Описание экскурсии
Начнём путешествие с сердца региона — Калининграда. Вы увидите главные достопримечательности города: Кафедральный собор и Рыбную деревню, башню Дона и Астрономический бастион, район Амалиенау и форт № 5.
А затем отправимся в путешествие по области! В нашей программе:
Балтийск — морские ворота в Калининградскую область. Погуляем по городскому пляжу и рассмотрим памятник Елизавете Петровне. Посетим крепость Пиллау и увидим систему береговых укреплений. Остановимся у символа города — маяка, а также побываем у памятной таблички Иосифу Бродскому и у памятника Петру I. Конечно, посмотрим на корабли и покормим лебедей, которые тут живут.
Посёлок Янтарный — знаменитый на весь мир крупнейшим месторождением янтаря. Вы увидите лютеранскую церковь и пройдёте по прекрасному пляжу. Полюбуетесь деревьями в парке им. Беккера и необычным озером на берегу моря. Услышите историю о немецкой шахте, у входа в которую установлен памятник жертвам Холокоста.
Живописные локации по дороге: самые широкие пляжи посёлка Бакалино и самые высокие обрывы посёлка Донское. Мыс Таран, где раньше располагались немецкие смотровые и маяк. Красивейшая природная фотозона — Филинская бухта. Посёлок Отрадное, с его тихими улочками и уютными домиками.
Волшебная атмосфера Светлогорска и уютный Пионерский. Прогуляемся по Светлогорской морской набережной к солнечным часам «Зодиак» и отправимся в Пионерский, где расположена резиденция президента России. Я расскажу вам, что было в городе в советские времена, а что строится сейчас.
Зеленоградск — в прошлом королевский курорт Кранц. Насладимся морским променадом и изучим главную улицу — Курортный проспект. Вы увидите основные достопримечательности города и встретите десятки кошек.
А ещё вы:
- Посетите набережную города Светлый и лес, в котором проходили ожесточённые бои за Калининградскую область, с сохранившимися окопами и блиндажами
- Осмотрите место крушения греческого сухогруза Anna F и увидите заброшенный парк Любви на побережье посёлка Заостровье
- Погуляете возле казино и отведаете местной кухни в уютных кафе
- Побываете в месте, откуда уходят и куда приходят рыбаки, охотящиеся за балтийской сёмгой. И, возможно, купите свежий улов прямо на берегу
И многое другое!
Организационные детали
- Экскурсия проходит на Audi A6. Если вас будет больше четырёх человек, поедем на двух машинах либо на микроавтобусе
- Маршрут экскурсии гибкий — мы можем добавить и другие точки. Все пожелания обсудим заранее
- Программа рассчитана на взрослых, посещение с детьми по запросу
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Остались довольны в полной мере.
За время поездки вы станете друзьями, а Тимур посоветует и покажет вам много уютных местечек для отдыха и прогулок.
Хочется сказать спасибо Тимуру, было удобно и увлекательно, а для будущих клиентов и гостей Калининграда, думаем вам понравится.