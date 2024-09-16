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Вы посетите самый маленький национальный парк России и откроете для себя удивительное место, где одновременно можно увидеть прекрасные густые леса, величественные песчаные дюны и просторы седой Балтики.



А после отправитесь в Зеленоградск, где почувствуете, каким должен быть город, созданный для комфорта и удовольствия, и узнаете, как здесь этого добились.