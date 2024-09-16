Куршская коса и Зеленоградск. Море, дюны, город: увидеть - и влюбиться

Проникнуться красотой природы и побывать в городе, созданном людьми, но будто вышедшем из сказки
Вы посетите самый маленький национальный парк России и откроете для себя удивительное место, где одновременно можно увидеть прекрасные густые леса, величественные песчаные дюны и просторы седой Балтики.

А после отправитесь в Зеленоградск, где почувствуете, каким должен быть город, созданный для комфорта и удовольствия, и узнаете, как здесь этого добились.
Куршская коса и Зеленоградск. Море, дюны, город: увидеть - и влюбиться
Куршская коса и Зеленоградск. Море, дюны, город: увидеть - и влюбиться
Куршская коса и Зеленоградск. Море, дюны, город: увидеть - и влюбиться
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00

Описание экскурсии

В нашей программе:

  • Национальный парк «Куршская коса». Уникальное место, где на узкой полоске суши, разделяющей Балтийское море и Куршский залив, поют дюны, танцует лес и шумит море
  • Чудесный Зеленоградск. Самый уютный город Калининградской области, в прошлом аристократический курорт Кранц. Атмосферные улочки, нарядные домики, множество арт-объектов, милых кофеен, музеев и магазинчиков и, конечно, зеленоградские коты, настоящие хозяева этого чудесного города.

Вы узнаете:

  • Как пустыня, поглотившая немало поселений, замков и человеческих жизней, превратилась в роскошный лес, в котором сосуществуют растения со всех концов света
  • Как хрупка красота природы, как легко человек может её разрушить, а потом долго и кропотливо восстанавливать
  • Как в 18 веке немецкие учёные нашли место, где человеку хорошо и создали на этом месте чудесный город, цель существования которого — приносить людям радость
  • Как коты захватили Зеленоградск и сделали его официальной кошачьей столицей России

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер на автобусе туристического класса Mercedes, сопровождение гида, экосбор
  • Дополнительные расходы: обед
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный2 000 ₽
Дети до 12 лет1 900 ₽
Пенсионеры1 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Около гостиницы «Калининград»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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