Что вас ждет

Начнем с Янтарного города-крепости. Пройдем вдоль Фортификационного кольца Кенигсберга. Посмотрим немецкие башни и старинные городские ворота. Рассмотрим крепость Фридрихсбург, неоготические Росгартенские, Королевские и Закхаймские ворота.

В башне Дона, где расположился Музей янтаря, узнаем о главном сокровище города и сможем купить янтарные украшения. Отправимся к шпилям Кафедрального собора на острове Канта. Полюбуемся на окрестности бывшего района Кнайпхоф и отведаем кенигсбергский марципан.

Продолжим экскурсию у двойных Бранденбургских ворот. Здесь расположился Музей марципана, посвященный знаменитому десерту. Прогуляемся по мощеным улочкам романтичного Амалиенау. Рассмотрите изящные статные особняки и роскошные виллы, живо рассказывающие об архитектуре Восточной Пруссии.