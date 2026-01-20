Еще несколько необычных экскурсий в Калининграде

Вы познакомитесь с Калининградом через призму многолетних отношений России и Пруссии, Германии и СССР. Посетите остров Канта, порт и живописный квартал Амалиенау со старинными виллами. Узнаете о великих магистрах Тевтонского ордена и об энтузиастах, делающих город лучше в наши дни.

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При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Истоки Калининграда

Вы погуляете по священной роще пруссов, на месте которой тевтонские рыцари воздвигли Королевский замок. Обойдете Кафедральный собор и узнаете историю его строительства, разрушения и восстановления. Посетите места воинской славы — башню Дона и вальные укрепления Кенигсберга — и познакомитесь с судьбами великих русских полководцев.

Калининград вчера и сегодня

В центре современного Калининграда вы увидите восстановленные здания довоенной эпохи и услышите истории архитекторов 20 века и первых переселенцев города. Прогуляетесь по старинным районам Амалиенау и Ратсхоф, расшифруете концепцию города-сада и отыщете как великолепные виллы, так и примеры социально-ориентированного строительства.

Портовые сюжеты

Историю Калининграда всегда определял порт. Вы узнаете о пионерах океанического лова и посетите неоготический Южный вокзал. На набережной Преголи полюбуетесь живописными панорамами и услышите о команде Музея мирового океана, спасшей от гибели множество кораблей.

Организационные детали

Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле (есть детские кресла для любого возраста).

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