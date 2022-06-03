Программа

Мы объедем основные достопримечательности национального парка Куршская коса, его колоритные поселки и уникальные эко-тропы. В пути гид не будет перегружать вас справочной информацией — зато поделится интересными фактами о Куршской косе и прусскими легендами.

Вы посетите Королевский бор, в котором веками охотились прусские короли.

В поселке Лесной исследуем самую узкую часть косы, а на променаде поищем кусочки янтаря, оставшиеся после шторма.

Высота Мюллера покорит вас смотровой площадкой с потрясающим видом на море, хвойный лес и озеро Чайка.

В уютном поселке Рыбачий вы оцените не только чудесные пейзажи, но и заглянете в лавку авторских янтарных изделий, где сможете рассмотреть и купить работы местного мастера.

Танцующий лес со скрученными спиралевидными соснами — одна из главных загадок Куршской косы. Вы проникнетесь атмосферой этого места и узнаете несколько версий о происхождении феномена: научных, мистических и забавных.

Без высоты Эфа сложно представить путешествие по косе, и вы сразу поймете почему. Приготовьтесь вдохнуть ароматы моря и хвои, покорить самую высокую точку заповедника и насладиться панорамами Куршского залива, мягких дюн и поселка Морское.

Ну и конечно, мы посмотрим на «кошачий» Зеленоградск, пройдемся по променаду, главной улице и увидим его любопытные арт-объекты.

Организационные детали: