Путешествие в удивительный мир солнечного камня в курорт Янтарный, знаменитый на весь мир крупнейшим месторождением янтаря. Осмотрите основные достопримечательности 🏛️ пос. Янтарного. Вы узнаете всё о добыче, переработке и удивительных свойствах самого солнечного камня. Со смотровой площадки Янтарного Комбината открывается панорама на карьер с высоты пятидесяти метров. Здесь же находится «Янтарная пирамида», созданная из 800 кг. солнечного камня, который творит чудеса и благотворно влияет на здоровье. Также вы сможете увидеть «Янтарное дерево» и рыцаря Тевтонского ордена. Посетителям представлена возможность попробовать себя в роли «Янтарного старателя» и самостоятельно добыть янтарь в специальной «песочнице».