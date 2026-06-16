Погрузиться в историю, посетить уникальный форт №11 и прокатиться на катере по желанию
Кёнигсберг рассыпан по Калининграду — башни, ворота, биржи, кирхи.
Этот маршрут собирает осколки старого города в единое полотно: вы проедете по знаковым местам, заглянете в музей под сводами крепости 18 века и по желанию насладитесь речной прогулкой по Преголе.
Описание экскурсии
Мы начнём маршрут с башни Дона — одной из сохранившихся крепостных башен, где сегодня расположен Музей янтаря.
Далее посетим форт №11 «Дёнхофф». В старинной крепости каждый кирпич пронизан историей. Познакомитесь с устройством форта и поймёте, каков он снаружи и что скрывает внутри.
Продолжим у Королевских и Фридрихсбурских ворот — символах величия города. И заглянем к зданию биржи, где кипели деловые страсти.
Кирхи Святого Семейства и Розенау придадут духовный оттенок нашей программе. А Фридландские ворота станут важной вехой в истории Кёнигсберга.
Закончим экскурсию в Рыбной деревне, с её живописными видами и аурой и на острове Канта с историей Иммануила Канта и его философией — это незаменимые локации для знакомства с культурным наследием региона.
В конце вы по желанию прокатитесь на катере. Маршрут пролегает по главным достопримечательностям центра. Вы увидите Рыбную деревню, Юбилейный и Медовый мосты, Кафедральный собор, корабли на набережной Музея Мирового океана и торговый порт.
На экскурсии мы обсудим:
Средневековую историю Кёнигсберга: роль Тевтонского ордена
Военное прошлое: значение городских ворот в обороне города
Архитектурное наследие: особенности стилей зданий
Торговлю и экономику: Калининградская биржа и развитие коммерции
Религиозную жизнь: влияние религии на культуру города
Современный облик города: виды и атмосфера Калининграда
Организационные детали
Поездка проходит на минивэне или микроавтобусе — в зависимости от размера группы
Если с вами будут дети, сообщите заранее, мы подготовим кресло или бустер
Длительность экскурсии ориентировочно 4,5 часа + 1 час речная прогулка
С вами будет один из гидов нашей команды
Дополнительно оплачивается:
Вход в форт №11: взрослые — 600 ₽, дети и пенсионеры — 300 ₽
Прогулка на катере (по желанию): взрослые —1200 ₽
во вторник и пятницу в 10:00
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Участник
3200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Шевченко
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и пятницу в 10:00
Экскурсия длится около 4.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваша команда гидов в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
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Мы много путешествовали по миру — а потом у нас возникла идея создать свои личные экскурсии по родному городу Калининграду. Наши увлекательные экскурсии проводят гиды-историки, коренные жители и просто влюблённые в этот город. Мы предлагаем вам индивидуальные экскурсии, поездки в мини-группах до 8 человек и на микроавтобусах до 19 мест.
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