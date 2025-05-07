Мои заказы

Из Калининграда - на сыроварню, Куршскую косу и в Зеленоградск

Познакомиться с сыроделием, полюбоваться морем и песком и погулять по очаровательному Кранцу
Это будет интересный день. Начнём с семейной сыроварни, где вы по желанию попробуете местную продукцию.

Затем отправимся на Куршскую косу — уникальный уголок планеты с завораживающими дюнами и видами на море и залив. А после — в славный Зеленоградск с его уютными улочками, милыми домиками и богатой историей.
4
3 отзыва
Описание экскурсии

Семейная сыроварня «Шаакен Дорф»

Вы посетите частную сыроварню «Шаакен Дорф», где делают не только сыр, но и шоколад. Если будет желание, попробуете эти потрясающие лакомства.

Куршская коса

Узкая песчаная полоса разделяет солёное Балтийское море и пресноводный Куршский залив. Вы полюбуетесь дюнами, подышите чистым воздухом, познакомитесь с уникальной природой и увидите загадочный Танцующий лес.

Если захотите, можем остановиться на обед в ресторане «Лосиный двор».

Старинный Зеленоградск

Он же Кранц — самый близкий к Кёнигсбергу курортный город. Именно сюда из Кёнигсберга в 19 веке провели сначала первую шоссейную, а потом и железную дорогу.

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельном микроавтобусе
  • Программа будет интересна взрослым и детям от 6 лет
  • Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды

Дополнительные расходы:

  • Экологический сбор: взрослые — 300 ₽; дети, пенсионеры, многодетные, инвалиды — бесплатно (при наличии документа)
  • Дегустация на сыроварне Шаакен Дорф: взрослые — 400 ₽, дети — 350 ₽
  • Обед — по желанию

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет3420 ₽
Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Шевченко
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Марина
Марина — Организатор в Калининграде
Провела экскурсии для 536 туристов
Позвольте представиться — меня зовут Марина, я родилась и живу в Калининградской области. В туризме работаю с 2012 года. Являюсь директором туристического агентства, которое в 2023 году внесено в Единый
читать дальше

федеральный реестр туроператоров по внутреннему и въездному туризму. С июня 2022 года — экскурсовод в замке Тапиау, Башни Востока. Имею аккредитацию по проведению экскурсий в национальном парке «Куршская коса», на смотровой площадке Янтарного комбината, внештатный экскурсовод кафедрального собора.

Отзывы и рейтинг

4
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
1
Е
Екатерина
7 мая 2025
Просто отличная экскурсия. Всё чётко продумано по времени. За это спасибо водителю Walerы Виктору. Гид Олег - просто без комментариев))) ( А мы прозжённые туристы, всяких видали) Столько информации по разным сферам развития области. Легенды и факты...Всё с юмором😄. Марине/Босс Сергеевне тоже спасибо за все организованные экскурсии Море впечатлений. Всем рекомендуем КРАСКИ ЖИЗНИ❤️
Дата посещения: 7 мая 2025
Н
Наталья
5 июн 2025
Не знаю кому Куршская коса будет интересна, понимая заранее, что я увижу, никогда бы не потратила деньги на эту экскурсию. Мы даже пообедать не успели, все время бежали за достопримечательностями с экскурсоводом, достопримечательности сомнительные, высосанные из пальца.
Марина
Марина
Ответ организатора:
Наталья, спасибо за уделенное время)

Вы бронировали экскурсию за 1,5 часа до её начала рано утром.
И, возможно, до конца не успели
читать дальше

ознакомиться с описанием и понять вообще, что такое Куршская коса.

Куршская коса это Национальный парк, который находится под охраной ЮНЕСКО.

Именно туда едут смотреть и наслаждаться природой, слушать про деревья, про птичек, животный мир, и про историю этого удивительного места.

По поводу времени, у нас ГРУППОВАЯ экскурсия)), не индивидуальная))поэтому расписана каждая минута)) это ведь надо учитывать)

Вероятно, вам бы подошло самостоятельное посещение без временных ограничений. Или с индивидуальным гидом (а это значительно дороже)

Лично, в сообщениях, вы нам написали, о том, что организация у нас на отлично, так же как и посещение сыроварни Шаакендорф. А вам не понравилось, что гид подробно рассказывал о цветочках, лепесточках и лютиках.
Правда, также ничего не сказали про Зеленоградск. Понимаем, что там точно вам понравилось.

Других туристов также опросили, всем все понравилось.

Жаль, что нет возможности, прикрепить ВАШ более подробный отзыв из личных сообщений, когда мы уточняли, что конкретно не так.

Считаем, что оценка нашей работы это ваше личное внутреннее состояние.

Будьте позитивны, любите природу и наслаждайтесь отдыхом!

Пусть всё у ВАС будет хорошо!

Юлия
Юлия
1 мая 2025
Апрель 2025. Экскурсия в сыроварню нам очень понравилась. Гид по «Шаакен Дорф» - просто волшебник. Шутки, стихи, сленг- все к месту. Дегустация с вином, сыром, марципаном удалась. Домой купили весь
читать дальше

ассортимент. Куршская коса красивая, дюны природные. Танцующий лес не впечатлил. Но один раз побывать стоит. Кранц бомбически понравился. Стоит отдельно прогуляться по Зеленоградску неспешно, с кофе и кренделями. Приедем еще!
Экскурсовод Наталья отлично сопровождала наш маршрут рассказами, организовала интеллектуальный квест с призами. Янтарный дельфин наш!
Экскурсию рекомендуем. Нам все понравилось.

