Мы начнём прогулку от района, где родился Иммануил Кант, по местам, где он жил и работал, и закончим у его могилы. Я расскажу о его наследии. А также о воспитании
Описание экскурсии
- Начнём с места, где сходятся времена и эпохи — перекрёсток старых улиц Линден-штрассе и Альтштедише-Хольцвизен-штрассе, между двумя мостами 15 и 16 веков, Хольцбрюкке и Хонигбрюкке. Мы осмотрим район острова Ломзе (ныне — Октябрьский), где селились ремесленники и цеховые мастера.
- Осмотрим красивое здание Кёнигсбергской синагоги. Вы узнаете, что такое синагога на самом деле, как и где жили евреи в старом Кёнигсберге и какую роль играла еврейская община в жизни города.
- Пройдём по Медовому мосту, и я расскажу вам легенды и мифы древних пруссов.
- Попадём на остров, где в Средневековье был город. Вы услышите о его драматичной истории
- Зайдём в Кафедральный собор
- Побываем на могиле Канта
Вы узнаете:
- Как могила Канта спасла в советское время Кафедральный собор от сноса
- Где живёт и чем занимается хранитель собора
- И многое другое!
Организационные детали
- По запросу количество участников может быть увеличено
- Дополнительно (по желанию) оплачиваются входные билеты в Музей Канта и Музей истории искусств
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1900 ₽
|Дети до 18 лет
|1800 ₽
|Пенсионеры
|1800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваш гид в Калининграде
Провёл экскурсии для 164 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Дмитрий. Я дипломированный гид и преподаватель философии, посвятивший более 20 лет изучению культурно-мифологического наследия Кёнигсберга и средневековой исторической реконструкции. Знаю всё про мифы и легенды Кёнигсберга и Калининграда!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывах
Е
Евгений
29 июн 2025
Дмитрий, замечательный человек! Очень интересно подает материал. Необычные факты из биографии поданы идеально запомнили почти все!) Глубокие знание философии и истории! Всем рекомендую. Супер интересный собеседник с харизмой)
И
Инна
9 мая 2025
О чем можно говорить в городе Канта? Конечно о Канте! Дмитрий подарил мне уникальную возможность узнать много нового и о городе, и о Канте. Очень правильно была выбрана точка начала
