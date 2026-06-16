Кёнигсберг рассыпан по Калининграду — башни, ворота, биржи, кирхи. Этот маршрут собирает осколки старого города в единое полотно: вы проедете по знаковым местам, заглянете в музей под сводами крепости 18 века и по желанию насладитесь речной прогулкой по Преголе.

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Описание экскурсии

Мы начнём маршрут с башни Дона — одной из сохранившихся крепостных башен, где сегодня расположен Музей янтаря.

Далее посетим форт №11 «Дёнхофф». В старинной крепости каждый кирпич пронизан историей. Познакомитесь с устройством форта и поймёте, каков он снаружи и что скрывает внутри.

Продолжим у Королевских и Фридрихсбурских ворот — символах величия города. И заглянем к зданию биржи, где кипели деловые страсти.

Кирхи Святого Семейства и Розенау придадут духовный оттенок нашей программе. А Фридландские ворота станут важной вехой в истории Кёнигсберга.

Закончим экскурсию в Рыбной деревне, с её живописными видами и аурой и на острове Канта с историей Иммануила Канта и его философией — это незаменимые локации для знакомства с культурным наследием региона.

В конце вы по желанию прокатитесь на катере. Маршрут пролегает по главным достопримечательностям центра. Вы увидите Рыбную деревню, Юбилейный и Медовый мосты, Кафедральный собор, корабли на набережной Музея Мирового океана и торговый порт.

На экскурсии мы обсудим:

Средневековую историю Кёнигсберга: роль Тевтонского ордена

Военное прошлое: значение городских ворот в обороне города

Архитектурное наследие: особенности стилей зданий

Торговлю и экономику: Калининградская биржа и развитие коммерции

Религиозную жизнь: влияние религии на культуру города

Современный облик города: виды и атмосфера Калининграда

Организационные детали

Поездка проходит на минивэне или микроавтобусе — в зависимости от размера группы

Если с вами будут дети, сообщите заранее, мы подготовим кресло или бустер

Длительность экскурсии ориентировочно 4,5 часа + 1 час речная прогулка

С вами будет один из гидов нашей команды

Дополнительно оплачивается: