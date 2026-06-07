Куршская коса — узкая песчаная полоска земли в водах Балтийского моря с удивительной природой.
Такого вы скорее всего больше нигде не видели — Танцующий лес и песчаные дюны, вековые деревья и маяк на берегу. А еще через Куршскую косу пролетает множество птиц. Именно поэтому здесь находится орнитологическая станция, которую мы тоже посетим.
Такого вы скорее всего больше нигде не видели — Танцующий лес и песчаные дюны, вековые деревья и маяк на берегу. А еще через Куршскую косу пролетает множество птиц. Именно поэтому здесь находится орнитологическая станция, которую мы тоже посетим.
Описание экскурсии
Путешествие, с удивительными по красоте пейзажамиКоролевский бор — экотропа Увидеть вековые деревья и насладиться чистейшим воздухом. Посёлок Лесной Маяк, прогулка по променаду. И конечно море. Визит-центр «Музейный комплекс» Помимо деревни викингов, увидим настоящую модель планера, летавшего над косой. Флору и фауну этих мест, различные грунты, пески, способы укрепления авандюны. Быт, основные занятия местных жителей. И конечно прекрасные виды на Куршский залив и Балтийское море. Орнитологическая станция «Фрингилла» старейшая в Европе. Зачем наблюдают за перелётными птицами, кольцуют, отслеживают маршруты миграции. Высота Мюллера Расскажем почему высота называется именно так, насладимся великолепными видами с высоты птичьего полёта на море, озеро Чайка и окружающие окрестности. Танцующий лес Самая таинственная достопримечательность Куршской косы и самая посещаемая. Много легенд и мифов об этом месте. Попытаемся с вами разобраться, почему стволы деревьев петляют, изгибаются? Это обязательно стоит увидеть. Высота Эфа С высоты смотровых площадок открывается прекрасная панорама на Балтийское море, Куршский залив, бескрайние песчаные дюны, посёлок Морское. Самая высокая точка Куршской косы. Маршрут батарея Рауль, уникальные виды. Озеро Лебедь. Зеленоградск - увидите знаковые достопримечательности курортного Кранца. Замок Нессельбек - наполнен атмосферой средневековья. Все маршруты экскурсии проводятся по вашему индивидуальному желанию. Кто-то хочет вкусно покушать в местных кафе свежепойманную рыбку. А кто-то хочет больше времени провести на шикарных пляжах Куршской косы, в поисках янтаря, да просто наслаждаясь морем. Мы подскажем, где действительно стоит побывать. Предложим где вкусно и недорого поесть. Организационные детали:
- Возможен трансфер из аэропорта Храброво и обратно; Начало экскурсии возможно из любого места региона, согласовывается заранее.
- Предоставляется комфортабельный автомобиль;
- Оплата за каждый дополнительный час оговаривается индивидуально;
- Проводим также другие экскурсии: По приморским городам: Балтийск, Янтарный, Светлогорск. Обзорная Кёнигсберг-Калининград. Замки Тевтонского ордена, древние кирхи, сыроварня Шаакендорф, форт. Восток области: Тильзит, Рагнит, Инстербург, Тапиау, Фридланд, Гердауэн. Важно знать!
- Экскурсию провожу я, но иногда меня заменяют мои коллеги, профессиональные гиды.
- На определённые даты микроавтобус 7 мест может быть уже занят и возможно провести экскурсию на автомобиле до 4 мест, уточняйте пожалуйста в переписке.
- Возможно проведение экскурсии и для более многочисленной группы, но только для вас и ваших близких. Мы не совмещаем разные туристические группы. Только индивидуальные! Важная информация: Возможен трансфер из аэропорта Храброво и обратно. Начало экскурсии возможно из любого места региона, согласовывается заранее. За дополнительною плату в маршрут можно добавить замок Шаакен, сыроварню Шаакен Дорф и посещение форта. Предоставляется комфортабельный автомобиль. Оплата за каждый дополнительный час оговаривается индивидуально. Экскурсию провожу я, но иногда меня заменяют мои коллеги, профессиональные гиды. На определённые даты микроавтобус 7 мест может быть уже занят и возможно провести экскурсию на автомобиле до 4 мест, уточняйте пожалуйста в переписке. Возможно проведение экскурсии и для более многочисленной группы, но только для вас и ваших близких. Мы не совмещаем разные туристические группы. Только индивидуальные!
Ежедневно по договоренности
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Королевский бор
- Посёлок Лесной
- Визит-центр «Музейный комплекс»
- Орнитологическая станция «Фрингилла»
- Высота Мюллера
- Озеро Чайка
- Посёлок Рыбачий
- Танцующий лес
- Высота Эфа
- Посёлок Морское
- Батарея Рауль
- Озеро Лебедь
- Зеленоградск
- Замок Нессельбек
Что включено
- Услуги опытного гида
- Комфортабельный транспорт
Что не входит в цену
- Экологический сбор при въезде на косу:/n 450 руб. - за автомобиль и водителя, /n 300 руб. /чел. - взрослый, /n дети до 12 лет - бесплатно.
- Визит-центр «Музейный комплекс»: 100 руб. /чел.
- Орнитологическая станция «Фрингилла»: 300 руб. /чел.
Место начала и завершения?
По договоренности с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно по договоренности
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
- Возможен трансфер из аэропорта Храброво и обратно
- Начало экскурсии возможно из любого места региона, согласовывается заранее
- За дополнительною плату в маршрут можно добавить замок Шаакен, сыроварню Шаакен Дорф и посещение форта
- Предоставляется комфортабельный автомобиль
- Оплата за каждый дополнительный час оговаривается индивидуально
- Экскурсию провожу я, но иногда меня заменяют мои коллеги, профессиональные гиды
- На определённые даты микроавтобус 7 мест может быть уже занят и возможно провести экскурсию на автомобиле до 4 мест, уточняйте пожалуйста в переписке
- Возможно проведение экскурсии и для более многочисленной группы, но только для вас и ваших близких. Мы не совмещаем разные туристические группы. Только индивидуальные
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 203 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Выбирал гида по отзывам и не прогадал.
Очень грамотно составлена программа. За время экскурсии успели и в историю погрузиться, и красивые места посмотреть, и узнать много интересного про Калининградскую область.
Больше всего
Очень грамотно составлена программа. За время экскурсии успели и в историю погрузиться, и красивые места посмотреть, и узнать много интересного про Калининградскую область.
Больше всего
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Г
Прекрасная организация
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Е
Ох, пошли мы по нарастающей и добрались-таки до самого-самого лучшего гида Калининграда. Хотите супер-эмоций? Тогда это к Сергею. Все сложилось, погода шептала, даже дождик в Зеленоградске не помешал(у Сергея предусмотрены
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В
Невероятно интересная, незабываемая экскурсия на Куршскую косу, Зеленоградск, Замок тоже посетили. Очень обоятельная Оля была нашим гидом, сколько интересной и познавательной информации! С Увлечением и любовью рассказала о происхождении косы,
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Е
Очень увлекательная экскурсия. Провела ее Ольга. Во время заехала за нами в отель, предложила несколько вариантов, как добраться до Косы. Мы ехали проселочной дорогой, вдоль поселков. Мне интересно смотреть местную
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Е
Очень увлекательная экскурсия. Провела ее Ольга. Во время заехала за нами в отель, предложила несколько вариантов, как добраться до Косы. Мы ехали проселочной дорогой, вдоль поселков. Мне интересно смотреть местную
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