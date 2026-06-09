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Кёнигсберг эпохи романтизма: по следам королевы Луизы

Погрузиться в историю великой правительницы и узнать о временах наполеоновских войн
За что королеву Луизу прозвали королевой сердец? Почему василёк стал символом силы её духа? Как её короткая, но яркая жизнь повлияла на судьбу страны? Вы узнаете ответы на эти вопросы и приоткроете тайны личной и политической жизни правительницы.

Заглянете в старинный парк, пройдёте по улице, носившей её имя, полюбуетесь виллами в стиле модерн и зданиями, построенными благодаря королеве.
Кёнигсберг эпохи романтизма: по следам королевы Луизы
Кёнигсберг эпохи романтизма: по следам королевы Луизы
Кёнигсберг эпохи романтизма: по следам королевы Луизы

Описание экскурсии

  • Старинный парк — прогуляемся по дорожкам, где более 200 лет назад ступала нога королевы Луизы
  • Район Хуфен — погрузимся в атмосферу 19 века в западной части исторического предместья
  • Улица Комсомольская, когда-то носившая имя королевы. Увидим здания бывших сиротских приютов и школ, появившихся благодаря ей, и старинные виллы в стиле модерн
  • Кирха памяти Королевы Луизы — сейчас здесь находится кукольный театр

Вы узнаете:

  • про ключевые события в жизни королевы, её воспитание и семейные связи
  • про роль Луизы в дипломатии периода наполеоновских войн: как она выступила против Франции и стала символом сопротивления и национального единства
  • как сложился образ народной любимицы и королевы сердец
  • какой след оставила в истории Российской империи эта великая женщина

Организационные детали

Могу провести экскурсию в индивидуальном формате в любое удобное время от 3 человек.

ежедневно в 10:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник1150 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На проспекте Победы
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим
Максим — ваш гид в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провёл экскурсии для 920 туристов
Я — калининградец. Прошлое Калининграда-Кёнигсберга увлекло очень давно. А сейчас оно перекликается с основной, издательской деятельностью. Экскурсии провожу для популяризации уникального наследия города: знакомлю путешественников с интересными местами и их историей, особое внимание уделяя периоду XIX — XX веков, старому городу и его оборонительным сооружениям.

Входит в следующие категории Калининграда

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