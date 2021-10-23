Что вас ожидает

«Визитные карточки» города К.

На острове Канта вы увидите могилу известного философа и услышите историю Кафедрального собора — старейшей из сохранившихся построек города. Кроме того, мы покажем живописный немецкий район Амалиенау и оборонительные форты Кёнигсберга. Прогуляемся по набережной музея Мирового океана и осмотрим Бранденбургские ворота, которые по сей день используются по назначению.

Калининград вчера и сегодня

Вы узнаете, как складывалась история Калининграда: что было на его месте раньше, как из небольшого поселения вырос целый город, как он развивался, разрушался и восстанавливался. А также: как с Калининградом связаны герцог Альбрехт и генерал Отто Ляш. Кроме того, мы поделимся практическими советами местных жителей: покажем, где вкусно накормят, нальют ароматный кофе и продадут свежего балтийского угря.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.