Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Калининграда

Куршская коса: волшебство на каждом шагу

Посетить самые живописные места национального парка на авто-пешеходной экскурсии

5
12 отзывов
Куршская коса покорит вас фантастическими видами, романтичными пляжами и необычными деревьями.

Я расскажу, как образовалось это невероятное место, кто жил здесь на протяжении столетий и кому удалось остановить блуждающие дюны.

Отвезу вас на лучшие смотровые площадки и сделаю все, чтобы путешествие вам понравилось.
Куршская коса: волшебство на каждом шагу
Куршская коса: волшебство на каждом шагу
Куршская коса: волшебство на каждом шагу
Куршская коса: волшебство на каждом шагу
Куршская коса: волшебство на каждом шагу
Куршская коса: волшебство на каждом шагу
Куршская коса: волшебство на каждом шагу

Что вас ожидает

История и легенды Куршской косы

Вы посетите Королевский бор, прогуляетесь по реликтовому лесу и раскроете, что помогло ему избежать песчаной катастрофы. Оцените самый узкий участок косы, где Балтийское море и Куршский залив разделяют всего 350 метров. А также по желанию заглянете в местный исторический музей, где узнаете о жизни на этих землях римлян, викингов и балтов.

Захватывающие дух виды

На орнитологической станции Фрингилла вы понаблюдаете за кольцеванием птиц. Поднявшись на смотровые площадки высоты Мюллера и дюны Эфа, насладитесь видами на озеро Чайка и Балтийское море. В Танцующем лесу рассмотрите деревья с причудливо изогнутыми стволами и услышите версии их происхождения. В завершение погуляете по белоснежному пляжу, посетите поселок Морское и увидите береговую батарею Рауль-Пиллкоппен.

Организационные детали

  • Экологический сбор при въезде в парк включен в стоимость экскурсии
  • Дополнительные расходы (по желанию): орнитологическая станция Фрингилла (работает с апреля по октябрь) — 200 р. с человека
  • Экскурсия проходит на легковом автомобиле (1-4 человека) или на микроавтобусе (5-8 человек)
Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Евгений
Евгений
Добрый день, дорогие путешественники. Меня зовут Евгений, я живу на Куршской косе более 20 лет. С радостью поделюсь с вами красотой этого удивительного национального парка. До встречи!
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12 реальных отзывов от туристов

А
23 июня 2021
Спасибо Евгению за очень познавательную и интересную экскурсию. Все прошло на высшем уровне! Гид Очень внимательный, не навязчивый, знает материал, никуда не торопил)) Спасибо ещё раз. !
М
16 июня 2021
Евгению большое спасибо за экскурсию. ! Не часто гиды относятся к туристам с такой доброжелательностью, как он. Это очень редкий вид гида))))!!! Он принимал все мои "хочу туда погулять, ещё там посмотреть и ещё вооот туда"))) Безостановочного вещания ни о чём не будет, всё по делу, очень интересно и очень-очень комфортно. Огромное спасибо Евгению)))))
Н
7 июня 2021
Евгению огромное спасибо! Замечательная экскурсия, получили огромное удовольствие.
А
3 июня 2021
Евгений, спасибо огромное! Вы сделали наш день))) отдельное спасибо за дополнительные походы, рассказы и рекомендации!
А
29 мая 2021
Замечательная экскурсия.
Сначала Евгений в 10 утра забрал нас по месту проживания в Калининграде и примерно за 1 час 10 минут мы доехали до первого объекта - высоты Мюллера. Затем посетили Танцующий лес, пообедали в посёлке Рыбачий, после чего вернулись в Морское на высоту Эфа и в завершении провели практически полтора часа на берегу моря недалеко от границы с Литвой.
Очень повезло с погодой - не было ветра и дождя, хотя прогноз говорил об обратном.
Не успели заехать на орнитологическую станцию, но Евгений показал нам видео, так что всем советуем - там отличный дядька-"экскурсовод", будет весело и интересно.
На обратном пути мы решили не тратить 1 час времени экскурсии и высадились в Зеленоградске посмотреть город.
Спасибо!
С
28 мая 2021
экскурсия очень понравилась. Содержательная и интересная. Гид рассказывал интересно. Грамотно выстроен маршрут экскурсии. Спасибо.
Т
20 мая 2021
Экскурсия очень понравилась природа, воздух, море, дюны. Уезжать не хотелось. По совету Евгения заехали на орнитологическую станцию, рассказ работника станции очень понравился, слушали с открытыми ртами), а в конце нам показали как кольцуют птиц. Остались очень довольны))). Спасибо большое
А
11 мая 2021
Спасибо большое Евгению, экскурсия понравилась. все спокойно прошло, никуда нас не гнал, сколько хотели столько и ходили, приятный в в общении очень рекомендую
А
11 мая 2021
Спасибо большое Евгению за отлично проведённый день. Экскурсия очень понравилась. Без опозданий, интересно, комфортно, достаточно времени для осмотра. Рекомендуем.
А
3 мая 2021
Замечательный и интеллигентный гид Евгений, ему огромное спасибо. Интересная экскурсия, благодаря ему мы влюбились в Курскую косу. !
Д
25 апр 2021
Замечательная экскурсия.
В
24 апр 2021
Замечательный гид Женя, отличный формат экскурсии, все очень понравилось. Спасибо огромное)

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