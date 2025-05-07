Это будет интересный день. Начнём с семейной сыроварни, где вы по желанию попробуете местную продукцию. Затем отправимся на Куршскую косу — уникальный уголок планеты с завораживающими дюнами и видами на море и залив. А после — в славный Зеленоградск с его уютными улочками, милыми домиками и богатой историей.

Описание экскурсии

Семейная сыроварня «Шаакен Дорф»

Вы посетите частную сыроварню «Шаакен Дорф», где делают не только сыр, но и шоколад. Если будет желание, попробуете эти потрясающие лакомства.

Куршская коса

Узкая песчаная полоса разделяет солёное Балтийское море и пресноводный Куршский залив. Вы полюбуетесь дюнами, подышите чистым воздухом, познакомитесь с уникальной природой и увидите загадочный Танцующий лес.

Если захотите, можем остановиться на обед в ресторане «Лосиный двор».

Старинный Зеленоградск

Он же Кранц — самый близкий к Кёнигсбергу курортный город. Именно сюда из Кёнигсберга в 19 веке провели сначала первую шоссейную, а потом и железную дорогу.

Организационные детали

Поездка проходит на комфортабельном микроавтобусе

Программа будет интересна взрослым и детям от 6 лет

Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды

Дополнительные расходы: