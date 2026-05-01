Это обзорная экскурсия по Калининграду с посещением исторических мест и значимых памятников.
Вы увидите уникальный облик города, где причудливо переплелись эпохи — от Средневековья до современности.
Здесь почти у каждой улицы два имени, а сохранившиеся городские ворота, башни и кварталы довоенного Кёнигсберга хранят свои истории.
Описание экскурсии
- Прогулка по острову Канта, где расположены Кафедральный собор, могила Иммануила Канта, средневековые мостики города — Медовый, Дровяной и прочие.
- Осмотр возрождённого здания синагоги.
- Знакомство с Рыбной деревней.
- Проезд по периметру вальных укреплений внутреннего кольца: Бранденбургские, Закхаймские, Королевские, Росгартенские ворота, оборонительные сооружения казармы «Кронпринц» и бастион «Грольман».
- Осмотр центральной площади города с её православными храмами.
- Прогулка по районам старых немецких вилл Амалиенау и Хуфен.
Организационные детали
- Едем на комфортабельном туристическом автобусе.
- С вами будет один из гидов нашей команды.
во вторник, четверг и воскресенье в 10:00, в субботу в 16:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1000 ₽
|Дети до 7 лет
|Бесплатно
|Пенсионеры
|900 ₽
|Школьники
|900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Шевченко
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг и воскресенье в 10:00, в субботу в 16:00
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Руслан — Организатор в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провёл экскурсии для 1342 туристов
Наша компания — крупнейший туроператор Калининградского региона. Мы работаем на рынке туристических услуг Калининграда с 1993 года. Все экскурсии проходят на собственных комфортабельных туристических автобусах в сопровождении квалифицированного и доброжелательного персонала.
