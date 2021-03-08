2 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает

Легендарные ворота

Вы осмотрите некоторые из семи сохранившихся ворот, напоминающих о прошлом столицы ⭐️ Восточной Пруссии. Узнаете об их роли в истории Кёнигсберга и поймете, в чем архитектурная ценность этих памятников. А в Бранденбургских воротах посетите прекрасный Музей 🖼 марципана, где я расскажу о традиционной сладости края.

«Живой Кёнигсберг»

В программе также будет два хорошо сохранившихся района: Амалиенау и Марауненхоф, где вы познакомитесь с историей создания немецких кварталов с аккуратными виллами и разберетесь в концепции города-сада, зачастую неверно ассоциирующейся только с советскими градостроительными идеями. Кроме того, вы обязательно увидите «открыточную» Рыбную деревню — историко-этнографический и торгово-ремесленный комплекс, где восстановили облик довоенного Кёнигсберга.

Кафедральный собор

В сердце города, на острове 🏝️ Канта, у стен главной достопримечательности, поговорим об истоках создания сооружения 14 века, которое является одним из немногих образцов чистой готической архитектуры на территории России. И, конечно, не обойдем вниманием личность Иммануила Канта. Вы увидите могилу великого философа и возведенную над ней часовню.

Фортификации и другие памятники города

Отдельный рассказ посвятим оборонительным сооружениям Кёнигсберга: вы увидите часть валового укрепления — башню Дона, где сейчас находится Музей 🖼 янтаря, Литовский вал, казармы Кронприц, некоторые из бастионов города и форт № 11. А еще осмотрите впечатляющее Здание биржи с Биржевым парком, а также бывшие церкви королевы Луизы и Святого семейства.

Замок 🏰 Вальдау: бонус к программе

В завершение я отвезу вас в один из самых сохранившихся замков Тевтонского ордена в области, где сейчас находится замечательный музей 🖼. Расположен он всего в 10 км от Калининграда. Осматривая экспозицию, вы узнаете о древнейших народах, населявших эту местность уже в 3-4 тысячелетии до нашей эры. Познакомитесь с историей возникновения немецкого ордена и, позднее, герцогства Пруссии. Послушаете о визите Петра I с Великим посольством. И, помимо музея, сможете посетить сам замок 🏰, который в настоящее время восстанавливается.

Организационные детали