Еще несколько необычных экскурсий в Калининграде

Что вас ожидает

Истоки Калининграда

Вы погуляете по священной роще пруссов, на месте которой тевтонские рыцари воздвигли Королевский замок 🏰. Обойдете Кафедральный собор и узнаете историю 📖 его строительства, разрушения и восстановления. Посетите места воинской славы — башню Дона и вальные укрепления Кенигсберга — и познакомитесь с судьбами великих русских полководцев.

Калининград вчера и сегодня

В центре современного Калининграда вы увидите восстановленные здания довоенной эпохи и услышите истории архитекторов 20 века и первых переселенцев города. Прогуляетесь 👣 по старинным районам Амалиенау и Ратсхоф, расшифруете концепцию города-сада и отыщете как великолепные виллы, так и примеры социально-ориентированного строительства.

Портовые сюжеты

Историю Калининграда всегда определял порт. Вы узнаете о пионерах океанического лова и посетите неоготический Южный вокзал. На набережной Преголи полюбуетесь живописными панорамами и услышите о команде Музея мирового океана, спасшей от гибели множество кораблей.

Организационные детали