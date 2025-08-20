О Куршской косе ходит много легенд. Обратимся к их истокам. Начнём с Музея Куршской косы, где вы узнаете о её появлении и освоении. Затем вас будет ждать таинственный и притягательный Танцующий лес и его изогнутые деревья. А затем мы поднимемся на высоту Эфа, откуда нам откроются гармоничные пейзажи — дюны, лес и серебряное море.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание экскурсии

Музей Куршской косы и знакомство с историей. Вы узнаете об образовании косы — начиная с геологических процессов, которые привели к её возникновению, и заканчивая заселением региона и адаптацией людей к местным условиям.

Особое внимание уделим традиционным ремёслам: рыболовству, производству солёной рыбы и земледелию.

Танцующий лес. Скрученные стволы деревьев вызывают удивление и множество вопросов. Местные легенды гласят, что такая форма появилась из-за влияния ветра и уникальных климатических условий. Обсудим, так ли это.

Высота Эфа — самая высокая точка Куршской косы (62 м), откуда открываются великолепные виды. Вы полюбуетесь дюнами, лесом и Балтийским морем, которые сливаются в единой гармонии. Узнаете о формировании дюн, их экосистемах и местной флоре.

Эксклюзивно мы посетим тот самый Бастион Обертайх 1860 года, где нас ждёт не только бесплатное посещение и экскурсия, но также комплиментарная дегустация кёнигсбергского марципана. У вас будет свободное время для фотографий и осмотра уникальных музейных экспонатов.

Организационные детали