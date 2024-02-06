Захватывающее путешествие для всей семьи: откройте тайны хомлинов и исследуйте Калининград в игровой форме
Приглашаем вас и вашу семью в увлекательное путешествие по Калининграду! "В поисках хомлинов всей семьёй" - это не просто экскурсия, это настоящее приключение, где каждый уголок города оживает благодаря волшебным существам - хомлинам.
Ваш маршрут пройдет мимо самых значимых достопримечательностей: Музея янтаря, Музея мирового океана, зоопарка и других исторических мест. Но главное - это семейные ценности, которые вы укрепите, вместе решая задачки и творческие задания.
Подарите своим детям не просто экскурсию, а настоящее приключение, где они смогут почувствовать себя исследователями и художниками, создавая собственных хомлинов. Вдобавок, вы сможете насладиться атмосферой кафе-лавки "Хомлины", где каждый найдет что-то по душе.
Эта экскурсия - идеальный способ совместить обучение и развлечение, исследуя культурное наследие Калининграда весело и с пользой
Ваш маршрут пройдет мимо самых значимых достопримечательностей: Музея янтаря, Музея мирового океана, зоопарка и других исторических мест. Но главное - это семейные ценности, которые вы укрепите, вместе решая задачки и творческие задания.
Подарите своим детям не просто экскурсию, а настоящее приключение, где они смогут почувствовать себя исследователями и художниками, создавая собственных хомлинов. Вдобавок, вы сможете насладиться атмосферой кафе-лавки "Хомлины", где каждый найдет что-то по душе.
Эта экскурсия - идеальный способ совместить обучение и развлечение, исследуя культурное наследие Калининграда весело и с пользой
Ближайшие даты:
6
фев
фев
7
фев
фев
8
фев
фев
9
фев
фев
11
фев
фев
12
фев
фев
13
фев
фев
Ещё
даты
даты
Описание
Что вас ожидает
В поисках хомлинов мы побываем:
- У Музея янтаря
- Музея мирового океана
- Зоопарка
- Башни Врангеля
- Медового моста
- Набережной
- В районе Амалиенау
Вы узнаете:
- Кто такие хомлины
- Какой у каждого характер
- Почему они поселились в Калининграде
- Как переводится «хомлин» (не путать с гоблином!)
Куда же без творческого задания!
Детям нужно будет пофантазировать и нарисовать членов своей семьи в виде хомлинов. Если на экскурсии из-за дорожной ситуации не сможем остановиться у каждой фигурки — не беда. Ребята получат задание — сходить к оставшимся хомлинам самим, сфотографировать их и дорисовать картину.
И ещё один классный сюрприз
По вашему желанию в середине маршрута можно заехать в кафе-лавку «Хомлины». Как же атмосферно и уютно тут! Можно выпить какао с десертом, полюбоваться на картины Натальи Шевченко и увидеть всех маленьких человечков — хранителей города.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены трансфер и услуги гида
- Еда и напитки в кафе оплачиваются дополнительно по желанию
- Экскурсия рассчитана на семьи с детьми старше 4 лет
- Пожалуйста, заранее сообщите возраст детей. Мы поставим в машины детские кресла или бустеры.
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория — ваша команда гидов в Калининграде
Провели экскурсии для 995 туристов
Здравствуйте, меня зовут Виктория. Я профессиональный гид, имею диплом по специальности «Экскурсоведение» и большой опыт проведения экскурсий. Работаю с командой гидов-единомышленников. Мое главное правило: показать наш край таким, чтоб вы снова хотели приехать к нам и пригласить с собой друзей! Предлагаю вам узнать больше об истории янтарного края, а так же посетить уникальные места области вместе с нами!
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Калининграда
Похожие туры из Калининграда
Групповая
2.5 часа
Затерянный уголок Пруссии: групповая прогулка по Амалиенау
Побывать в гостях у хомлинов, изучить роскошные виллы и попробовать главное лакомство Кёнигсберга
у входа в Центральный парк
Завтра
7 фев
8 фев
9 фев
650₽ за человека
Квест
2.5 часа
В поисках Хомлинов, Гномиков и Ля Мурки: квест-экскурсия для всей семьи
Проехать по главным районам Калининграда и познакомиться с волшебными обитателями города
у центрального входа в зоопарк
7 фев
8 фев
9 фев
10 фев
5 800₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
1.5 часа
Кенигсберг в центре Калининграда
Погулять по острову Канта, посетить Рыбную деревню и познакомиться с милыми хомлинами
возле ТЦ Плаза
Завтра
7 фев
11 фев
12 фев
от 938845₽ за человека