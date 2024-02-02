Квест-экскурсия «Все городские ворота Кёнигсберга»
Индивидуальная квест-экскурсия в Калининграде

Выяснить, какие ворота сохранились в Калининграде, как они называются и где их можно увидеть

Будучи городом-крепостью, Кёнигсберг славился оборонительными сооружениями. Особая роль среди них отведена городским воротам. Увидеть их — все и сразу! — непременно стоит.

На экскурсии вы изучите историю и архитектуру сквозь века по старинным фото, надписям и декору ворот. А мы организуем вашу встречу с городом в формате квеста и подскажем, что ещё можно посмотреть.
Квест-экскурсия «Все городские ворота Кёнигсберга»
Квест-экскурсия «Все городские ворота Кёнигсберга»
Квест-экскурсия «Все городские ворота Кёнигсберга»
Ближайшие даты:
2
фев
3
фев
4
фев
5
фев
6
фев
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фев
8
фев
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даты

Описание

Что вас ожидает

Как устроен квест?

В начале экскурсии в ваши руки попадёт схема старого Кёнигсберга и карта современного Калининграда. И хотя ворота не будут отмечены на карте, искать их на местности вам не придётся! Мы довезём вас до них на комфортабельном автомобиле, поделимся фактами и историями, а также подскажем, какие городские достопримечательности находятся рядом. Возле каждых ворот вам предстоит рассмотреть старинные фотографии, отыскать интересные архитектурные детали и ответить на несложные вопросы. Справятся и взрослые, и дети!

Так 7 или 8 ворот?

Для начала попробуем сосчитать их — узнаете, почему это не так просто. Мы расскажем, как называются каждые из ворот, когда и кто их построил, через какие из них проезжал Пётр I, а какие были построены русскими инженерами. Разгадаем тайну сноса Штайндаммских и Трайхгамских ворот ещё в довоенные годы. Сделаем сладкую паузу в Брандербургских воротах, попробуем марципановый кофе, услышим рассказ о кёнигсбергском марципане, по желанию купим вкусные сувениры.

А что ещё?

Экскурсию можно дополнить посещением музеев (за отдельную плату):

  • в Закхаймских воротах — арт-пространство «Ворота»;
  • в Королевских — музей «Великое Посольство» и Аптеку трёх королей, где представлена подборка «лечебных» камней, благовоний, предметов, рассказывающих о местных минеральных водах, старинные весы и другие аптечные приборы;
  • во Фридландских воротах — интереснейший музей истории города и виртуальные прогулки по Кёнигсбергу
  • рядом с Росгартенскими воротами — музей янтаря.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Рекомендуем экскурсию для взрослых и детей от 10 лет
  • Если вас более 4 человек, напишите об этом при бронировании, мы предложим удобный вариант трансфера (с доплатой)
  • Экскурсию можно организовать и для большой группы (с доплатой за трансфер на автобусе)

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля в Калининграде
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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