всё было легко и
читать дальшеуменьшить

непринужденно. Компания тоже подобралась доброжелательная. По просьбе Кирилла выехали в 8.00, успели пройтись по тропе на Куршской косе, заехать пообедать, пройтись по танцующему лесу, прогуляться по Зеленоградску, попробовать и купить сыры, заскочить в Шаакен. Кирилла рекомендуем, и желаем успехов.

Ездили с подругой в тур 12 августа, с гидом Кириллом. Дружелюбный, молодой человек, с юмором и
Ездили с подругой в тур 12 августа, с гидом Кириллом. Дружелюбный, молодой человек, с юмором и
Ездили с подругой в тур 12 августа, с гидом Кириллом. Дружелюбный, молодой человек, с юмором и
Ездили с подругой в тур 12 августа, с гидом Кириллом. Дружелюбный, молодой человек, с юмором и
Ездили с подругой в тур 12 августа, с гидом Кириллом. Дружелюбный, молодой человек, с юмором и
Ездили с подругой в тур 12 августа, с гидом Кириллом. Дружелюбный, молодой человек, с юмором и
Ездили с подругой в тур 12 августа, с гидом Кириллом. Дружелюбный, молодой человек, с юмором и
Вам был полезен этот отзыв?
Ольга
Отличная экскурсия в мини группе 8 человек. Путешествие в 9 часов как в компании друзей, благодаря нашему гиду Кириллу. Он рассказал нам много фактов и историй тех мест, где мы
читать дальшеуменьшить

проезжали по пути к нашим пунктам назначения. Экскурсия продумана до мелочей, поэтому время провели весело и с пользой все туристы!
Кто едет на днях или осенью, вам пригодятся термобелье, шарфы и шапки.
Организаторам благодарность за отлично подобранные места, время и транспорт, отдельное спасибо за непринуждённости, лёгкость общения и массу полезной информации- Кириллу.
Вернусь снова!

Отличная экскурсия в мини группе 8 человек. Путешествие в 9 часов как в компании друзей, благодаря
Отличная экскурсия в мини группе 8 человек. Путешествие в 9 часов как в компании друзей, благодаря
Отличная экскурсия в мини группе 8 человек. Путешествие в 9 часов как в компании друзей, благодаря
Отличная экскурсия в мини группе 8 человек. Путешествие в 9 часов как в компании друзей, благодаря
Отличная экскурсия в мини группе 8 человек. Путешествие в 9 часов как в компании друзей, благодаря
Отличная экскурсия в мини группе 8 человек. Путешествие в 9 часов как в компании друзей, благодаря
Вам был полезен этот отзыв?
Стелла
Очень интересная экскурсия)
Много интересного узнали посещая косу, очень понравилось на сыроварне, дегустация сыра, шоколада была восхитительной) а Зеленоградск с котиками остался в самом сердце ❤️
Очень интересная экскурсия)
Очень интересная экскурсия)
Очень интересная экскурсия)
Очень интересная экскурсия)
Очень интересная экскурсия)
Очень интересная экскурсия)
Очень интересная экскурсия)
Очень интересная экскурсия)+1
Очень интересная экскурсия)
Вам был полезен этот отзыв?
М
Прекрасно провели день) Благодарим гида Игоря, внимательный, воспитанный, интересно все рассказывал. Каждому уделял внимание. Так получилось, что в день экскурсии у меня был день рождения, на каждой локации меня поздравляли и дарили подарки))) Игорь и это организовал, было очень приятно и неожиданно. Вернулись довольные и уставшие. Рекомендую и гида и экскурсию, спасибо
Прекрасно провели день) Благодарим гида Игоря, внимательный, воспитанный, интересно все рассказывал. Каждому уделял внимание. Так получилось,
Прекрасно провели день) Благодарим гида Игоря, внимательный, воспитанный, интересно все рассказывал. Каждому уделял внимание. Так получилось,
Прекрасно провели день) Благодарим гида Игоря, внимательный, воспитанный, интересно все рассказывал. Каждому уделял внимание. Так получилось,
Прекрасно провели день) Благодарим гида Игоря, внимательный, воспитанный, интересно все рассказывал. Каждому уделял внимание. Так получилось,
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Если хотите не заморачиваться и просто поехать в развлекательное путешествие, то это отличный вариант.
Экскурсовод не перегружает датами, дает сжатую и практичную информацию, шутит и пытается сплотить всех путешественников.
Если едете одиночкой
читать дальшеуменьшить

и хотите компанию-отличный вариант. В нашей группе так один парень присоединился к другим отдыхающим и они продолжили вместе веселиться уже после экскурсии.
В конце будет замок Нессельбек, советую остаться там, поужинать (на 2-3 человека сет колбасок-объедитесь), очень вкусный квас, взяли с собой на последующие дни. Шоу-ну такое, на один раз после ужина-норм.
По расходам-берите с собой не меньше 1200-1500/человека на обед (т. к. ценники на Куршской косе/Зеленоградске московские). Место, куда нас привезли хорошее, все было вкусно.

Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Калининграда

Похожие экскурсии на «Калейдоскоп русской Балтики: кошачье царство и Куршская коса»

Куршская коса и 3 курорта Балтики за 1 день! Индивидуальная экскурсия
На машине
10 часов
-
15%
188 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Куршская коса и 3 курорта Балтики за 1 день! Индивидуальная экскурсия
Индивидуальная экскурсия охватывает Янтарный, Светлогорск, Зеленоградск и Куршскую косу. Насладитесь природой и историей Калининградской области
31 мая в 08:30
1 июн в 08:00
21 165 ₽24 900 ₽ за всё до 4 чел.
Куршская коса и Зеленоградск - идеальный день на Балтике
На автобусе
8 часов
17 отзывов
Групповая
Куршская коса и Зеленоградск - идеальный день на Балтике
Отправиться из Калининграда к танцующему лесу, дюнам и старинному прусскому курорту
Начало: На улице Шевченко
Расписание: в пятницу и субботу в 09:00
Завтра в 09:00
30 мая в 09:00
1750 ₽ за человека
Танцующий лес, Зеленоградск, высота Эфа и сыроварня - на Куршскую косу из Калининграда
На машине
8 часов
40 отзывов
Мини-группа
до 7 чел.
Танцующий лес, Зеленоградск, высота Эфа и сыроварня - на Куршскую косу из Калининграда
Увидеть все топ-места на побережье Балтики
Начало: У ресторана «Тётка Фишер»
30 мая в 09:00
14 июн в 09:00
3500 ₽ за человека
Куршская коса - царство моря, дюн и птичьих голосов
На машине
6 часов
167 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Куршская коса - царство моря, дюн и птичьих голосов
Погрузитесь в уникальный мир Куршской косы, где каждый шаг открывает страницы истории, тайны природы и древние легенды
Начало: У вашего места проживания
15 июн в 08:00
17 июн в 08:00
13 600 ₽ за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Калининграде. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Калининграде
4000 ₽ за человека