История города, рассказанная хомлинами

Познакомьтесь с хомлинами Калининграда и откройте для себя город через их истории. Увлекательное путешествие по знаменитым местам и традициям
Экскурсия по Калининграду с хомлинами - это уникальная возможность увидеть город глазами его маленьких хранителей.

Вы посетите Кафедральный собор, узнаете о знаменитых жителях, таких как Коперник и Кант, и услышите истории
о герцоге Альбрехте.

Увидите Башни Врангеля и Дона, насладитесь красотой Кирхи королевы Луизы и погрузитесь в атмосферу города-сада.

Это путешествие по Калининграду подарит вам незабываемые впечатления и новые знания о его богатой истории

5
6 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Уникальная экскурсия с хомлинами
  • 🏛 Посещение знаковых мест
  • 📚 Интересные исторические факты
  • 🌿 Концепция зелёного города
  • 🎭 Кукольный театр в Кирхе
История города, рассказанная хомлинами© Ольга
История города, рассказанная хомлинами© Ольга
История города, рассказанная хомлинами© Ольга
Ближайшие даты:
15
ноя16
ноя22
ноя23
ноя30
ноя3
дек5
дек
Время начала: 09:00, 11:00, 13:00, 13:30, 14:00, 17:00

Что можно увидеть

  • Кафедральный собор
  • Биржа
  • Музей мирового океана
  • Площадь Победы
  • Башня Врангеля
  • Башня Дона
  • Зоопарк
  • Кирха королевы Луизы

Описание экскурсии

  • Кафедральный собор, шпиль которого украшает русалка — самая узнаваемая достопримечательность города
  • Биржа, выполненная из песчаника
  • Музей мирового океара — самый большой маринистический музей в мире
  • Площадь Победы, хранящая память о Ганзейском союзе и победе над фашизмом
  • Башня Врангеля и Башня Дона — оборонительные сооружения Кёнигсберга
  • Зоопарк — старейший и один из лучших в Европе
  • Кирха королевы Луизы, где сейчас располагается кукольный театр

Вы узнаете:

  • О том, как возник город и что значит слово «накати»
  • О герцоге Альбрехте, который построил университет
  • Иммануиле Канте, который написал самый первый труд по физической географии
  • Корабле «Витязь», с которого измерили глубину Марианской впадины
  • Копернике, Вагнере и других известных людях, которые жили в нашем городе и стали частью его замечательной истории

Я расскажу:

  • Где в Калининграде можно посмотреть картины Марка Шагала
  • В каком качестве Коперник был приглашён в город
  • Кто из известных людей трудился над озеленением города
  • Как появилась концепция «зелёного города»
  • Откуда идёт традиция воинского приветствия
  • И многое другое!

в среду и пятницу в 09:00 и 13:30, в субботу в 14:00 и 17:00, в воскресенье в 11:00 и 13:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет2000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Медовом мосту
Когда и сколько длится?
Когда: в среду и пятницу в 09:00 и 13:30, в субботу в 14:00 и 17:00, в воскресенье в 11:00 и 13:00
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
Ольга — ваш гид в Калининграде
Аттестованный гид, биолог, неоднократный победитель онлайн экспедиции «Моя страна — моя Россия», эксперт конкурса «Моя страна — моя Россия», влюблённая в город. На моих экскурсиях вы можете не только узнать историю города, но и познакомиться с растениями и животными и узнать о них много интересного.
Отзывы и рейтинг

5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
6
4
3
2
1
В
Виктория
20 окт 2025
Экскурсия Ольги, это удивительное переплетение истории города и фактов о растениях. Это было настолько увлекательно и невероятно, что мы не заметили как дошли до Антошки. Ольга - кладезь знаний о городе и персоналиях Калининграда. Информация подавалась с юмором, слушать было интересно. Рекомендую всем!
В
Владимир
20 сен 2025
Хороший маршрут по красивым местам, интересный рассказ о Калининграде и его истории. Подача материала выгодно отличается от стандартных обзорных экскурсий.
Марина
Марина
13 авг 2025
Это была замечательная экскурсия! Для меня было очень важно почувствовать атмосферу знакомства с городом! Огромное спасибо Ольге, она профессионал своего дела! Ее рассказ-экскурсия, как рассказ хозяйки, знакомство с домом!
Это была замечательная прогулка, которая отличалась ненавязчивой познавательностью, интересными фактами и душевными моментами! Ольга, спасибо вам огромное!
Рекомендую эту экскурсию всем кому важно узнать душу, дыхание, сердце и историю города!
А
Алексей
28 июн 2025
Ольга, спасибо большое за экскурсию, было очень интересно и содержательно. Очень подробный рассказ о самых интересных и важных достопримечательностей города Калининград, помимо истории я узнал много интересного о редких растениях этого края, за что отдельное спасибо.
Назиля
Назиля
14 июн 2025
Потрясающая экскурсия, время пролетело незаметно. Экскурсовод Ольга с интересом и увлекательно посвятила в историю города. Познакомила не только с историческими зданиями, но и с современными объектами города. Непременно всем рекомендую.
Т
Татьяна
18 мая 2025
Экскурсия хорошо подходит для первого знакомства с городом, в том числе с детьми, если дети не устают ходить)). После нее можно выбрать места, на которые хочется посмотреть поподробнее. В нашем
случае экскурсия продлилась не заявленные 3, а 4 часа. В группе оказалась только наша семья, поэтому получился индивидуальный тур)). Обошли много интересных мест, в конце Ольга привела нас к уютному кафе, где можно было перекусить и дать отдых ногам, завершение тоже очень удачное))

