Самые яркие и необычные достопримечательности Калининграда в одной экскурсии: вы проедете мимо...

Самые яркие и необычные достопримечательности Калининграда в одной экскурсии: вы проедете мимо знаменитых городских ворот, обойдете Рыбную деревню и остров Канта, попробуете традиционное местное лакомство и прогуляетесь среди роскошных вилл Амалиенау.
Семь ворот Калининграда
Семь ворот Калининграда
Семь ворот Калининграда
Семь ворот Калининграда
Семь ворот Калининграда
Семь ворот Калининграда

Что вы увидите 🤩

  • Янтарный город-крепость
  • Фортификационное кольцо Кенигсберга
  • Немецкие башни и старинные городские ворота
  • Крепость Фридрихсбург
  • Росгартенские ворота
  • Королевские и Закхаймские ворота
  • Башня Дона
  • Музей янтаря
  • Кафедральный собор на острове Канта
  • Бранденбургские ворота
  • Музей марципана
  • Район Амалиенау
Что вас ждет
Начнем с Янтарного города-крепости. Пройдем вдоль Фортификационного кольца Кенигсберга. Посмотрим немецкие башни и старинные городские ворота. Рассмотрим крепость Фридрихсбург, неоготические Росгартенские, Королевские и Закхаймские ворота.
В башне Дона, где расположился Музей янтаря, узнаем о главном сокровище города и сможем купить янтарные украшения. Отправимся к шпилям Кафедрального собора на острове Канта. Полюбуемся на окрестности бывшего района Кнайпхоф и отведаем кенигсбергский марципан.
Продолжим экскурсию у двойных Бранденбургских ворот. Здесь расположился Музей марципана, посвященный знаменитому десерту. Прогуляемся по мощеным улочкам романтичного Амалиенау. Рассмотрите изящные статные особняки и роскошные виллы, живо рассказывающие об архитектуре Восточной Пруссии.

Цены на экскурсию

Для группы 1-4 человек
Стандартное предложение
8 000 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
  • Транспорт
Что не входит
  • Входные билеты в музеи
Место начала и завершения
по согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
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