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Куршская коса — необыкновенное место, созданное природой

Сергей К.
Сергей К. – Гид из Калининграда
Индивидуальная экскурсия ⛳ на Куршскую косу для 1-4 человек.

Вы узнаете, как природа создала такое уникальное место, как Куршская коса.

Я расскажу, что являлось основанием для образования песчаного тела косы, о первых упоминаниях жителей этого места и связи с викингами.

Вы узнаете, почему Куршская коса впервые упоминается под именем Нестланд.

Вас ждут познавательные легенды об озере Чайка, где я расскажу вам как удалось предотвратить экологическую катастрофу на косе и ещё много интересных фактов, которые не расскажут на обычной групповой экскурсии 🧭.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 8 233 ₽ за экскурсию

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Куршская коса — необыкновенное место, созданное природой
Куршская коса — необыкновенное место, созданное природой

Что вы увидите

  • Королевский бор
  • Посёлок Лесной
  • Визит-центр «Музейный комплекс»
  • Орнитологическая станция «Фрингилла»
  • Высота Мюллера
  • Танцующий лес
  • Высота Эфа
Путешествие, с удивительными по красоте пейзажамиКоролевский бор — экотропа
Увидеть вековые деревья 🌳 и насладиться чистейшим воздухом.
Посёлок Лесной
Маяк, прогулка 👣 по променаду. И конечно море 🌊 «Музейный комплекс»
Помимо деревни викингов, увидим настоящую модель планера, летавшего над косой. Флору и фауну этих мест, различные грунты, пески, способы укрепления авандюны. Быт, основные занятия местных жителей. И конечно прекрасные виды на Куршский залив и Балтийское море.
Орнитологическая станция «Фрингилла»
старейшая в Европе. Зачем наблюдают за перелётными птицами, кольцуют, отслеживают маршруты миграции.
Высота Мюллера
Расскажем почему высота называется именно так, насладимся великолепными видами с высоты птичьего полёта на море, озеро Чайка и окружающие окрестности.
Танцующий лес
Самая таинственная достопримечательность 🏛️ Куршской косы и самая посещаемая. Много легенд и мифов об этом месте. Попытаемся с вами разобраться, почему стволы деревьев петляют, изгибаются? Это обязательно стоит увидеть.
Высота Эфа
С высоты смотровых площадок открывается прекрасная панорама на Балтийское море, Куршский залив, бескрайние песчаные дюны, посёлок Морское. Самая высокая точка Куршской косы.
Все маршруты экскурсии 🧭 проводятся по вашему индивидуальному желанию. Кто-то хочет вкусно покушать в местных кафе свежепойманную рыбку. А кто-то хочет больше времени провести на шикарных пляжах Куршской косы, в поисках янтаря, да просто наслаждаясь морем. Мы подскажем, где действительно стоит побывать. Предложим где вкусно и недорого поесть.

Организационные детали:

  • Возможен трансфер из аэропорта Храброво и обратно;
  • Предоставляется комфортабельный автомобиль;
  • Оплата за каждый дополнительный час оговаривается индивидуально;
  • При необходимости предоставляются дождевики;
  • В стоимость входит горячий чай или питьевая вода.
Что входит
  • Услуги опытного гида
  • Комфортабельный автомобиль
  • Горячий чай или питьевая вода
  • При необходимости предоставляются дождевики.
Что не входит
  • Экологический сбор при въезде на косу — 300 рублей за автомобиль, 150 рублей с человека, детям до 12 лет — бесплатно
  • Визит-центр «Музейный комплекс» — 100руб. с человека
  • Орнитологическая станция «Фрингилла» — 150 руб. с человека
  • Обед.
Начало
🚩 улица Шевченко, 2, Калининград
Место завершения
🏁 Калининград. По договорённости.
Куршская коса — необыкновенное место, созданное природой
Куршская коса — необыкновенное место, созданное природой
Куршская коса — необыкновенное место, созданное природой
Куршская коса — необыкновенное место, созданное природой

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Сергей К.
Сергей К.
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