Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Калининграда

Что вас ожидает

История и легенды Куршской косы

Вы посетите Королевский бор, прогуляетесь по реликтовому лесу и раскроете, что помогло ему избежать песчаной катастрофы. Оцените самый узкий участок косы, где Балтийское море и Куршский залив разделяют всего 350 метров. А также по желанию заглянете в местный исторический музей, где узнаете о жизни на этих землях римлян, викингов и балтов.

Захватывающие дух виды

На орнитологической станции Фрингилла вы понаблюдаете за кольцеванием птиц. Поднявшись на смотровые площадки высоты Мюллера и дюны Эфа, насладитесь видами на озеро Чайка и Балтийское море. В Танцующем лесу рассмотрите деревья с причудливо изогнутыми стволами и услышите версии их происхождения. В завершение погуляете по белоснежному пляжу, посетите поселок Морское и увидите береговую батарею Рауль-Пиллкоппен.

Организационные детали