Мои заказы

Необыкновенная Куршская коса, Зеленоградск и замок Нессельбек

Индивидуальная экскурсия по Куршской косе: уникальное путешествие на природе
Куршская коса — узкая песчаная полоска земли в водах Балтийского моря с удивительной природой.

Такого вы скорее всего больше нигде не видели — Танцующий лес и песчаные дюны, вековые деревья и маяк на берегу. А еще через Куршскую косу пролетает множество птиц. Именно поэтому здесь находится орнитологическая станция, которую мы тоже посетим.
5
203 отзыва
Необыкновенная Куршская коса, Зеленоградск и замок Нессельбек
Необыкновенная Куршская коса, Зеленоградск и замок Нессельбек
Необыкновенная Куршская коса, Зеленоградск и замок Нессельбек

Описание экскурсии

Путешествие, с удивительными по красоте пейзажами

Королевский бор — экотропа Увидеть вековые деревья и насладиться чистейшим воздухом. Посёлок Лесной Маяк, прогулка по променаду. И конечно море. Визит-центр «Музейный комплекс» Помимо деревни викингов, увидим настоящую модель планера, летавшего над косой. Флору и фауну этих мест, различные грунты, пески, способы укрепления авандюны. Быт, основные занятия местных жителей. И конечно прекрасные виды на Куршский залив и Балтийское море. Орнитологическая станция «Фрингилла» старейшая в Европе. Зачем наблюдают за перелётными птицами, кольцуют, отслеживают маршруты миграции. Высота Мюллера Расскажем почему высота называется именно так, насладимся великолепными видами с высоты птичьего полёта на море, озеро Чайка и окружающие окрестности. Танцующий лес Самая таинственная достопримечательность Куршской косы и самая посещаемая. Много легенд и мифов об этом месте. Попытаемся с вами разобраться, почему стволы деревьев петляют, изгибаются? Это обязательно стоит увидеть. Высота Эфа С высоты смотровых площадок открывается прекрасная панорама на Балтийское море, Куршский залив, бескрайние песчаные дюны, посёлок Морское. Самая высокая точка Куршской косы. Маршрут батарея Рауль, уникальные виды. Озеро Лебедь. Зеленоградск - увидите знаковые достопримечательности курортного Кранца. Замок Нессельбек - наполнен атмосферой средневековья. Все маршруты экскурсии проводятся по вашему индивидуальному желанию. Кто-то хочет вкусно покушать в местных кафе свежепойманную рыбку. А кто-то хочет больше времени провести на шикарных пляжах Куршской косы, в поисках янтаря, да просто наслаждаясь морем. Мы подскажем, где действительно стоит побывать. Предложим где вкусно и недорого поесть. Организационные детали:
  • Возможен трансфер из аэропорта Храброво и обратно; Начало экскурсии возможно из любого места региона, согласовывается заранее.
  • Предоставляется комфортабельный автомобиль;
  • Оплата за каждый дополнительный час оговаривается индивидуально;
  • Проводим также другие экскурсии: По приморским городам: Балтийск, Янтарный, Светлогорск. Обзорная Кёнигсберг-Калининград. Замки Тевтонского ордена, древние кирхи, сыроварня Шаакендорф, форт. Восток области: Тильзит, Рагнит, Инстербург, Тапиау, Фридланд, Гердауэн. Важно знать!
  • Экскурсию провожу я, но иногда меня заменяют мои коллеги, профессиональные гиды.
  • На определённые даты микроавтобус 7 мест может быть уже занят и возможно провести экскурсию на автомобиле до 4 мест, уточняйте пожалуйста в переписке.
  • Возможно проведение экскурсии и для более многочисленной группы, но только для вас и ваших близких. Мы не совмещаем разные туристические группы. Только индивидуальные! Важная информация: Возможен трансфер из аэропорта Храброво и обратно. Начало экскурсии возможно из любого места региона, согласовывается заранее. За дополнительною плату в маршрут можно добавить замок Шаакен, сыроварню Шаакен Дорф и посещение форта. Предоставляется комфортабельный автомобиль. Оплата за каждый дополнительный час оговаривается индивидуально. Экскурсию провожу я, но иногда меня заменяют мои коллеги, профессиональные гиды. На определённые даты микроавтобус 7 мест может быть уже занят и возможно провести экскурсию на автомобиле до 4 мест, уточняйте пожалуйста в переписке. Возможно проведение экскурсии и для более многочисленной группы, но только для вас и ваших близких. Мы не совмещаем разные туристические группы. Только индивидуальные!

Ежедневно по договоренности

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Королевский бор
  • Посёлок Лесной
  • Визит-центр «Музейный комплекс»
  • Орнитологическая станция «Фрингилла»
  • Высота Мюллера
  • Озеро Чайка
  • Посёлок Рыбачий
  • Танцующий лес
  • Высота Эфа
  • Посёлок Морское
  • Батарея Рауль
  • Озеро Лебедь
  • Зеленоградск
  • Замок Нессельбек
Что включено
  • Услуги опытного гида
  • Комфортабельный транспорт
Что не входит в цену
  • Экологический сбор при въезде на косу:/n 450 руб. - за автомобиль и водителя, /n 300 руб. /чел. - взрослый, /n дети до 12 лет - бесплатно.
  • Визит-центр «Музейный комплекс»: 100 руб. /чел.
  • Орнитологическая станция «Фрингилла»: 300 руб. /чел.
Место начала и завершения?
По договоренности с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно по договоренности
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
  • Возможен трансфер из аэропорта Храброво и обратно
  • Начало экскурсии возможно из любого места региона, согласовывается заранее
  • За дополнительною плату в маршрут можно добавить замок Шаакен, сыроварню Шаакен Дорф и посещение форта
  • Предоставляется комфортабельный автомобиль
  • Оплата за каждый дополнительный час оговаривается индивидуально
  • Экскурсию провожу я, но иногда меня заменяют мои коллеги, профессиональные гиды
  • На определённые даты микроавтобус 7 мест может быть уже занят и возможно провести экскурсию на автомобиле до 4 мест, уточняйте пожалуйста в переписке
  • Возможно проведение экскурсии и для более многочисленной группы, но только для вас и ваших близких. Мы не совмещаем разные туристические группы. Только индивидуальные
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 203 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
203
4
3
2
1
Д
Выбирал гида по отзывам и не прогадал.

Очень грамотно составлена программа. За время экскурсии успели и в историю погрузиться, и красивые места посмотреть, и узнать много интересного про Калининградскую область.

Больше всего
читать дальшеуменьшить

понравилось отношение Сергея к своему делу. Видно, что он искренне любит свой край и получает удовольствие от того, что показывает его другим людям. Он не просто рассказывает факты, а буквально заражает своим интересом к этим местам. Благодаря этому на многие вещи начинаешь смотреть совсем по-другому.

Всё организовано очень комфортно, без спешки и суеты. Чувствуется большой опыт и внимание к людям.

У Сергея есть разные варианты проведения — с юмором или академично по методикам. Мне больше зашел второй вариант) Если хотите не просто посмотреть достопримечательности, а действительно почувствовать и понять этот регион, смело рекомендую.

Вам был полезен этот отзыв?
Г
Прекрасная организация
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Ох, пошли мы по нарастающей и добрались-таки до самого-самого лучшего гида Калининграда. Хотите супер-эмоций? Тогда это к Сергею. Все сложилось, погода шептала, даже дождик в Зеленоградске не помешал(у Сергея предусмотрены
читать дальшеуменьшить

зонтики), прошли основные дорожки (куда точно очень хотелось) без людей. Все наши желания исполнялись, подача информации очень запоминающаяся. Сергей чувствует каждого туриста… Даже тот, кому это тяжело давалось(были среди нас и такие🙈) к концу заулыбался. И если совсем кратко: Куршская коса, песок, сосны Балтийское море волнующееся, танцующие, пьяные деревья, кошки и их домики, сыр,… пыточные инструменты….
Однозначно вернемся.
Короче: Обалденно, изЮмительно, восхитительно. Спасибо, спасибо!!!

Вам был полезен этот отзыв?
В
Невероятно интересная, незабываемая экскурсия на Куршскую косу, Зеленоградск, Замок тоже посетили. Очень обоятельная Оля была нашим гидом, сколько интересной и познавательной информации! С Увлечением и любовью рассказала о происхождении косы,
читать дальшеуменьшить

природе, о каждом уголке, при этом отличный водитель! Дюны, море, бесконечный пляж, залив, и много хвои, и чистого, почти дурманившего воздуха! И Архитектура Зеленоградска! Сергей заблаговременно для нас составил подходящий маршрут, под нашу спортивную команду, заказал обед, в ресторане с шикарным видом на залив! Спасибо за такой чудесный День! Вернёмся, неприменно.

Вам был полезен этот отзыв?
Е
Очень увлекательная экскурсия. Провела ее Ольга. Во время заехала за нами в отель, предложила несколько вариантов, как добраться до Косы. Мы ехали проселочной дорогой, вдоль поселков. Мне интересно смотреть местную
читать дальшеуменьшить

архитектуру, к тому же там она с немецким уклоном, много домов еще немецкой постройки. Вдоль дороги стоят "Солдат Вермахта", очень красиво. А какие там поля с маками и васильками, и ромашками!!!!! Ольга по дороге рассказывала много интересных историй из прошлого. Проехали по косе, с туристическими остановками. Посмотрели гнездование серых цапель и их самих увидели. Увидели дюны, жаль что по ним ходить нельзя. На Косе есть места, где можно искупаться, мы помочили ножки в Балтийском море. Узнали много интересного от Ольги как происходило озеленение Косы. Удивительно вообще, что на песке растут разные деревья. Еще Ольга привозила нас к дому местного жителя, чей дед был переселенцем в калининградскую область после войны. В этом доме и жил его дед, и внук сохранил его, приводит в порядок, но старается сохранить вид того дома в котором жили немцы. Показал много находок: кирпичи с печатями тех лет, керамические электрические распределительные коробки, черепица и др.
Посетили г. Зеленоградск - город кошек. Ольга рассказала почему его так называют. В городе реально много кошек, а также рисунки на стенах домов, скульптуры - все кошки. Прошлись по местному "Арбату", прогулялись вдоль набережной. После, по дороге уже обратно в Калининград, заехали в замок Нессельбек. Историю этого замка Ольга нам тоже рассказала, показала интересные вещи там. В целом экскурсия нам очень понравилась, пожалуй эта была самая лучшая экскурсия, и потому что она индивидуальная, и потому что Ольге было самой интересно нам все показать и рассказать, сразу понятно, что она делает это с душой, с желанием дать нам так информацию, чтобы было интересно, и чтобы мы захотели вернуться.

Вам был полезен этот отзыв?
Е
Очень увлекательная экскурсия. Провела ее Ольга. Во время заехала за нами в отель, предложила несколько вариантов, как добраться до Косы. Мы ехали проселочной дорогой, вдоль поселков. Мне интересно смотреть местную
читать дальшеуменьшить

архитектуру, к тому же там она с немецким уклоном, много домов еще немецкой постройки. Вдоль дороги стоят "Солдат Вермахта", очень красиво. А какие там поля с маками и васильками, и ромашками!!!!! Ольга по дороге рассказывала много интересных историй из прошлого. Проехали по косе, с туристическими остановками. Посмотрели гнездование серых цапель и их самих увидели. Увидели дюны, жаль что по ним ходить нельзя. На Косе есть места, где можно искупаться, мы помочили ножки в Балтийском море. Узнали много интересного от Ольги как происходило озеленение Косы. Удивительно вообще, что на песке растут разные деревья. Еще Ольга привозила нас к дому местного жителя, чей дед был переселенцем в калининградскую область после войны. В этом доме и жил его дед, и внук сохранил его, приводит в порядок, но старается сохранить вид того дома в котором жили немцы. Показал много находок: кирпичи с печатями тех лет, керамические электрические распределительные коробки, черепица и др.
Посетили г. Зеленоградск - город кошек. Ольга рассказала почему его так называют. В городе реально много кошек, а также рисунки на стенах домов, скульптуры - все кошки. Прошлись по местному "Арбату", прогулялись вдоль набережной. После, по дороге уже обратно в Калининград, заехали в замок Нессельбек. Историю этого замка Ольга нам тоже рассказала, показала интересные вещи там. В целом экскурсия нам очень понравилась, пожалуй эта была самая лучшая экскурсия, и потому что она индивидуальная, и потому что Ольге было самой интересно нам все показать и рассказать, сразу понятно, что она делает это с душой, с желанием дать нам так информацию, чтобы было интересно, и чтобы мы захотели вернуться.

Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Калининграда

Похожие экскурсии на «Необыкновенная Куршская коса, Зеленоградск и замок Нессельбек»

Утренняя Куршская коса, Зеленоградск и замок Нессельбек на автобусе
На автобусе
8 часов
-
15%
6796 отзывов
Групповая
Утренняя Куршская коса, Зеленоградск и замок Нессельбек на автобусе
Побывать в красивейших точках национального парка на утренней групповой экскурсии
Начало: В одном из 10 мест на выбор, в том числе из Зелено...
Расписание: ежедневно в 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00 и 09:30
Завтра в 07:00
13 авг в 07:00
1690 ₽1988 ₽ за человека
Куршская коса, Зеленоградск и замок Нессельбек - влюбиться за один день
На машине
На микроавтобусе
7 часов
402 отзыва
Индивидуальная
до 7 чел.
Лучший выбор
Куршская коса, Зеленоградск и замок Нессельбек - влюбиться за один день
Танцующий лес, песчаные дюны, экотропы и орнитологическая станция на авто-пешеходной экскурсии
Начало: Калининград Центральная площадь 1
14 авг в 08:00
15 авг в 08:00
от 22 985 ₽ за всё до 4 чел.
Куршская коса, Зеленоградск, замки Шаакен и Нессельбек (из Калининграда)
На машине
9 часов
56 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
Куршская коса, Зеленоградск, замки Шаакен и Нессельбек (из Калининграда)
Насладиться удивительными дюнами, погулять среди вилл уютного городка и посетить рыцарские замки
Начало: На улице Шевченко
Расписание: ежедневно в 08:00
13 авг в 08:00
14 авг в 08:15
4180 ₽ за человека
Из Калининграда - на Куршскую косу, в замок Нессельбек и Зеленоградск
На автобусе
8 часов
8 отзывов
Групповая
Из Калининграда - на Куршскую косу, в замок Нессельбек и Зеленоградск
Услышать о суровом Средневековье, полюбоваться первозданной природой и погулять по уютному курорту
Начало: На улице Шевченко
Расписание: в понедельник и среду в 10:45
Завтра в 10:45
17 авг в 10:45
1850 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Калининграде. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Калининграде
24 850 ₽ за экскурсию