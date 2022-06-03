Путешествие к красотам Куршской косы и курорту Зеленоградск в мини-группе

За один день вы исследуете красивейшие уголки Куршской косы

За один день вы исследуете красивейшие уголки Куршской косы в маленькой компании и дружеской атмосфере, без туристической суеты и набора сухих фактов.

На легковом автомобиле или минивэне мы проедем по аутентичному Королевскому бору, от загадочного Танцующего леса до песчаных дюн Эфа, насладимся панорамами Балтики и оценим рыбные блюда из свежего улова.
Путешествие к красотам Куршской косы и курорту Зеленоградск в мини-группе
Путешествие к красотам Куршской косы и курорту Зеленоградск в мини-группе
Путешествие к красотам Куршской косы и курорту Зеленоградск в мини-группе
Путешествие к красотам Куршской косы и курорту Зеленоградск в мини-группе
Путешествие к красотам Куршской косы и курорту Зеленоградск в мини-группе
Путешествие к красотам Куршской косы и курорту Зеленоградск в мини-группе
Путешествие к красотам Куршской косы и курорту Зеленоградск в мини-группе
Путешествие к красотам Куршской косы и курорту Зеленоградск в мини-группе
Путешествие к красотам Куршской косы и курорту Зеленоградск в мини-группе

Что вас ожидает 🤩

  • Королевский бор
  • Поселок Лесной
  • Поселок Рыбачий
  • Высота Мюллера или Танцующий лес
  • Высота Эфа
  • Зеленоградск

Программа

Мы объедем основные достопримечательности национального парка Куршская коса, его колоритные поселки и уникальные эко-тропы. В пути гид не будет перегружать вас справочной информацией — зато поделится интересными фактами о Куршской косе и прусскими легендами.
Вы посетите Королевский бор, в котором веками охотились прусские короли.
В поселке Лесной исследуем самую узкую часть косы, а на променаде поищем кусочки янтаря, оставшиеся после шторма.
Высота Мюллера покорит вас смотровой площадкой с потрясающим видом на море, хвойный лес и озеро Чайка.
В уютном поселке Рыбачий вы оцените не только чудесные пейзажи, но и заглянете в лавку авторских янтарных изделий, где сможете рассмотреть и купить работы местного мастера.
Танцующий лес со скрученными спиралевидными соснами — одна из главных загадок Куршской косы. Вы проникнетесь атмосферой этого места и узнаете несколько версий о происхождении феномена: научных, мистических и забавных.
Без высоты Эфа сложно представить путешествие по косе, и вы сразу поймете почему. Приготовьтесь вдохнуть ароматы моря и хвои, покорить самую высокую точку заповедника и насладиться панорамами Куршского залива, мягких дюн и поселка Морское.
Ну и конечно, мы посмотрим на «кошачий» Зеленоградск, пройдемся по променаду, главной улице и увидим его любопытные арт-объекты.

Организационные детали:

  • Экскурсия проходит на автобусе повышенной комфортности до 8 человек;
  • Экскурсию проведёт один из гидов-экскурсоводов нашей команды;
  • Мы можем забрать вас в Зеленоградске, по пути на Куршскую Косу (место встречи обговорим после бронирования);
  • На Высоте Эфа и в Зеленоградске у вас будет свободное время для самостоятельных прогулок.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Билет в национальный парк Куршская коса (300 руб. /чел.)
  • Обед
  • Сувениры
Где начинаем и завершаем?
Начало: По согласованию с гидом
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 9:00
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
  • Организационные детали:
  • Экскурсия проходит на автобусе повышенной комфортности до 8 человек
  • Экскурсию проведёт один из гидов-экскурсоводов нашей команды
  • Дополнительно оплачивается билет в национальный парк.
  • Отдельно по желанию оплачиваются обед и сувениры
  • Мы можем забрать вас в Зеленоградске, по пути на косу
  • На Высоте Эфа и в Зеленоградске у вас будет свободное время для самостоятельных прогулок.
  • Гид позвонит вам накануне вечером с 20:00 до 21:00 часа
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Ежедневно с 9:00

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