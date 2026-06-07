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архитектуру, к тому же там она с немецким уклоном, много домов еще немецкой постройки. Вдоль дороги стоят "Солдат Вермахта", очень красиво. А какие там поля с маками и васильками, и ромашками!!!!! Ольга по дороге рассказывала много интересных историй из прошлого. Проехали по косе, с туристическими остановками. Посмотрели гнездование серых цапель и их самих увидели. Увидели дюны, жаль что по ним ходить нельзя. На Косе есть места, где можно искупаться, мы помочили ножки в Балтийском море. Узнали много интересного от Ольги как происходило озеленение Косы. Удивительно вообще, что на песке растут разные деревья. Еще Ольга привозила нас к дому местного жителя, чей дед был переселенцем в калининградскую область после войны. В этом доме и жил его дед, и внук сохранил его, приводит в порядок, но старается сохранить вид того дома в котором жили немцы. Показал много находок: кирпичи с печатями тех лет, керамические электрические распределительные коробки, черепица и др.

Посетили г. Зеленоградск - город кошек. Ольга рассказала почему его так называют. В городе реально много кошек, а также рисунки на стенах домов, скульптуры - все кошки. Прошлись по местному "Арбату", прогулялись вдоль набережной. После, по дороге уже обратно в Калининград, заехали в замок Нессельбек. Историю этого замка Ольга нам тоже рассказала, показала интересные вещи там. В целом экскурсия нам очень понравилась, пожалуй эта была самая лучшая экскурсия, и потому что она индивидуальная, и потому что Ольге было самой интересно нам все показать и рассказать, сразу понятно, что она делает это с душой, с желанием дать нам так информацию, чтобы было интересно, и чтобы мы захотели вернуться.