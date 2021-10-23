Познакомиться с историей города и увидеть его главные места на авто-пешеходной экскурсии

5
29 отзывов
Калининград — место с богатым прошлым и не менее интересным настоящим.

Вы проследите все этапы его развития и узнаете, какие известные люди здесь бывали.

Посетите остров Канта и элегантный район Амалиенау, осмотрите старинные ворота и погуляете по набережной.

А еще узнаете, почему Калининград ассоциируется с янтарем и чем он привлекает путешественников из Китая.
Калининград для новичков
Калининград для новичков
Калининград для новичков
Калининград для новичков
Калининград для новичков
Калининград для новичков
Калининград для новичков
Калининград для новичков
Калининград для новичков

Что вас ожидает

«Визитные карточки» города К.

На острове Канта вы увидите могилу известного философа и услышите историю Кафедрального собора — старейшей из сохранившихся построек города. Кроме того, мы покажем живописный немецкий район Амалиенау и оборонительные форты Кёнигсберга. Прогуляемся по набережной музея Мирового океана и осмотрим Бранденбургские ворота, которые по сей день используются по назначению.

Калининград вчера и сегодня

Вы узнаете, как складывалась история Калининграда: что было на его месте раньше, как из небольшого поселения вырос целый город, как он развивался, разрушался и восстанавливался. А также: как с Калининградом связаны герцог Альбрехт и генерал Отто Ляш. Кроме того, мы поделимся практическими советами местных жителей: покажем, где вкусно накормят, нальют ароматный кофе и продадут свежего балтийского угря.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
на острове Канта
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Igor
Igor
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Игорь, я представляю дружную и опытную команду гидов в Калининграде. С радостью покажем любимый город и расскажем о нем живо, увлекательно и интересно.
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29 реальных отзывов от туристов

валерий
23 окт 2021
всё очень понравилось. правда немного не повезло с погодой. остальное на отлично.
Марина
16 окт 2021
Были на экскурсии "Калининград для новичков" с Игорем. Понравилось все: Игорь замечательный экскурсовод с большим багажом знаний и с хорошей речью, к тому же, очень удобный, комфортный автомобиль. Все очень интересно и понятно. Спасибо за экскурсию!
А
4 окт 2021
Мы с семьей в восторге были от экскурсии и гида, осталось только хорошее настроение и приятное послевкусие. Настолько спокойный, мягкий, интересный гид, информация подается легко и понятно, но явно структурированно. Игорь знает и любит свой город, с охотой отвечает на все вопросы. Маршрут отличный, особенно для тех, кто как мы, в городе в первый раз. Рекомендую.
Ю
3 окт 2021
Всем рекомендую начинать экскурсией знакомство с Калининградом. Высокопрофессиональный и эрудированный гид поможет избежать разочарования от канувшего в лету Кёнигсберга.
С
2 окт 2021
Продуктивная и интересная поездка по городу. Все понравилось. Рекомендую!
В
24 сен 2021
Этот экскурсионный маршрут помог нам познакомиться с Калининградом и его достопримечательностями.
Мы соприкоснулись как с историческими районами города - Амалиенау, фортами бывшего Кёнигсберга, так и новостройками. Полюбовались Брандербургскими воротами и посетили небольшой музей марципанов, расположенный в одном из отсеков этих ворот. Информация изобиловала историческими фактами и датами.
Калининград предстал перед нами во всей своей красоте, что настроило нас на позитивный отдых. Очень благодарны нашему гиду Игорю, за его интересную экскурсию, умение вести беседу на дружеском уровне, а также за возможность обращаться к нему за консультациями при самостоятельном осмотре города.
Н
21 сен 2021
8 сентября мы впервые познакомились с Калининградом с помощью Игоря. Он замечательный краевед, с любовью к своему городу он интересно рассказывал и многое показал. Экскурсия получилась интересной и запоминающейся. Большое спасибо Игорю за новые знания, впечатления и приятное общение.
Н
20 сен 2021
Пошли на экскурсию на следующий день после приезда и это было самое правильное решение. В течении 3 часов на машине нас провезли по самым ключевым местам исторической части города, при этом поездка сопровождалась интересным рассказом об истории города, местах, событиях. Название экскурсии полностью соответствует содержанию. Кроме этого Игорь дал советы по приобретению сувениров, магазинов, за что отдельная благодарность.
В
19 сен 2021
Экскурсия очень понравилась, было интересно, время пролетело быстро. Комфортабельный чистый автомобиль, для маленького ребёнка было автоклесло. Забрали нас от аппартаментов, по окончании экскурсии по нашей просьбе довезли до кафе.
Е
17 сен 2021
Экскурсия действительно отражает свое название))) нашим гидом был Игорь. За несколько часов он показал нам почти весь город. На комфортном авто Игорь провез нас по всем основным достопримечательностям Калининграда. Игорь интересно рассказывал как об истории города, так и современной его жизни.
Сершей
14 сен 2021
Отмечаем очень правильную речь, ни одного лишнего слова, никаких затянутостей, паразитных слов. Приятный внешне, с чувством юмора. Никакой навязчивости. Комфортная машина. Три часа пролетели незаметно. Спасибо большое! Сергей, Надежда, Самара.
Маргарита
12 сен 2021
Это. Была. Офигенная. Экскурсия! Ее для меня вёл гид Александр. И это было супер-интересно и душевно. Тот случай, когда действительно можно порасспрашивать человека о чем-то подробнее, и он расскажет, попытается до тебя донести, и ты при этом будешь видеть интерес в его глазах. И да, Александр действительно много знает и готов этим делиться, рассказывает интересно и как-то очень по-человечески. В его экскурсии история просто разворачивается и оживает на твоих глазах.

Отчасти благодаря этому замечательному гиду Калининград теперь надежно обосновался в моем сердечке. И да. Мои друзья возвращались из Калининграда со словами "там особенно нечего делать, хватит и трех дней, чтобы всё посмотреть". Я взяла три дня, и не успела и половины из того, что можно там посмотреть, и о части этих мест мне рассказал именно Александр:)

В общем, это было круто. Я так рада, что выбрала именно этих ребят на трипстере. Спасибо им большое!
Игорь
4 сен 2021
Прекрасная экскурсия по Калининграду. Информационно насыщенная, динамичная, интересная. Игорь в режиме прогулки и в комфортабельном авто показал нам наиболее значимые места в городе. Готов ответить на любые вопросы про город. Экскурсия содержательная по хорошо продуманному маршруту.
S
31 авг 2021
Хорошая насыщенная экскурсия. Удобный автомобиль. Маршрут сформирования интересно. Предлагаю сделать небольшие карты, чтобы возникло пространственное ощущение где удалось побывать и что увидеть. Все хорошо! Спасибо
Ирина
31 авг 2021
Замечательная экскурсия, которая изменила наше первое (не очень хорошее) впечатление о Калининграде. Игорь раскрыл красоту и душу города. Огромное спасибо.
Ещё 14 отзывов

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