Путешествие, с удивительными по красоте пейзажамиКоролевский бор — экотропа

Увидеть вековые деревья 🌳 и насладиться чистейшим воздухом.

Посёлок Лесной

Маяк, прогулка 👣 по променаду. И конечно море 🌊 «Музейный комплекс»

Помимо деревни викингов, увидим настоящую модель планера, летавшего над косой. Флору и фауну этих мест, различные грунты, пески, способы укрепления авандюны. Быт, основные занятия местных жителей. И конечно прекрасные виды на Куршский залив и Балтийское море.

Орнитологическая станция «Фрингилла»

старейшая в Европе. Зачем наблюдают за перелётными птицами, кольцуют, отслеживают маршруты миграции.

Высота Мюллера

Расскажем почему высота называется именно так, насладимся великолепными видами с высоты птичьего полёта на море, озеро Чайка и окружающие окрестности.

Танцующий лес

Самая таинственная достопримечательность 🏛️ Куршской косы и самая посещаемая. Много легенд и мифов об этом месте. Попытаемся с вами разобраться, почему стволы деревьев петляют, изгибаются? Это обязательно стоит увидеть.

Высота Эфа

С высоты смотровых площадок открывается прекрасная панорама на Балтийское море, Куршский залив, бескрайние песчаные дюны, посёлок Морское. Самая высокая точка Куршской косы.

Все маршруты экскурсии 🧭 проводятся по вашему индивидуальному желанию. Кто-то хочет вкусно покушать в местных кафе свежепойманную рыбку. А кто-то хочет больше времени провести на шикарных пляжах Куршской косы, в поисках янтаря, да просто наслаждаясь морем. Мы подскажем, где действительно стоит побывать. Предложим где вкусно и недорого поесть.

Организационные детали: