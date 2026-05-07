Представьте место, где кораблям шепчут маяки, каждый камень помнит топот рыцарских сапог, а призраки прошлого всё ещё бродят по старинным замкам… Мы с вами отправимся в путешествие вдоль берегов Куршского залива — туда, где Средневековье застыло во времени, ожидая встречи с вами.
Вы посетите старинные города, маяки и замок Шаакен, услышите мистические истории, а я сделаю для вас атмосферные кадры.
Зеленоградск (Кранц) — где начинается магия
- Вы прогуляетесь по старинному Курортному проспекту, вдыхая целебный воздух, наполненный ароматом сосен и моря
- Встретитесь с зеленоградскими котами — хранителями городских легенд
- Поднимитесь на историческую водонапорную башню, откуда открывается захватывающий вид на город и залив
- Услышите удивительную легенду о великом примирении котов и мышей
Заливино и Заливное — где время остановилось
- Вы посетите маяк 1868 года, построенный на месте древнего священного дерева
- Исследуете старинные рыбацкие дома с магическими рунами на коньках крыш
- Услышите истории о кораблекрушениях и отважных моряках
- Почувствуете дыхание балтийских ветров, столетиями формировавших судьбы местных жителей
Замок Шаакен — сердце рыцарской эпохи
- Вы спуститесь в таинственные подвалы с Музеем инквизиции
- Примерите рыцарские доспехи
- Испытаете свою меткость в стрельбе из лука
- Услышите мистические легенды о призраке рыцаря и духе мальчика, охраняющих замок
- Узнаете, как замок противостоял набегам викингов и стал центром средневековой власти
Полеск-Лабиау — город, застывший в веках
- Вы посетите готическую кирху 14 века с древними витражами
- Пройдётесь по средневековым мощёным улочкам
- Исследуете старинные купеческие дома и амбары
- Полюбуетесь пивоварней Бланкенштайн — шедевром индустриальной архитектуры 19 века
- Услышите легенду о безголовом рыцаре и священном дереве бога Перкунаса
Примерный тайминг
9:00 — встреча в Зеленоградске
9:30 — замок Шаакен
11:30 — руины кирхи Шаакен
12:00 — Тургенево (кирха Гросслегиттен)
13:00 — Заливное
14:00 — Заливино и маяк
16:00 — возвращение
Организационные детали
- Поедем на моём автомобиле Subaru Legacy
- Фотосессия на профессиональный фотоаппарат включена в стоимость. В течение 2–4 недель вы получите 200+ фотографий с цветокоррекцией
- Дополнительно оплачиваются только личные расходы — еда, сувениры
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 6.5 часов
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваш гид в Калининграде
Провела экскурсии для 1449 туристов
Я родилась и выросла в Калининграде. По образованию историк-философ. У меня много творческих профессий — от дизайна предметов интерьера и авторской одежды до фотографии, флористики и организации мероприятий. Путешествиями по
