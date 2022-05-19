Вы насладитесь бескрайними белыми дюнами и услышите легенду о песках, поглотивших целую деревню. Рассмотрите изогнутые в кольца и спирали деревья в Танцующем лесу и подниметесь на самую высокую и живописную точку Куршской косы. А еще понаблюдаете за кольцеванием птиц и покормите лебедей на озере Чайка! Побываете в рыцарском замке и в лучшем королевском курорте Пруссии.