Куршская коса, город Зеленоградск и замок «Нессельбек»
Куршская коса — уникальный уголок планеты Земля. Узкой полосой разделяет она Балтийское море и Куршский залив. Здесь удивительной красоты пейзажи, водная гладь до горизонта и редкие виды птиц. На этой экскурсии вы наконец отдохнете от городской суеты и насладитесь спокойствием природы. Увидите знаменитый танцующий лес и станцию кольцевания птиц. И, наконец, сделаете прекрасные фотографии на берегу Балтийского моря.
Ближайшие даты:
6
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9
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13
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Что вас ожидает:
- Смотровая площадка на дюне Эфа
- Открытая панорама на Балтийское море
- Куршский залив
- Музей Куршской косы
- Замок «Нессельбек»
- Г. Зеленоградск
- Курортный проспект
- Водонапорная башня Кранца
- Набережная, пирс, променад
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
В рамках данной экскурсии, помимо красот Национального парка и прохождения эко-маршрута «Высота Эфа», где расположено несколько смотровых площадок с великолепным обзором песчаных дюн и Куршского залива, вы посетите Визит — центр «Куршская коса» (Музей Куршской косы), где представлены экспозиции, рассказывающие об истории, флоре и фауне косы.
Сделаем остановку для фото-паузы у эффектного замка «Нессельбек». Посетим и осмотрим очаровательный город–курорт Зеленоградск, в прошлом – знаменитый королевский курорт Кранц, во время пешеходной экскурсии с гидом.
Во время прогулки по Зеленоградску вы увидите довольно хорошо сохранившийся с немецких времён архитектурный облик города и основные достопримечательности. Пройдётесь по одной из самых благоустроенных улиц города — Курортному проспекту. Здесь среди кафе, сувенирных и торговых лавок при полном параде предстанут: здание почтамта, старая аптека, доходный дом сестёр Шутц, гостиница Курхаус Кранц, забавный сквер котофея, скульптура «Курортница» и др.
Четверг и воскресенье в 09:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспорт
- Входные билеты и доступ к основным достопримечательностям на маршруте
- Что не входит
- Питание не включено (предоставляется свободное время на "Высоте Эфа")
- Место начала и завершения?
- ул. Октябрьская, 8 / ул. Октябрьская, 57
- Когда и сколько длится?
- Когда: Четверг и воскресенье в 09:00Экскурсия длится около 8 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 49 человек.
- Важная информация
- На сайте вы оплачиваете 25% от стоимости экскурсии
- А остальные деньги — в офисе туроператора
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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