Экскурсия-приключение «В поисках хомлинов всей семьёй»
Индивидуальная экскурсия в Калининграде

Захватывающее путешествие для всей семьи: откройте тайны хомлинов и исследуйте Калининград в игровой форме

Приглашаем вас и вашу семью в увлекательное путешествие по Калининграду! "В поисках хомлинов всей семьёй" - это не просто экскурсия, это настоящее приключение, где каждый уголок города оживает благодаря волшебным существам - хомлинам.

Ваш маршрут пройдет мимо самых значимых достопримечательностей: Музея янтаря, Музея мирового океана, зоопарка и других исторических мест. Но главное - это семейные ценности, которые вы укрепите, вместе решая задачки и творческие задания.

Подарите своим детям не просто экскурсию, а настоящее приключение, где они смогут почувствовать себя исследователями и художниками, создавая собственных хомлинов. Вдобавок, вы сможете насладиться атмосферой кафе-лавки "Хомлины", где каждый найдет что-то по душе.

Эта экскурсия - идеальный способ совместить обучение и развлечение, исследуя культурное наследие Калининграда весело и с пользой
Экскурсия-приключение «В поисках хомлинов всей семьёй»
Экскурсия-приключение «В поисках хомлинов всей семьёй»
Экскурсия-приключение «В поисках хомлинов всей семьёй»
Ближайшие даты:
6
фев
7
фев
8
фев
9
фев
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Описание

Что вас ожидает

В поисках хомлинов мы побываем:

  • У Музея янтаря
  • Музея мирового океана
  • Зоопарка
  • Башни Врангеля
  • Медового моста
  • Набережной
  • В районе Амалиенау

Вы узнаете:

  • Кто такие хомлины
  • Какой у каждого характер
  • Почему они поселились в Калининграде
  • Как переводится «хомлин» (не путать с гоблином!)

Куда же без творческого задания!

Детям нужно будет пофантазировать и нарисовать членов своей семьи в виде хомлинов. Если на экскурсии из-за дорожной ситуации не сможем остановиться у каждой фигурки — не беда. Ребята получат задание — сходить к оставшимся хомлинам самим, сфотографировать их и дорисовать картину.

И ещё один классный сюрприз

По вашему желанию в середине маршрута можно заехать в кафе-лавку «Хомлины». Как же атмосферно и уютно тут! Можно выпить какао с десертом, полюбоваться на картины Натальи Шевченко и увидеть всех маленьких человечков — хранителей города.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены трансфер и услуги гида
  • Еда и напитки в кафе оплачиваются дополнительно по желанию
  • Экскурсия рассчитана на семьи с детьми старше 4 лет
  • Пожалуйста, заранее сообщите возраст детей. Мы поставим в машины детские кресла или бустеры.
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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