Рыбный день на Балтийском побережье

Из Калининграда - в увлекательное гастрономическое путешествие по прибрежным городам
Почему на гербе Балтийска — серебристый осётр в золотой короне? Какие тайны скрывают рыболовные сети? Об этом и многом другом я расскажу в поездке! Мы заглянем в Балтийск, Янтарный и Светлогорск, обсудим их историю и культуру. Выясним секреты приготовления и употребления рыбных блюд. И конечно, вы продегустируете самые вкусные из них!
5
2 отзыва
Рыбный день на Балтийском побережье
Рыбный день на Балтийском побережье
Рыбный день на Балтийском побережье
Ближайшие даты:
24
фев25
фев26
фев27
фев28
фев1
мар2
мар
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00

Описание экскурсии

Самый западный город — Балтийск

Прогуляемся по набережной, где швартуются военные корабли, отыщем местный маяк и выдающийся памятник императрице Елизавете. Попробуем настоящего свежевыловленного балтийского угря от местного рыбака. Вкус у копченого деликатеса незабываемый!

Уютный Янтарный

Продегустируем строганину под авторским соусом от янтарного ресторана. И заглянем в секретное место, где продегустируем янтарную настойку.

В летний период отправимся на лучший пляж страны — чемпион России по открыванию устриц на скорость покажет мастерство, а вы попробуете морепродукты с любимым напитком. Ну а если погода не позволит поесть устриц на пляже, отправимся в устричный ресторан, где подают авторские чебуреки с рыбой или морепродуктами.

Великолепный Светлогорск

Прогуляемся по улочкам города, который расположился среди векового соснового бора. И конечно, посетим рыбный ресторан. Вас ждут рыбная солянка, бургеры с щучкой, балтийская килька или корюшка и блюда из локальной трески.

Организационные детали

  • Блюда и напитки оплачиваются дополнительно по меню
  • За доплату экскурсию можно провести для 5-8 человек — детали уточняйте в переписке
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Ю
1 дек 2024
Восторг, куча положительных эмоций и впечатлений! Дмитрий был на высоте! День пролетел незаметно) огромное спасибо за прекрасный день, за чудесные виды, интересные истории! Определённо рекомендуем!!!
Восторг, куча положительных эмоций и впечатлений! Дмитрий был на высоте! День пролетел незаметно) огромное спасибо заВосторг, куча положительных эмоций и впечатлений! Дмитрий был на высоте! День пролетел незаметно) огромное спасибо заВосторг, куча положительных эмоций и впечатлений! Дмитрий был на высоте! День пролетел незаметно) огромное спасибо заВосторг, куча положительных эмоций и впечатлений! Дмитрий был на высоте! День пролетел незаметно) огромное спасибо заВосторг, куча положительных эмоций и впечатлений! Дмитрий был на высоте! День пролетел незаметно) огромное спасибо заВосторг, куча положительных эмоций и впечатлений! Дмитрий был на высоте! День пролетел незаметно) огромное спасибо за
А
24 ноя 2024
Получилось очень интересно и вкусно. Спасибо

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