Небольшая по площади, Калининградская область удивляет богатством и разнообразием. Я составила однодневный маршрут по её самым колоритным местам. «Шагающие» дюны и дурманящий сосновый бор на Куршской косе. Гостеприимство и уют одного из главных курортов побережья — Зеленоградска.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Куршская коса

Здесь расположены три населённых пункта — Лесной, Рыбачий и Морское — а также многочисленные природные объекты. Путешествуя по косе, мы не спеша погуляем по дюнам и подышим балтийским ветром. В Королевском бору отыщем гигантские туи и подсмотрим за жизнью местной фауны. В посёлке Лесной поищем кусочки янтаря, оставшиеся после шторма. А ещё посетим несколько смотровых площадок и непременно заглянем в Танцующий лес.

Зеленоградск

В курортном городе котиков мы займёмся поисками сказочных впечатлений. Пройдёмся по главной пешеходной улице, отыщем местных усатых-полосатых и увидим много любопытных арт-объектов. В свободное время вы сможете посетить музеи, прогуляться по променаду вдоль моря или прокатиться на колесе обозрения. На обратной дороге заедем в замковый комплекс «Нессельбек» в средневековом стиле с крафтовой пивоварней и аутентичными рыцарскими интерьерами.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведёт гид-водитель из нашей команды. Он будет сопровождать группу на некоторых объектах осмотра.

Поездка проходит на микроавтобусе повышенной комфортности вместимостью до 8 человек.

Окончательный маршрут определяется гидом исходя из доступности объектов и погодных условий. Мы согласуем его с группой и постараемся учесть все ваши пожелания.

На все вопросы, которые появятся до экскурсии, я обязательно отвечу, но скорее всего вечером: в течение дня я веду экскурсии и не могу отвечать оперативно.

Дополнительные расходы