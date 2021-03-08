2 отзыва оставили туристы

Калининград от тевтонцев до наших дней

Познакомиться с восточно-прусским наследием города и посетить один из интереснейших музеев области

5
2 отзыва
Павел
Павел – Гид из Калининграда
Вы изучите лучшие достопримечательности 🏛️ города и проследите основные вехи его развития.

Я расскажу о каменных витязях Кёнигсберга — старинных неоготических воротах, мощных бастионах и легендарных фортах.

Познакомлю с немецкой концепцией города-сада в кварталах со старинной застройкой.

А в конце отвезу в замечательный музей 🖼, расположенный в замке Вальдау.
Задать вопросОбычно отвечает за 28 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 7 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 5 500 ₽ за экскурсию

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Калининград от тевтонцев до наших дней
Калининград от тевтонцев до наших дней

Что вас ожидает

Легендарные ворота
Вы осмотрите некоторые из семи сохранившихся ворот, напоминающих о прошлом столицы ⭐️ Восточной Пруссии. Узнаете об их роли в истории Кёнигсберга и поймете, в чем архитектурная ценность этих памятников. А в Бранденбургских воротах посетите прекрасный Музей 🖼 марципана, где я расскажу о традиционной сладости края.

«Живой Кёнигсберг»
В программе также будет два хорошо сохранившихся района: Амалиенау и Марауненхоф, где вы познакомитесь с историей создания немецких кварталов с аккуратными виллами и разберетесь в концепции города-сада, зачастую неверно ассоциирующейся только с советскими градостроительными идеями. Кроме того, вы обязательно увидите «открыточную» Рыбную деревню — историко-этнографический и торгово-ремесленный комплекс, где восстановили облик довоенного Кёнигсберга.

Кафедральный собор
В сердце города, на острове 🏝️ Канта, у стен главной достопримечательности, поговорим об истоках создания сооружения 14 века, которое является одним из немногих образцов чистой готической архитектуры на территории России. И, конечно, не обойдем вниманием личность Иммануила Канта. Вы увидите могилу великого философа и возведенную над ней часовню.

Фортификации и другие памятники города
Отдельный рассказ посвятим оборонительным сооружениям Кёнигсберга: вы увидите часть валового укрепления — башню Дона, где сейчас находится Музей 🖼 янтаря, Литовский вал, казармы Кронприц, некоторые из бастионов города и форт № 11. А еще осмотрите впечатляющее Здание биржи с Биржевым парком, а также бывшие церкви королевы Луизы и Святого семейства.

Замок 🏰 Вальдау: бонус к программе
В завершение я отвезу вас в один из самых сохранившихся замков Тевтонского ордена в области, где сейчас находится замечательный музей 🖼. Расположен он всего в 10 км от Калининграда. Осматривая экспозицию, вы узнаете о древнейших народах, населявших эту местность уже в 3-4 тысячелетии до нашей эры. Познакомитесь с историей возникновения немецкого ордена и, позднее, герцогства Пруссии. Послушаете о визите Петра I с Великим посольством. И, помимо музея, сможете посетить сам замок 🏰, который в настоящее время восстанавливается.

Организационные детали

  • Я могу провести экскурсию ⛳ для группы до 8 человек, подробности уточняйте в переписке
  • Автомобиль оборудован детскими креслами
  • Дополнительно оплачивается билет 🎫 в замок-музей 🖼 Вальдау — 100 руб. /человека
Калининград от тевтонцев до наших дней
Калининград от тевтонцев до наших дней
Калининград от тевтонцев до наших дней
Калининград от тевтонцев до наших дней
Калининград от тевтонцев до наших дней
Калининград от тевтонцев до наших дней
Калининград от тевтонцев до наших дней
Калининград от тевтонцев до наших дней
Калининград от тевтонцев до наших дней
Калининград от тевтонцев до наших дней
Калининград от тевтонцев до наших дней

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Павел
Павел
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Павел. Я потомственный экскурсовод. Ещё с самого детства заворожён историей Восточной Пруссии. Со временем объездил всю её территорию, и это не только Калининградская область, но и Польша с Литвой. Я организовываю и провожу экскурсии на двух языках, в индивидуальном и групповом форматах. Каждая моя экскурсия — с изюминкой и интересна по-своему. Со мной вы откроете потрясающее наследие нашего края и посетите незабываемые места, как известные, так и нетуристические.
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2 отзыва оставили туристы

8 мар 2021
Великолепно структурированная экскурсия ! Все было очень интересно, даже с учетом ужасной погоды) Советую!
5 мар 2021
Получилась отличная экскурсия! Интересный маршрут, занимательные рассказы - все было очень здОрово. Время пролетело незаметно. Павел, спасибо вам большое!

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