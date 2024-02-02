Выяснить, какие ворота сохранились в Калининграде, как они называются и где их можно увидеть
На экскурсии вы изучите историю и архитектуру сквозь века по старинным фото, надписям и декору ворот. А мы организуем вашу встречу с городом в формате квеста и подскажем, что ещё можно посмотреть.
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Описание
Что вас ожидает
Как устроен квест?
В начале экскурсии в ваши руки попадёт схема старого Кёнигсберга и карта современного Калининграда. И хотя ворота не будут отмечены на карте, искать их на местности вам не придётся! Мы довезём вас до них на комфортабельном автомобиле, поделимся фактами и историями, а также подскажем, какие городские достопримечательности находятся рядом. Возле каждых ворот вам предстоит рассмотреть старинные фотографии, отыскать интересные архитектурные детали и ответить на несложные вопросы. Справятся и взрослые, и дети!
Так 7 или 8 ворот?
Для начала попробуем сосчитать их — узнаете, почему это не так просто. Мы расскажем, как называются каждые из ворот, когда и кто их построил, через какие из них проезжал Пётр I, а какие были построены русскими инженерами. Разгадаем тайну сноса Штайндаммских и Трайхгамских ворот ещё в довоенные годы. Сделаем сладкую паузу в Брандербургских воротах, попробуем марципановый кофе, услышим рассказ о кёнигсбергском марципане, по желанию купим вкусные сувениры.
А что ещё?
Экскурсию можно дополнить посещением музеев (за отдельную плату):
- в Закхаймских воротах — арт-пространство «Ворота»;
- в Королевских — музей «Великое Посольство» и Аптеку трёх королей, где представлена подборка «лечебных» камней, благовоний, предметов, рассказывающих о местных минеральных водах, старинные весы и другие аптечные приборы;
- во Фридландских воротах — интереснейший музей истории города и виртуальные прогулки по Кёнигсбергу
- рядом с Росгартенскими воротами — музей янтаря.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Рекомендуем экскурсию для взрослых и детей от 10 лет
- Если вас более 4 человек, напишите об этом при бронировании, мы предложим удобный вариант трансфера (с доплатой)
- Экскурсию можно организовать и для большой группы (с доплатой за трансфер на автобусе)
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля в Калининграде
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.