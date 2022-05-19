Куршская коса, курорт Зеленоградск и замок Нессельбек за одну поездку

Куршская коса, курорт Зеленоградск и замок Нессельбек за одну поездку
Куршская коса, курорт Зеленоградск и замок Нессельбек за одну поездку
Куршская коса, курорт Зеленоградск и замок Нессельбек за одну поездку
Куршская коса, курорт Зеленоградск и замок Нессельбек за одну поездку
Куршская коса, курорт Зеленоградск и замок Нессельбек за одну поездку
Куршская коса, курорт Зеленоградск и замок Нессельбек за одну поездку
Куршская коса, курорт Зеленоградск и замок Нессельбек за одну поездку
Куршская коса, курорт Зеленоградск и замок Нессельбек за одну поездку

Что вас ожидает 🤩

  • Все маршруты Куршской косы
  • Курорт Кранц-Зеленоградск
  • Замок Нессельбек
Вы насладитесь бескрайними белыми дюнами и услышите легенду о песках, поглотивших целую деревню. Рассмотрите изогнутые в кольца и спирали деревья в Танцующем лесу и подниметесь на самую высокую и живописную точку Куршской косы. А еще понаблюдаете за кольцеванием птиц и покормите лебедей на озере Чайка! Побываете в рыцарском замке и в лучшем королевском курорте Пруссии.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер на комфортабельном автомобиле Ниссан Теана
  • Экскурсионное обслуживание гида
Что не входит
  • Дополнительные расходы: въезд в национальный парк — 450 руб. за машину + 300 руб. с человека
  • Школьникам и пенсионерам бесплатно еда и напитки входные билеты в музеи (посещение по желанию)
Место начала и завершения?
площадь Василевского 2
Когда и сколько длится?
Когда: понедельник, вторник,среда, четверг, пятница, суббота, воскр в 10:00
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Калининграда

🎩Индивидуальные☀️На весь день🌊Куршская коса🗽ДостопримечательностиКуршская коса на автомобилеКоролевский борВысота МюллераВысота Эфа🏰Дворцы, замки и особнякиЗамок Нессельбек

Еще несколько похожих предложений в Калининграде

Три в одном: Куршская Коса, Зеленоградск, замок Нессельбек
8 часов
Индивидуальная
Евгений
Нет отзывов
Три в одном: Куршская Коса, Зеленоградск, замок Нессельбек
Путешествие по завораживающим местам Калининградской области
Сегодня
Завтра
21 мая
10 000 за 1-4 чел.
Куршская коса - необыкновенное место, Зеленоградск и замок Нессельбек
7 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Сергей
5
63 отзыва
Куршская коса - необыкновенное место, Зеленоградск и замок Нессельбек
Куршская коса - узкая песчаная полоска земли в водах Балтийского моря
Сегодня
Завтра
21 мая
от 9 950 за 1-4 чел.
Три в одном: Куршская коса, Зеленоградск и замок Нессельбек
8 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Евгений
4.9
184 отзыва
Очень популярно сейчас
Три в одном: Куршская коса, Зеленоградск и замок Нессельбек
Провести день на лоне природы и увидеть самые красивые места региона на авто-пешеходной экскурсии
23 мая
24 мая
25 мая
110008 800 за 1-3 чел.
Замок Нессельбек, форт N3, Куршская коса и Зеленоградск
8 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Александр
4.9
83 отзыва
Замок Нессельбек, форт N3, Куршская коса и Зеленоградск
Посетить «визитную карточку» региона и насладиться ее фантастическими пейзажами
Завтра
21 мая
22 мая
8 500 за 1-4 чел.
Куршская коса без толпы, Зеленоградск и замок Нессельбек на автобусе
7.5 часов
🚌 На автобусе
Групповая
Сергей
4.8
2013 отзывов
Куршская коса без толпы, Зеленоградск и замок Нессельбек на автобусе
Побывать в красивейших точках национального парка на утренней групповой экскурсии
Сегодня
Завтра
21 мая
1 290 за 1 человека
Куршская коса и Зеленоградск с местным жителем
7 часов
🚶 Пешая
Индивидуальная
Егор
5
1 отзыв
Куршская коса и Зеленоградск с местным жителем
Я хочу открыть для вас прекрасный мир Куршской косы и Зеленоградска
8 500 за 1-4 чел.
Куршская коса, Зеленоградск и Нессельбек за один день
8 часов
Индивидуальная
Наталья
5
1 отзыв
Куршская коса, Зеленоградск и Нессельбек за один день
Наш маршрут охватит главные локации Куршской косы и другие красивые уголки Калининградской области
Сегодня
Завтра
21 мая
11 000 за 1-8 чел.
На Куршскую косу с заездом в Зеленоградск
7 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Руслан
4.9
43 отзыва
На Куршскую косу с заездом в Зеленоградск
Куршская коса - уникальное природное явление
Сегодня
Завтра
21 мая
7 000 за 1-6 чел.
Куршская коса и королевский курорт Кранц
8 часов
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
Универсал-Тур
5
1 отзыв
Куршская коса и королевский курорт Кранц
Ваше путешествие в уникальный национальный парк «Куршская коса» останется приятным воспоминанием о путешествии
Сегодня
21 мая
22 мая
1 500 за 1 человека
Куршская коса, Зеленоградск и замок Нессельбек - влюбиться за один день
7 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Сергей
4.9
103 отзыва
Очень популярно сейчас
Куршская коса, Зеленоградск и замок Нессельбек - влюбиться за один день
Танцующий лес, песчаные дюны, экотропы и орнитологическая станция на авто-пешеходной экскурсии
Сегодня
Завтра
21 мая
от 109949 895 за 1-4 чел.
«Сливки» Балтийского побережья: Куршская коса, Зеленоградск, Светлогорск
9 часов
Индивидуальная
Руслан
4
4 отзыва
«Сливки» Балтийского побережья: Куршская коса, Зеленоградск, Светлогорск
Нас ждёт: Куршская коса - великолепная в любое время года, Зеленоградск с уютной историей его жителей
Сегодня
Завтра
21 мая
9 000 за 1-6 чел.
Три в одном: Куршская коса, Светлогорск и Зеленоградск
8 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Marina
4.9
10 отзывов
Три в одном: Куршская коса, Светлогорск и Зеленоградск
Полюбоваться золотыми дюнами и погулять по старинному курортному городу в душевной компании
21 мая
22 мая
23 мая
14 290 за 1-4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Калининграде. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Калининграде
ХОРОШО
🧭
ТАМ