Куршская коса и Зеленоградск с местным жителем

Я хочу открыть для вас прекрасный мир Куршской косы и Зеленоградска

Я хочу открыть для вас прекрасный мир Куршской косы и Зеленоградска. На нашей экскурсии я расскажу историю, поведаю об уникальностях и красотах края.

Наша экскурсия будет особенной, ведь я когда-то сам проживал на территории Куршской косы и много изучал её, знаком с ее традициями, устоями и особенностями посёлков Куршской косы.
Куршская коса и Зеленоградск с местным жителем
Куршская коса и Зеленоградск с местным жителем
Куршская коса и Зеленоградск с местным жителем
Куршская коса и Зеленоградск с местным жителем
Куршская коса и Зеленоградск с местным жителем

Что вы увидите 🤩

  • Высота Эфа
  • Пляж на Куршской косе
  • Королевский бор
  • Высота Мюллера
  • Зеленоградск (старый город и набережная).
Я хочу открыть для вас прекрасный мир Куршской косы и Зеленоградска!
На нашей экскурсии я расскажу историю, поведаю об уникальностях и красотах края. Наша экскурсия будет особенной, ведь я когда-то сам проживал на территории Куршской косы и много изучал её, знаком с ее традициями, устоями и особенностями посёлков Куршской косы.
В удобное для вас время мы посетим все достопримечательности и пройдёмся по самым значимым и интересным местам.

Цены на экскурсию

Для группы 1-4 человек
Куршская коса и Зеленоградск
11 000 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт.
Что не входит
  • Экологический сбор за въезд в национальный заповедник = 300 ₽.
  • Обед.
Где начинаем и завершаем
Начало: Заберу из удобной Вам локации.
Завершение: Привезу в удобную Вам локацию.
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 10.00.
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

Ежедневно с 10.00.

George1986.86 А.
George1986.86 А.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
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