  1. Россия
  2. Калининград
  3. Экскурсии

Курорт "Янтарный" + Янтарный Комбинат

Универсал-Тур
Универсал-Тур – Гид из Калининграда
Курорт "Янтарный" + Янтарный Комбинат
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • 🎫Онлайн билеты
  • 🚌На автобусе
  • 🖼Музеи
  • ☀️Однодневная

  • 1 200 ₽ за человека

    Купить билеты
Курорт "Янтарный" + Янтарный Комбинат
Курорт "Янтарный" + Янтарный Комбинат

Что вы увидите

  • Храм Казанской иконы Божией Матери
  • площадь мастеров
  • променад
  • шахта «Анна». Экскурсия начинается с исторического центра города: лютеранская церковь (1892г)
  • здание Шлосс - отеля (1881г) прогулка к морю (пляж имеет «голубой флаг») через реликтовый парк им. Беккера. Посещение смотровой площадки Приморского месторождения янтаря.
Путешествие в удивительный мир солнечного камня в курорт Янтарный, знаменитый на весь мир крупнейшим месторождением янтаря. Осмотрите основные достопримечательности 🏛️ пос. Янтарного. Вы узнаете всё о добыче, переработке и удивительных свойствах самого солнечного камня. Со смотровой площадки Янтарного Комбината открывается панорама на карьер с высоты пятидесяти метров. Здесь же находится «Янтарная пирамида», созданная из 800 кг. солнечного камня, который творит чудеса и благотворно влияет на здоровье. Также вы сможете увидеть «Янтарное дерево» и рыцаря Тевтонского ордена. Посетителям представлена возможность попробовать себя в роли «Янтарного старателя» и самостоятельно добыть янтарь в специальной «песочнице».
Что входит
  • Проезд на комфортабельтом автобусе туристического класса
  • Профессиональный гид
  • Входные билеты в музей
  • Свободное время на обед
Что не входит
  • Обед - 350-400 руб.
  • Интерактив по изготовлению янтарного сувенира своими руками, по желанию за доп. плату 300 руб. /чел.
Начало и место завершения
🚩 ул. Шевченко, д. 4 ( Дом Советов)
Курорт "Янтарный" + Янтарный Комбинат
Курорт "Янтарный" + Янтарный Комбинат
Курорт "Янтарный" + Янтарный Комбинат
Курорт "Янтарный" + Янтарный Комбинат
Курорт "Янтарный" + Янтарный Комбинат

Выберите дату начала действия билетов

  • Покупая билет на сайте, вам не придется стоять в очередях в кассу.
  • Вы можете задать вопрос продавцу о билетах до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Универсал-Тур
Универсал-Тур
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Универсал-Тур проводит ещё 2 экскурсии

Коса под ключ: от гостиничного номера до Дюны Эфа
1 500
7 часов
Коса под ключ: от гостиничного номера до Дюны Эфа
Призрак Замка Шаакен
1 400
5 часов
Призрак Замка Шаакен

Еще несколько необычных экскурсий в Калининграде

Полюбить Калининград за 3 часа
830
3 часа
Полюбить Калининград за 3 часа
532 отзыва
Насыщенная обзорная экскурсия по историческому центру
Куршская коса без толпы, Зеленоградск и Нессельбек
1 180
7 часов
Куршская коса без толпы, Зеленоградск и Нессельбек
420 отзывов
Куршская коса для детей и взрослых
скидка15%
6890
5 857
6.5 часов
Куршская коса для детей и взрослых
360 отзывов
Легенды янтарного берега, секреты природных сокровищ и прогулка по городу котов Зеленоградску
На Куршскую косу через форты и замки
7 000
7 часов
На Куршскую косу через форты и замки
356 отзывов
Архитектурные памятники, военные мемориалы, знаменитый заповедник и многое другое в авто-экскурсии
Куршская коса без толпы, Зеленоградск и замок Нессельбек на автобусе
1 180
7 часов
Куршская коса без толпы, Зеленоградск и замок Нессельбек на автобусе
350 отзывов
Побывать в красивейших точках национального парка на утренней групповой экскурсии
Дух старого Кёнигсберга
780
3 часа
Дух старого Кёнигсберга
268 отзывов
Погрузиться в довоенную атмосферу города на прогулке по районам Хуфен, Луизенваль и Амалиенау