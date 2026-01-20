Еще несколько необычных экскурсий в Калининграде

Все самые интересные и важные достопримечательности в компании профессионального гида
Вы познакомитесь с Калининградом через призму многолетних отношений России и Пруссии, Германии и СССР. Посетите остров Канта, порт и живописный квартал Амалиенау со старинными виллами. Узнаете о великих магистрах Тевтонского ордена и об энтузиастах, делающих город лучше в наши дни.
Вы погуляете по священной роще пруссов, на месте которой тевтонские рыцари воздвигли Королевский замок. Обойдете Кафедральный собор и узнаете историю его строительства, разрушения и восстановления. Посетите места воинской славы — башню Дона и вальные укрепления Кенигсберга — и познакомитесь с судьбами великих русских полководцев.
Калининград вчера и сегодня
В центре современного Калининграда вы увидите восстановленные здания довоенной эпохи и услышите истории архитекторов 20 века и первых переселенцев города. Прогуляетесь по старинным районам Амалиенау и Ратсхоф, расшифруете концепцию города-сада и отыщете как великолепные виллы, так и примеры социально-ориентированного строительства.
Портовые сюжеты
Историю Калининграда всегда определял порт. Вы узнаете о пионерах океанического лова и посетите неоготический Южный вокзал. На набережной Преголи полюбуетесь живописными панорамами и услышите о команде Музея мирового океана, спасшей от гибели множество кораблей.
Организационные детали
Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле (есть детские кресла для любого возраста).
Дополнительные опции
Посещение мастерской Хомлинов и музея Марципана (бесплатно)
Трансфер из аэропорта (при необходимости) оплачивается дополнительно
Посещение музея «Форт № 11 Дёнхофф» (оплачивается дополнительно)
Посещение замка Нойхаузен (оплачивается дополнительно)
Перед экскурсией можно провести мини-фотосессию с профессиональным фотографом (оплачивается дополнительно)
Возможно провести экскурсию для компании до 6 человек на автомобиле Toyota Sienta 2020 года — 11 000 ₽
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Медового моста или в или у Ваших апартаментов в пределах Второго вального кольца (пр-т Калинина, Железнодорожная, Гвардейский пр-т, Черняховского, Литовский Вал) по Вашему запросу
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 769 туристов
Меня зовут Елена, я дипломированный и аттестованный гид-экскурсовод. В Калининграде живу с 2004 года и очень его люблю. С радостью помогу вам прочувствовать царящую здесь неповторимую атмосферу, расскажу об истории и архтектуре, прекрасных и трагических событиях, посоветую локации для самостоятельного отдыха и лучшие местечки для знакомства с региональной кухней.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 99 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
99
4
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Valeriya
Были на обзорной экскурсии по Калининграду с Еленой, остались невероятно довольны, очень много интересной информации и исторических фактов. Даже холодная погода не помешала экскурсии. Елена учитывала все наши пожелания по передвижениям, за один день мы увидели большую часть Калининграда. Сделали много фотографии, Елена предлагала фотографировать нас с мужем, за это ей огромное спасибо! Обязательно приедем еще!
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Галина
Елена прекрасный экскурсовод, с большим багажом знаний как по истории Калининграда и области так и по растениям, которые растут в Калининграде. Было очень интересно и познавательно! Дети конечно же ждали встречи с хомлинами и реальность превзошла все ожидания! Елена спасибо огромное!!!
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С
Светлана
Замечательно построен маршрут экскурсии, который поможет вам получить представление о городе. То, что экскурсия проходит на автомобиле, позволяет посмотреть очень много мест, а также поучаствовать в экскурсии тем, кому тяжело много ходить. Даже, если вы не первый раз в Калининграде, все равно будет интересно! Охватить сразу целый город в цельном рассказе - надо уметь, что Елене отлично удается! Однозначно рекомендую!
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Ирина
Елена, спасибо большое за прекрасную экскурсию. Всё успели, всё, что хотели увидели и даже немножко больше)) Очень интересно, легко, информативно, самые прекрасные первые впечатления! И с такой любовью к городу! ❤️ Вечером по вашему совету вернулись посмотреть подсветку собора и это правда было очень красиво! Совсем по другому смотрится!
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Наталья
На экскурсии были с мамой. Елена - гид-профессионал, а также приятный собеседник, интересный рассказчик, на все вопросы мы получили исчерпывающие ответы. Это была наша не первая экскурсия по Калининграду, но мы узнали очень много нового. Спасибо за рекомендации по книге, читаю с удовольствием. Всем друзьям и знакомым буду Елену рекомендовать.
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Ю
Юлия
Отличная экскурсия!! Елене большое спасибо! Прекрасный маршрут, Елена отличный рассказчик, отлично знает и любит свой город и просто прекрасный и позитивный человек! Много нового для себя узнали. Спасибо огромное, в следующие приезды постараемся попасть к ней на другие экскурсии! Спасибо!!!
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