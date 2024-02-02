Будучи городом-крепостью, Кёнигсберг славился оборонительными сооружениями. Особая роль среди них отведена городским воротам. Увидеть их — все и сразу! — непременно стоит. На экскурсии вы изучите историю и архитектуру сквозь века по старинным фото, надписям и декору ворот. А мы организуем вашу встречу с городом в формате квеста и подскажем, что ещё можно посмотреть.

Описание

Что вас ожидает

Как устроен квест?

В начале экскурсии в ваши руки попадёт схема старого Кёнигсберга и карта современного Калининграда. И хотя ворота не будут отмечены на карте, искать их на местности вам не придётся! Мы довезём вас до них на комфортабельном автомобиле, поделимся фактами и историями, а также подскажем, какие городские достопримечательности находятся рядом. Возле каждых ворот вам предстоит рассмотреть старинные фотографии, отыскать интересные архитектурные детали и ответить на несложные вопросы. Справятся и взрослые, и дети!

Так 7 или 8 ворот?

Для начала попробуем сосчитать их — узнаете, почему это не так просто. Мы расскажем, как называются каждые из ворот, когда и кто их построил, через какие из них проезжал Пётр I, а какие были построены русскими инженерами. Разгадаем тайну сноса Штайндаммских и Трайхгамских ворот ещё в довоенные годы. Сделаем сладкую паузу в Брандербургских воротах, попробуем марципановый кофе, услышим рассказ о кёнигсбергском марципане, по желанию купим вкусные сувениры.

А что ещё?

Экскурсию можно дополнить посещением музеев (за отдельную плату):

в Закхаймских воротах — арт-пространство «Ворота»;

в Королевских — музей «Великое Посольство» и Аптеку трёх королей, где представлена подборка «лечебных» камней, благовоний, предметов, рассказывающих о местных минеральных водах, старинные весы и другие аптечные приборы;

во Фридландских воротах — интереснейший музей истории города и виртуальные прогулки по Кёнигсбергу

рядом с Росгартенскими воротами — музей янтаря.

Организационные детали