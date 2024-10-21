Калейдоскоп русской Балтики: кошачье царство и Куршская коса
Познакомиться с архитектурой и природой края, а также местной кухней в мини-группе до 8 человек
Небольшая по площади, Калининградская область удивляет богатством и разнообразием. Я составила однодневный маршрут по её самым колоритным местам. «Шагающие» дюны и дурманящий сосновый бор на Куршской косе. Гостеприимство и уют одного из главных курортов побережья — Зеленоградска.
Здесь расположены три населённых пункта — Лесной, Рыбачий и Морское — а также многочисленные природные объекты. Путешествуя по косе, мы не спеша погуляем по дюнам и подышим балтийским ветром. В Королевском бору отыщем гигантские туи и подсмотрим за жизнью местной фауны. В посёлке Лесной поищем кусочки янтаря, оставшиеся после шторма. А ещё посетим несколько смотровых площадок и непременно заглянем в Танцующий лес.
Зеленоградск
В курортном городе котиков мы займёмся поисками сказочных впечатлений. Пройдёмся по главной пешеходной улице, отыщем местных усатых-полосатых и увидим много любопытных арт-объектов. В свободное время вы сможете посетить музеи, прогуляться по променаду вдоль моря или прокатиться на колесе обозрения. На обратной дороге заедем в замковый комплекс «Нессельбек» в средневековом стиле с крафтовой пивоварней и аутентичными рыцарскими интерьерами.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведёт гид-водитель из нашей команды. Он будет сопровождать группу на некоторых объектах осмотра.
Поездка проходит на микроавтобусе повышенной комфортности вместимостью до 8 человек.
Окончательный маршрут определяется гидом исходя из доступности объектов и погодных условий. Мы согласуем его с группой и постараемся учесть все ваши пожелания.
На все вопросы, которые появятся до экскурсии, я обязательно отвечу, но скорее всего вечером: в течение дня я веду экскурсии и не могу отвечать оперативно.
Дополнительные расходы
Экологический сбор при въезде на косу — 500 ₽/чел., дети и пенсионеры —- 100 ₽
в понедельник, среду и субботу в 08:30
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Участник
4000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре Калининграда
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду и субботу в 08:30
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 9 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваша команда гидов в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провели экскурсии для 7286 туристов
Меня зовут Наталья, я коренная калининградка в третьем поколении! Обожаю наш регион, увлечена фотографией и очень люблю путешествия. С радостью поделюсь своими знаниями и помогу сделать ваш отдых насыщенным красотами, впечатлениями и эмоциями. До встречи!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 69 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Денис
Данная экскурсия ОБЯЗАТЕЛЬНА к посещению! Были на ней 17.10.2024 - пишу по свежим впечатлениям! Восторг от увиденного - красиво, ярко, интересно! Программа сочетает в себе всё - историю региона, военную читать дальшеуменьшить
историю, прекрасные виды, природные достопримечательности, архитектуру балтийских городов, их атмосферность и колорит, изысканную кухню! Отдельная Благодарность нашему Гиду - Евгению!))) Человек ПРОФЕССИОНАЛ - харизма, артистизм, глубокое знание материала, любовь к родным местам поразили нас в самое сердце! На протяжение всей экскурсии, Евгений делал всё, чтобы участникам было максимально комфортно в путешествии! Советуем всем гостям Калининграда именно его!
Елена
Ездили с подругой в тур 12 августа, с гидом Кириллом. Дружелюбный, молодой человек, с юмором и интересом подавал материал. Рекомендовал места к просмотру, рассказывал местные байки. Всё было легко и читать дальшеуменьшить
непринужденно. Компания тоже подобралась доброжелательная. По просьбе Кирилла выехали в 8.00, успели пройтись по тропе на Куршской косе, заехать пообедать, пройтись по танцующему лесу, прогуляться по Зеленоградску, попробовать и купить сыры, заскочить в Шаакен. Кирилла рекомендуем, и желаем успехов.
Ольга
Отличная экскурсия в мини группе 8 человек. Путешествие в 9 часов как в компании друзей, благодаря нашему гиду Кириллу. Он рассказал нам много фактов и историй тех мест, где мы читать дальшеуменьшить
проезжали по пути к нашим пунктам назначения. Экскурсия продумана до мелочей, поэтому время провели весело и с пользой все туристы! Кто едет на днях или осенью, вам пригодятся термобелье, шарфы и шапки. Организаторам благодарность за отлично подобранные места, время и транспорт, отдельное спасибо за непринуждённости, лёгкость общения и массу полезной информации- Кириллу. Вернусь снова!
Стелла
Очень интересная экскурсия) Много интересного узнали посещая косу, очень понравилось на сыроварне, дегустация сыра, шоколада была восхитительной) а Зеленоградск с котиками остался в самом сердце ❤️
М
Марина
Прекрасно провели день) Благодарим гида Игоря, внимательный, воспитанный, интересно все рассказывал. Каждому уделял внимание. Так получилось, что в день экскурсии у меня был день рождения, на каждой локации меня поздравляли и дарили подарки))) Игорь и это организовал, было очень приятно и неожиданно. Вернулись довольные и уставшие. Рекомендую и гида и экскурсию, спасибо
Е
Елена
Если хотите не заморачиваться и просто поехать в развлекательное путешествие, то это отличный вариант. Экскурсовод не перегружает датами, дает сжатую и практичную информацию, шутит и пытается сплотить всех путешественников. Если едете одиночкой читать дальшеуменьшить
и хотите компанию-отличный вариант. В нашей группе так один парень присоединился к другим отдыхающим и они продолжили вместе веселиться уже после экскурсии. В конце будет замок Нессельбек, советую остаться там, поужинать (на 2-3 человека сет колбасок-объедитесь), очень вкусный квас, взяли с собой на последующие дни. Шоу-ну такое, на один раз после ужина-норм. По расходам-берите с собой не меньше 1200-1500/человека на обед (т. к. ценники на Куршской косе/Зеленоградске московские). Место, куда нас привезли хорошее, все было вкусно.
