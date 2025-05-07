Это будет интересный день. Начнём с семейной сыроварни, где вы по желанию попробуете местную продукцию.
Затем отправимся на Куршскую косу — уникальный уголок планеты с завораживающими дюнами и видами на море и залив. А после — в славный Зеленоградск с его уютными улочками, милыми домиками и богатой историей.
Описание экскурсии
Семейная сыроварня «Шаакен Дорф»
Вы посетите частную сыроварню «Шаакен Дорф», где делают не только сыр, но и шоколад. Если будет желание, попробуете эти потрясающие лакомства.
Куршская коса
Узкая песчаная полоса разделяет солёное Балтийское море и пресноводный Куршский залив. Вы полюбуетесь дюнами, подышите чистым воздухом, познакомитесь с уникальной природой и увидите загадочный Танцующий лес.
Если захотите, можем остановиться на обед в ресторане «Лосиный двор».
Старинный Зеленоградск
Он же Кранц — самый близкий к Кёнигсбергу курортный город. Именно сюда из Кёнигсберга в 19 веке провели сначала первую шоссейную, а потом и железную дорогу.
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном микроавтобусе
- Программа будет интересна взрослым и детям от 6 лет
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
Дополнительные расходы:
- Экологический сбор: взрослые — 300 ₽; дети, пенсионеры, многодетные, инвалиды — бесплатно (при наличии документа)
- Дегустация на сыроварне Шаакен Дорф: взрослые — 400 ₽, дети — 350 ₽
- Обед — по желанию
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|3420 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Шевченко
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина — Организатор в Калининграде
Провела экскурсии для 536 туристов
Позвольте представиться — меня зовут Марина, я родилась и живу в Калининградской области. В туризме работаю с 2012 года. Являюсь директором туристического агентства, которое в 2023 году внесено в Единый
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Екатерина
7 мая 2025
Просто отличная экскурсия. Всё чётко продумано по времени. За это спасибо водителю Walerы Виктору. Гид Олег - просто без комментариев))) ( А мы прозжённые туристы, всяких видали) Столько информации по разным сферам развития области. Легенды и факты...Всё с юмором😄. Марине/Босс Сергеевне тоже спасибо за все организованные экскурсии Море впечатлений. Всем рекомендуем КРАСКИ ЖИЗНИ❤️
Дата посещения: 7 мая 2025
Н
Наталья
5 июн 2025
Не знаю кому Куршская коса будет интересна, понимая заранее, что я увижу, никогда бы не потратила деньги на эту экскурсию. Мы даже пообедать не успели, все время бежали за достопримечательностями с экскурсоводом, достопримечательности сомнительные, высосанные из пальца.
Марина
Ответ организатора:
Наталья, спасибо за уделенное время)
Вы бронировали экскурсию за 1,5 часа до её начала рано утром.
И, возможно, до конца не успели
Вы бронировали экскурсию за 1,5 часа до её начала рано утром.
И, возможно, до конца не успели
Юлия
1 мая 2025
Апрель 2025. Экскурсия в сыроварню нам очень понравилась. Гид по «Шаакен Дорф» - просто волшебник. Шутки, стихи, сленг- все к месту. Дегустация с вином, сыром, марципаном удалась. Домой купили весь
Входит в следующие категории Калининграда
