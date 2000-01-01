Я хочу открыть для вас прекрасный мир Куршской косы и Зеленоградска!

На нашей экскурсии я расскажу историю, поведаю об уникальностях и красотах края. Наша экскурсия будет особенной, ведь я когда-то сам проживал на территории Куршской косы и много изучал её, знаком с ее традициями, устоями и особенностями посёлков Куршской косы.

В удобное для вас время мы посетим все достопримечательности и пройдёмся по самым значимым и интересным местам.