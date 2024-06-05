1 чел.
По популярности
скидка
10%
Групповая
4.5 часа
Автобусная экскурсия по Калининграду: Средневековье и сыры
Откройте для себя секреты средневекового Калининграда и насладитесь дегустацией местных сыров
Начало: Ул. Проф. Баранова 34
Расписание: ежедневно в 10:15
Завтра в 10:15
9 июня в 10:15
14991 350₽ за человека
Индивидуальная
7 часов
Балтийский вояж: культурное наследие и природа Калининграда
Приглашаем в путешествие по берегу Балтики, где история и природа сплетаются в уникальный калейдоскоп впечатлений
Начало: Заеду за вами в отель
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
9 870₽ за всё до 4 чел.
Групповая
6 часов
Вкусная Пруссия: погружение в гастрономию Калининграда с дегустациями
Приглашаем гурманов на незабываемое гастро-путешествие по Калининграду с эксклюзивными дегустациями
Начало: У ресторана Тётка Фишер, ул. Шевченко
12 июня в 14:00
19 июня в 14:00
1 780₽ за человека
скидка
10%
Групповая
8 часов
Автобусная экскурсия по Куршской косе с дегустацией
Откройте для себя уникальные пейзажи Куршской косы, исторический Зеленоградск и вкуснейшие сыры местной сыроварни
Начало: Ул. Профессора Баранова 34
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
16661 500₽ за человека
Индивидуальная
6.5 часов
Калининград, Зеленоградск и сыроварня Шаакен Дорф: история, красота и вкусная еда
Лёгкое и при этом насыщенное путешествие по самым атмосферным местам Калининграда и окрестностей
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
11 990₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Вкусное путешествие по янтарному краю
Познакомиться с кулинарными традициями и узнать, какой вкус придают рыбе сосновые шишки
Начало: В любом месте в Калининграде
Сегодня в 21:30
Завтра в 09:00
13 200₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Аппетитная история Куршской косы
Удивительные природные объекты, знакомство с прусской кухней и рыбный мастер-класс
Начало: У зоопарка Калининграда
13 июня в 10:00
14 июня в 15:00
11 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
8 часов
Курортный вояж: замки, сыр и казино
Из Калининграда - по самым интересным и вкусным местам в окрестностях Зеленоградска и Светлогорска
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
1790015 215₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия5 июня 2024Интересная экскурсия. Дегустация сыра, марципана и всё это под бокал вина. Затем посещение небольшого музея инквизиции (для впечатлительных людей и
- ЮЮлия5 июня 2024Отличная экскурсия. Много остановок с возможностью не только послушать экскурсию, но и погулять самостоятельно. Сыроварня - обязательно купите с собой
- ЕЕгор3 июня 2024Мне понравилась экскурсия, по времени около 4-х часов, что очень даже хорошо. Дегустация в сыроварне тоже на уровне и там еще вкусные конфеты)
- ЕЕвгений2 июня 2024Очень красиво на море,и в кошачьего городе- Зеленограде. Приятная поездка и очень хорошо и грамотно рассказывают историю. Всё понравилось.
- ННаталья1 июня 2024Сегодня посетили экскурсию на Куршскую косу и Зеленоградск. Программа экскурсии просто бомба 💥 Экскурсия на сыроварню и дегустация вкусного сыра,
- ООльга14 мая 2024Спасибо экскурсоводу Михаилу за поездку по интересным местам Калининградской области — Зеленоградск, Шаакендорф и замок Шаакен. В Зеленоградске прокатились на
- ИИван14 мая 2024Очень интересная экскурсия. Удобный формат. Понравилось даже капризному ребенку.
- ННина12 мая 2024Спасибо Марине, всё прошло замечательно, поездка хорошо организована, познавательна. Увидели и узнали много интересного. Места очень живописные, атмосферные. Большое впечатление произвела сыроварня. Всем рекомендуем!
- ЮЮлия9 мая 2024Очень замечательнле путешествие. Лариса просто чудесный гид, обо всем очень интересно и подробно рассказала. Дала полезные советы. Всем рекомендую!
- ЕЕлена9 мая 2024Великолепная экскрусия с прекрасным гидом Ларисой,которая замечательно провела многочасовую экрскурсию на одном дыхании!!! Очень понравилсь с начала до конца встречи.
Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Винные дегустации»
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