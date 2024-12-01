Почему на гербе Балтийска — серебристый осётр в золотой короне? Какие тайны скрывают рыболовные сети? Об этом и многом другом я расскажу в поездке! Мы заглянем в Балтийск, Янтарный и Светлогорск, обсудим их историю и культуру. Выясним секреты приготовления и употребления рыбных блюд. И конечно, вы продегустируете самые вкусные из них!

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Описание экскурсии

Самый западный город — Балтийск

Прогуляемся по набережной, где швартуются военные корабли, отыщем местный маяк и выдающийся памятник императрице Елизавете. Попробуем настоящего свежевыловленного балтийского угря от местного рыбака. Вкус у копченого деликатеса незабываемый!

Уютный Янтарный

Продегустируем строганину под авторским соусом от янтарного ресторана. И заглянем в секретное место, где продегустируем янтарную настойку.

В летний период отправимся на лучший пляж страны — чемпион России по открыванию устриц на скорость покажет мастерство, а вы попробуете морепродукты с любимым напитком. Ну а если погода не позволит поесть устриц на пляже, отправимся в устричный ресторан, где подают авторские чебуреки с рыбой или морепродуктами.

Великолепный Светлогорск

Прогуляемся по улочкам города, который расположился среди векового соснового бора. И конечно, посетим рыбный ресторан. Вас ждут рыбная солянка, бургеры с щучкой, балтийская килька или корюшка и блюда из локальной трески.

Организационные детали