Еще несколько необычных экскурсий в Калининграде

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Калининград — русский город с прусской историей

Все самые интересные и важные достопримечательности в компании профессионального гида

Елена
Елена – Гид из Калининграда
Вы познакомитесь с Калининградом через призму многолетних отношений России и Пруссии, Германии и СССР.

Посетите остров 🏝️ Канта, порт и живописный квартал Амалиенау со старинными виллами.

Узнаете о великих магистрах Тевтонского ордена и об энтузиастах, делающих город 🏙️ лучше в наши дни.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🔭Обзорная
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 3 130 ₽ за экскурсию

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Калининград — русский город с прусской историей
Калининград — русский город с прусской историей

Что вас ожидает

Истоки Калининграда
Вы погуляете по священной роще пруссов, на месте которой тевтонские рыцари воздвигли Королевский замок 🏰. Обойдете Кафедральный собор и узнаете историю 📖 его строительства, разрушения и восстановления. Посетите места воинской славы — башню Дона и вальные укрепления Кенигсберга — и познакомитесь с судьбами великих русских полководцев.

Калининград вчера и сегодня
В центре современного Калининграда вы увидите восстановленные здания довоенной эпохи и услышите истории архитекторов 20 века и первых переселенцев города. Прогуляетесь 👣 по старинным районам Амалиенау и Ратсхоф, расшифруете концепцию города-сада и отыщете как великолепные виллы, так и примеры социально-ориентированного строительства.

Портовые сюжеты
Историю Калининграда всегда определял порт. Вы узнаете о пионерах океанического лова и посетите неоготический Южный вокзал. На набережной Преголи полюбуетесь живописными панорамами и услышите о команде Музея мирового океана, спасшей от гибели множество кораблей.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле 🚘 (есть детские кресла для любого возраста)
  • По желанию можно включить в маршрут мастерскую Хомлинов и музей 🖼 Марципана
Калининград — русский город с прусской историей
Калининград — русский город с прусской историей
Калининград — русский город с прусской историей
Калининград — русский город с прусской историей
Калининград — русский город с прусской историей
Калининград — русский город с прусской историей
Калининград — русский город с прусской историей

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Елена
Елена
Меня зовут Елена, я дипломированный гид. В Калининграде живу уже 16 лет и очень его люблю. С радостью помогу вам прочувствовать царящую здесь неповторимую атмосферу, расскажу о прекрасных и трагических событиях и посоветую лучшие местечки для знакомства с региональной кухней.
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