Экскурсия по Калининграду с хомлинами - это уникальная возможность увидеть город глазами его маленьких хранителей.
Вы посетите Кафедральный собор, узнаете о знаменитых жителях, таких как Коперник и Кант, и услышите истории
5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Уникальная экскурсия с хомлинами
- 🏛 Посещение знаковых мест
- 📚 Интересные исторические факты
- 🌿 Концепция зелёного города
- 🎭 Кукольный театр в Кирхе
Время начала: 09:00, 11:00, 13:00, 13:30, 14:00, 17:00
Что можно увидеть
- Кафедральный собор
- Биржа
- Музей мирового океана
- Площадь Победы
- Башня Врангеля
- Башня Дона
- Зоопарк
- Кирха королевы Луизы
Описание экскурсии
- Кафедральный собор, шпиль которого украшает русалка — самая узнаваемая достопримечательность города
- Биржа, выполненная из песчаника
- Музей мирового океара — самый большой маринистический музей в мире
- Площадь Победы, хранящая память о Ганзейском союзе и победе над фашизмом
- Башня Врангеля и Башня Дона — оборонительные сооружения Кёнигсберга
- Зоопарк — старейший и один из лучших в Европе
- Кирха королевы Луизы, где сейчас располагается кукольный театр
Вы узнаете:
- О том, как возник город и что значит слово «накати»
- О герцоге Альбрехте, который построил университет
- Иммануиле Канте, который написал самый первый труд по физической географии
- Корабле «Витязь», с которого измерили глубину Марианской впадины
- Копернике, Вагнере и других известных людях, которые жили в нашем городе и стали частью его замечательной истории
Я расскажу:
- Где в Калининграде можно посмотреть картины Марка Шагала
- В каком качестве Коперник был приглашён в город
- Кто из известных людей трудился над озеленением города
- Как появилась концепция «зелёного города»
- Откуда идёт традиция воинского приветствия
- И многое другое!
в среду и пятницу в 09:00 и 13:30, в субботу в 14:00 и 17:00, в воскресенье в 11:00 и 13:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Медовом мосту
Когда и сколько длится?
Когда: в среду и пятницу в 09:00 и 13:30, в субботу в 14:00 и 17:00, в воскресенье в 11:00 и 13:00
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Калининграде
Аттестованный гид, биолог, неоднократный победитель онлайн экспедиции «Моя страна — моя Россия», эксперт конкурса «Моя страна — моя Россия», влюблённая в город. На моих экскурсиях вы можете не только узнать историю города, но и познакомиться с растениями и животными и узнать о них много интересного.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Виктория
20 окт 2025
Экскурсия Ольги, это удивительное переплетение истории города и фактов о растениях. Это было настолько увлекательно и невероятно, что мы не заметили как дошли до Антошки. Ольга - кладезь знаний о городе и персоналиях Калининграда. Информация подавалась с юмором, слушать было интересно. Рекомендую всем!
В
Владимир
20 сен 2025
Хороший маршрут по красивым местам, интересный рассказ о Калининграде и его истории. Подача материала выгодно отличается от стандартных обзорных экскурсий.
Марина
13 авг 2025
Это была замечательная экскурсия! Для меня было очень важно почувствовать атмосферу знакомства с городом! Огромное спасибо Ольге, она профессионал своего дела! Ее рассказ-экскурсия, как рассказ хозяйки, знакомство с домом!
А
Алексей
28 июн 2025
Ольга, спасибо большое за экскурсию, было очень интересно и содержательно. Очень подробный рассказ о самых интересных и важных достопримечательностей города Калининград, помимо истории я узнал много интересного о редких растениях этого края, за что отдельное спасибо.
Назиля
14 июн 2025
Потрясающая экскурсия, время пролетело незаметно. Экскурсовод Ольга с интересом и увлекательно посвятила в историю города. Познакомила не только с историческими зданиями, но и с современными объектами города. Непременно всем рекомендую.
Т
Татьяна
18 мая 2025
Экскурсия хорошо подходит для первого знакомства с городом, в том числе с детьми, если дети не устают ходить)). После нее можно выбрать места, на которые хочется посмотреть поподробнее. В нашем
