шахта «Анна». Экскурсия начинается с исторического центра города: лютеранская церковь (1892г)
здание Шлосс - отеля (1881г) прогулка к морю (пляж имеет «голубой флаг») через реликтовый парк им. Беккера. Посещение смотровой площадки Приморского месторождения янтаря.
Путешествие в удивительный мир солнечного камня в курорт Янтарный, знаменитый на весь мир крупнейшим месторождением янтаря. Осмотрите основные достопримечательности 🏛️ пос. Янтарного. Вы узнаете всё о добыче, переработке и удивительных свойствах самого солнечного камня. Со смотровой площадки Янтарного Комбината открывается панорама на карьер с высоты пятидесяти метров. Здесь же находится «Янтарная пирамида», созданная из 800 кг. солнечного камня, который творит чудеса и благотворно влияет на здоровье. Также вы сможете увидеть «Янтарное дерево» и рыцаря Тевтонского ордена. Посетителям представлена возможность попробовать себя в роли «Янтарного старателя» и самостоятельно добыть янтарь в специальной «песочнице».
Что входит
Проезд на комфортабельтом автобусе туристического класса
Профессиональный гид
Входные билеты в музей
Свободное время на обед
Что не входит
Обед - 350-400 руб.
Интерактив по изготовлению янтарного сувенира своими руками, по желанию за доп. плату 300 руб. /чел.
Начало и место завершения
🚩 ул. Шевченко, д. 4 ( Дом Советов)
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