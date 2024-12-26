Вас ждёт захватывающее приключение, охватывающее всё побережье. Вы полюбуетесь символами Калининграда и рассмотрите корабли в Балтийске. Погуляете по пляжу в Янтарном и сделаете фото в Филинской бухте. Сверите время по солнечным часам в Светлогорске и прогуляетесь с котиками в Зеленоградске. И многое другое! Я встречу вас, как друга и поделюсь всем тем, что люблю сам.

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Описание экскурсии

Начнём путешествие с сердца региона — Калининграда. Вы увидите главные достопримечательности города: Кафедральный собор и Рыбную деревню, башню Дона и Астрономический бастион, район Амалиенау и форт № 5.

А затем отправимся в путешествие по области! В нашей программе:

Балтийск — морские ворота в Калининградскую область. Погуляем по городскому пляжу и рассмотрим памятник Елизавете Петровне. Посетим крепость Пиллау и увидим систему береговых укреплений. Остановимся у символа города — маяка, а также побываем у памятной таблички Иосифу Бродскому и у памятника Петру I. Конечно, посмотрим на корабли и покормим лебедей, которые тут живут.

Посёлок Янтарный — знаменитый на весь мир крупнейшим месторождением янтаря. Вы увидите лютеранскую церковь и пройдёте по прекрасному пляжу. Полюбуетесь деревьями в парке им. Беккера и необычным озером на берегу моря. Услышите историю о немецкой шахте, у входа в которую установлен памятник жертвам Холокоста.

Живописные локации по дороге: самые широкие пляжи посёлка Бакалино и самые высокие обрывы посёлка Донское. Мыс Таран, где раньше располагались немецкие смотровые и маяк. Красивейшая природная фотозона — Филинская бухта. Посёлок Отрадное, с его тихими улочками и уютными домиками.

Волшебная атмосфера Светлогорска и уютный Пионерский. Прогуляемся по Светлогорской морской набережной к солнечным часам «Зодиак» и отправимся в Пионерский, где расположена резиденция президента России. Я расскажу вам, что было в городе в советские времена, а что строится сейчас.

Зеленоградск — в прошлом королевский курорт Кранц. Насладимся морским променадом и изучим главную улицу — Курортный проспект. Вы увидите основные достопримечательности города и встретите десятки кошек.

А ещё вы:

Посетите набережную города Светлый и лес, в котором проходили ожесточённые бои за Калининградскую область, с сохранившимися окопами и блиндажами

Осмотрите место крушения греческого сухогруза Anna F и увидите заброшенный парк Любви на побережье посёлка Заостровье

Погуляете возле казино и отведаете местной кухни в уютных кафе

Побываете в месте, откуда уходят и куда приходят рыбаки, охотящиеся за балтийской сёмгой. И, возможно, купите свежий улов прямо на берегу

И многое другое!

Организационные детали