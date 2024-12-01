Описание экскурсии
Самый западный город — Балтийск
Прогуляемся по набережной, где швартуются военные корабли, отыщем местный маяк и выдающийся памятник императрице Елизавете. Попробуем настоящего свежевыловленного балтийского угря от местного рыбака. Вкус у копченого деликатеса незабываемый!
Уютный Янтарный
Продегустируем строганину под авторским соусом от янтарного ресторана. И заглянем в секретное место, где продегустируем янтарную настойку.
В летний период отправимся на лучший пляж страны — чемпион России по открыванию устриц на скорость покажет мастерство, а вы попробуете морепродукты с любимым напитком. Ну а если погода не позволит поесть устриц на пляже, отправимся в устричный ресторан, где подают авторские чебуреки с рыбой или морепродуктами.
Великолепный Светлогорск
Прогуляемся по улочкам города, который расположился среди векового соснового бора. И конечно, посетим рыбный ресторан. Вас ждут рыбная солянка, бургеры с щучкой, балтийская килька или корюшка и блюда из локальной трески.
Организационные детали
- Блюда и напитки оплачиваются дополнительно по меню
- За доплату экскурсию можно провести для 5-8 человек — детали уточняйте в переписке
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды