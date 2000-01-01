Я хочу открыть для вас прекрасный мир Куршской косы и Зеленоградска
Я хочу открыть для вас прекрасный мир Куршской косы и Зеленоградска. На нашей экскурсии я расскажу историю, поведаю об уникальностях и красотах края.
Наша экскурсия будет особенной, ведь я когда-то сам проживал на территории Куршской косы и много изучал её, знаком с ее традициями, устоями и особенностями посёлков Куршской косы.
Наша экскурсия будет особенной, ведь я когда-то сам проживал на территории Куршской косы и много изучал её, знаком с ее традициями, устоями и особенностями посёлков Куршской косы.
Что вы увидите 🤩
- Высота Эфа
- Пляж на Куршской косе
- Королевский бор
- Высота Мюллера
- Зеленоградск (старый город и набережная).
Я хочу открыть для вас прекрасный мир Куршской косы и Зеленоградска!
На нашей экскурсии я расскажу историю, поведаю об уникальностях и красотах края. Наша экскурсия будет особенной, ведь я когда-то сам проживал на территории Куршской косы и много изучал её, знаком с ее традициями, устоями и особенностями посёлков Куршской косы.
В удобное для вас время мы посетим все достопримечательности и пройдёмся по самым значимым и интересным местам.
Цены на экскурсию
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспорт.
- Что не входит
- Экологический сбор за въезд в национальный заповедник = 300 ₽.
- Обед.
- Где начинаем и завершаем
- Начало: Заберу из удобной Вам локации.Завершение: Привезу в удобную Вам локацию.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно с 10.00.Экскурсия длится около 8 часов
- Кто ещё будет на экскурсии?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
- А если я передумаю?
- Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
- Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
- У меня есть вопрос
- Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос
Ежедневно с 10.00.
George1986.86 А.
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