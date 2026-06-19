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Групповая
Классический маршрут на Куршскую косу - из Калининграда
Танцующий лес, песчаные дюны и панорамы Балтийского моря
Начало: На Октябрьской улице
Расписание: во вторник и четверг в 09:00
20 авг в 09:00
25 авг в 09:00
1800 ₽ за человека
Групповая
Куршская коса - природное чудо Балтики (из Калининграда)
Панорамы Балтики, белоснежные дюны и прогулка по самому загадочному лесу региона
Начало: На ул. Шевченко
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 13:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
1600 ₽ за человека
Индивидуальная
Мотопрогулка на пивоварню «Понарт»
Доехать на байке в одно из самых атмосферных мест Калининграда
Начало: У Медового моста
«Заглянем в музей завода и поднимемся на башню, откуда открывается потрясающая панорама на город»
Сегодня в 02:00
Завтра в 00:00
от 7200 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
В
Хорошая экскурсия. Всем советую.
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Плюс маршрута в том, что вы точно не устанете. Здесь пара самостоятельных прогулок и поездка на автобусе.
Минус - присутствие «воды»
Минус - присутствие «воды»
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В
Очень живописные пейзажи, не слишком тяжёлый маршрут, подойдёт людям любых возрастов, не долго ехать до первой локации
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М
Всё прошло замечательно! Гид Михаил интересно рассказал. Нам повезло, группа была маленькая. Но, одно но… Очень мало времени для самостоятельного осмотра. Хотелось побольше походить, посидеть на песочке, подышать морским воздухом!
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Всего 6 отзывов в Калининграде в категории "Панорамы"
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Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Панорамы»
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