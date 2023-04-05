В рамках данной экскурсии, помимо красот Национального парка и прохождения эко-маршрута «Высота Эфа», где расположено несколько смотровых площадок с великолепным обзором песчаных дюн и Куршского залива, вы посетите Визит — центр «Куршская коса» (Музей Куршской косы), где представлены экспозиции, рассказывающие об истории, флоре и фауне косы.

Сделаем остановку для фото-паузы у эффектного замка «Нессельбек». Посетим и осмотрим очаровательный город–курорт Зеленоградск, в прошлом – знаменитый королевский курорт Кранц, во время пешеходной экскурсии с гидом.

Во время прогулки по Зеленоградску вы увидите довольно хорошо сохранившийся с немецких времён архитектурный облик города и основные достопримечательности. Пройдётесь по одной из самых благоустроенных улиц города — Курортному проспекту. Здесь среди кафе, сувенирных и торговых лавок при полном параде предстанут: здание почтамта, старая аптека, доходный дом сестёр Шутц, гостиница Курхаус Кранц, забавный сквер котофея, скульптура «Курортница» и др.