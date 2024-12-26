Большое путешествие из Калининграда: секреты местных жителей и жизнь региона

От Балтийской до Куршской косы за один день
Вас ждёт захватывающее приключение, охватывающее всё побережье. Вы полюбуетесь символами Калининграда и рассмотрите корабли в Балтийске. Погуляете по пляжу в Янтарном и сделаете фото в Филинской бухте. Сверите время по солнечным часам в Светлогорске и прогуляетесь с котиками в Зеленоградске. И многое другое! Я встречу вас, как друга и поделюсь всем тем, что люблю сам.
4.5
2 отзыва
Большое путешествие из Калининграда: секреты местных жителей и жизнь региона
Большое путешествие из Калининграда: секреты местных жителей и жизнь региона
Большое путешествие из Калининграда: секреты местных жителей и жизнь региона
Ближайшие даты:
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Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00

Описание экскурсии

Начнём путешествие с сердца региона — Калининграда. Вы увидите главные достопримечательности города: Кафедральный собор и Рыбную деревню, башню Дона и Астрономический бастион, район Амалиенау и форт № 5.

А затем отправимся в путешествие по области! В нашей программе:

Балтийск — морские ворота в Калининградскую область. Погуляем по городскому пляжу и рассмотрим памятник Елизавете Петровне. Посетим крепость Пиллау и увидим систему береговых укреплений. Остановимся у символа города — маяка, а также побываем у памятной таблички Иосифу Бродскому и у памятника Петру I. Конечно, посмотрим на корабли и покормим лебедей, которые тут живут.

Посёлок Янтарный — знаменитый на весь мир крупнейшим месторождением янтаря. Вы увидите лютеранскую церковь и пройдёте по прекрасному пляжу. Полюбуетесь деревьями в парке им. Беккера и необычным озером на берегу моря. Услышите историю о немецкой шахте, у входа в которую установлен памятник жертвам Холокоста.

Живописные локации по дороге: самые широкие пляжи посёлка Бакалино и самые высокие обрывы посёлка Донское. Мыс Таран, где раньше располагались немецкие смотровые и маяк. Красивейшая природная фотозона — Филинская бухта. Посёлок Отрадное, с его тихими улочками и уютными домиками.

Волшебная атмосфера Светлогорска и уютный Пионерский. Прогуляемся по Светлогорской морской набережной к солнечным часам «Зодиак» и отправимся в Пионерский, где расположена резиденция президента России. Я расскажу вам, что было в городе в советские времена, а что строится сейчас.

Зеленоградск — в прошлом королевский курорт Кранц. Насладимся морским променадом и изучим главную улицу — Курортный проспект. Вы увидите основные достопримечательности города и встретите десятки кошек.

А ещё вы:

  • Посетите набережную города Светлый и лес, в котором проходили ожесточённые бои за Калининградскую область, с сохранившимися окопами и блиндажами
  • Осмотрите место крушения греческого сухогруза Anna F и увидите заброшенный парк Любви на побережье посёлка Заостровье
  • Погуляете возле казино и отведаете местной кухни в уютных кафе
  • Побываете в месте, откуда уходят и куда приходят рыбаки, охотящиеся за балтийской сёмгой. И, возможно, купите свежий улов прямо на берегу

И многое другое!

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на Audi A6. Если вас будет больше четырёх человек, поедем на двух машинах либо на микроавтобусе
  • Маршрут экскурсии гибкий — мы можем добавить и другие точки. Все пожелания обсудим заранее
  • Программа рассчитана на взрослых, посещение с детьми по запросу
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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Андрей
26 дек 2024
Совет - Уточняйте перед поездкой на какой машине будет путешествие.
Совет - Уточняйте перед поездкой на какой машине будет путешествие.Совет - Уточняйте перед поездкой на какой машине будет путешествие.Совет - Уточняйте перед поездкой на какой машине будет путешествие.Совет - Уточняйте перед поездкой на какой машине будет путешествие.Совет - Уточняйте перед поездкой на какой машине будет путешествие.Совет - Уточняйте перед поездкой на какой машине будет путешествие.Совет - Уточняйте перед поездкой на какой машине будет путешествие.Совет - Уточняйте перед поездкой на какой машине будет путешествие.Совет - Уточняйте перед поездкой на какой машине будет путешествие.Совет - Уточняйте перед поездкой на какой машине будет путешествие.
Юлия
17 окт 2024
Воспользовались услугой экскурсии по Калининградской области,проводил её нам Тимур.
Остались довольны в полной мере.
За время поездки вы станете друзьями, а Тимур посоветует и покажет вам много уютных местечек для отдыха и прогулок.
Хочется сказать спасибо Тимуру, было удобно и увлекательно, а для будущих клиентов и гостей Калининграда, думаем вам понравится.

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