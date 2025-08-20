Познакомиться с историей региона и увидеть визитные карточки косы - Танцующий лес и высоту Эфа
О Куршской косе ходит много легенд. Обратимся к их истокам. Начнём с Музея Куршской косы, где вы узнаете о её появлении и освоении. Затем вас будет ждать таинственный и притягательный Танцующий лес и его изогнутые деревья.
А затем мы поднимемся на высоту Эфа, откуда нам откроются гармоничные пейзажи — дюны, лес и серебряное море.
Музей Куршской косы и знакомство с историей. Вы узнаете об образовании косы — начиная с геологических процессов, которые привели к её возникновению, и заканчивая заселением региона и адаптацией людей к местным условиям.
Особое внимание уделим традиционным ремёслам: рыболовству, производству солёной рыбы и земледелию.
Танцующий лес. Скрученные стволы деревьев вызывают удивление и множество вопросов. Местные легенды гласят, что такая форма появилась из-за влияния ветра и уникальных климатических условий. Обсудим, так ли это.
Высота Эфа — самая высокая точка Куршской косы (62 м), откуда открываются великолепные виды. Вы полюбуетесь дюнами, лесом и Балтийским морем, которые сливаются в единой гармонии. Узнаете о формировании дюн, их экосистемах и местной флоре.
Эксклюзивно мы посетим тот самый Бастион Обертайх 1860 года, где нас ждёт не только бесплатное посещение и экскурсия, но также комплиментарная дегустация кёнигсбергского марципана. У вас будет свободное время для фотографий и осмотра уникальных музейных экспонатов.
Организационные детали
Поездка проходит на комфортабельном 50-местном автобусе
Дополнительно оплачивается экологический сбор 400 ₽ с чел. (дети до 18 лет и пенсионеры — бесплатно), а также обед (по желанию)
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Черняховского
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг и субботу в 12:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — Организатор в Калининграде
Провёл экскурсии для 113068 туристов
Работаем с 2005 года. В нашей команде пять высококлассных гидов. Наши экскурсии не про легенды и факты из Википедии — мы рассказываем о современных реалиях, жизни, достижениях и проблемах Калининградской области. Показываем то, что действительно заслуживает внимания и восхищает.
На экскурсиях мы поделимся многолетним опытом жизни в любимом регионе, посоветуем интересные места и поможем вам спланировать лучший отпуск в Калининградской области.