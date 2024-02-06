Приглашаем вас и вашу семью в увлекательное путешествие по Калининграду! "В поисках хомлинов всей семьёй" - это не просто экскурсия, это настоящее приключение, где каждый уголок города оживает благодаря волшебным существам - хомлинам. Ваш маршрут пройдет мимо самых значимых достопримечательностей: Музея янтаря, Музея мирового океана, зоопарка и других исторических мест. Но главное - это семейные ценности, которые вы укрепите, вместе решая задачки и творческие задания. Подарите своим детям не просто экскурсию, а настоящее приключение, где они смогут почувствовать себя исследователями и художниками, создавая собственных хомлинов. Вдобавок, вы сможете насладиться атмосферой кафе-лавки "Хомлины", где каждый найдет что-то по душе. Эта экскурсия - идеальный способ совместить обучение и развлечение, исследуя культурное наследие Калининграда весело и с пользой

Описание

Что вас ожидает

В поисках хомлинов мы побываем:

У Музея янтаря

Музея мирового океана

Зоопарка

Башни Врангеля

Медового моста

Набережной

В районе Амалиенау

Вы узнаете:

Кто такие хомлины

Какой у каждого характер

Почему они поселились в Калининграде

Как переводится «хомлин» (не путать с гоблином!)

Куда же без творческого задания!

Детям нужно будет пофантазировать и нарисовать членов своей семьи в виде хомлинов. Если на экскурсии из-за дорожной ситуации не сможем остановиться у каждой фигурки — не беда. Ребята получат задание — сходить к оставшимся хомлинам самим, сфотографировать их и дорисовать картину.

И ещё один классный сюрприз

По вашему желанию в середине маршрута можно заехать в кафе-лавку «Хомлины». Как же атмосферно и уютно тут! Можно выпить какао с десертом, полюбоваться на картины Натальи Шевченко и увидеть всех маленьких человечков — хранителей города.

Организационные детали