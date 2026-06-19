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в рассказе экскурсовода Константина. Не очень радовало то, что приходилось слушать долгий и эмоциональный рассказ, например, об отсутствии ветра на картине (у информационных стендов), о том, в каком ларьке вкуснее латте, и тому подобное. Это время хотелось провести с пользой.