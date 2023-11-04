Отправиться в путешествие по самым интересным и знаковым местам национального парка
Потрясающие пейзажи косы с высоты Эфа, берега Балтийского моря и Куршского залива, знаменитый Танцующий лес и легенды древних куршей — и это только часть программы, которая ждёт вас. Экскурсия динамичная и насыщенная: после неё вы будете знать об этих местах всё!
Ближайшие даты:
4
ноя
ноя
11
ноя
ноя
18
ноя
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25
ноя
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2
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9
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
- Берег Куршского залива. Вы увидите Куршский залив в самом широком месте, до другой стороны — более 20 километров. Берег во многих местах скрывают заросли тростника, а к воде склоняются плакучие ивы. Летом здесь настоящее птичье царство.
- Берег Балтийского моря (в посёлке Лесной). На берегу находится стоянка, рядом с которой возвышается маяк. Вы прогуляетесь по набережной и спуститесь к морю. Если повезёт, найдёте немного янтаря. При желании можете также выпить кофе в одном из местных заведений.
- Танцующий лес. Это самое известное и притягательное место национального парка. Вы увидите уникальные закрученные в спирали и кольца сосны. А также узнаете историю этого загадочного места и разные версии происхождения леса, от официальных до местных легенд и поверий.
- Высота Эфа. С самой высокой смотровой площадки дюны Петш (Ореховая) вам откроется вид на Куршскую косу: с одной стороны будет Куршский залив, с другой — Балтийское море. А между ними — коса, уходящая на юг за горизонт. Перед вами предстанут зелёные, серые и белые дюны, в том числе и «Оленья Буда», черепичные крыши посёлка Морское, противоположный берег залива и литовская сторона.
- Свободное время на высоте Эфа. После подъёма у вас будет время, чтобы погулять по небольшому рынку и купить местные рыбные деликатесы, литовское пиво, сувениры, выпить кофе и перекусить. А также перейти авандюну и погулять вдоль моря или искупаться.
- Дикий берег и питомник. Здесь находится один из красивейших спусков к морю, где обычно очень мало людей и великолепный песчаный пляж. Помимо шикарных видов, вы увидите питомник, где выращиваются саженцы сосен и гигантских туй. А ранней весной в лесу можно отыскать белоснежные дикие подснежники и лично убедиться, что эти цветы бывают не только в сказке.
По дороге из Зеленоградска я расскажу вам историю Куршской косы с момента образования до наших дней. При движении по маршрутам — дам информацию о посещаемых местах и лучших локациях для фотографий. По дороге обратно — затрону отдельные моменты истории, древние и современные легенды.
Кому подойдёт экскурсия
Программа экскурсии разнообразная и многоплановая, интересно будет всем — и взрослым, и детям. Но следует учесть, что нас ждёт подъём по пешеходным настилам на высоту более 62 метров, и это может оказаться трудным для некоторых путешественников. При желании от подъёма можно отказаться и провести время на рынке или берегу моря.
Организационные детали
- Трансфер заберёт вас из Калининграда и привезёт к месту начала экскурсии в Зеленоградске. Информационная часть во время трансфера не предусмотрена.
- В конце экскурсии вас ждут подарки: книжки о нашей земле и открытки с лучшими видами косы, Калининграда и области
- Можете взять с собой детей от 7 лет
- Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Mercedes Sprinter
- Дополнительные расходы: кофе, продукты и сувениры на рынке и экологический сбор за въезд в национальный парк — 300 руб/чел. Бесплатно проезжают пенсионеры, дети до 18 лет, инвалиды и многодетные семьи (с собой нужно иметь подтверждающие документы).
в субботу в 08:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на ул. Шевченко возле Дома Советов
- Когда и сколько длится?
- Когда: в субботу в 08:00Экскурсия длится около 6.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 9 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Игорь — ваш гид в Калининграде
Провёл экскурсии для 1204 туристов
Здравствуйте, уважаемые путешественники! Меня зовут Игорь. Сертифицированный и аккредитованный персональный гид. Писатель и профессиональный фотограф. Приглашаю на авторские экскурсии по Калининграду, Куршской косе и приморским городам: Светлогорску, Зеленоградску, Балтийску и Янтарному. Опыт работы гидом с 2000 года, опыт вождения более 30 лет. Автор книг о Калининграде, морских историй, сказок и легенд о Куршской косе. Мне повезло родиться и вырасти на этой земле, в окружении замков, фортов и булыжных мостовых, под шум солёного Балтийского моря, среди магии древних прусских легенд. Обращайтесь, будет интересно!
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