За что королеву Луизу прозвали королевой сердец? Почему василёк стал символом силы её духа? Как её короткая, но яркая жизнь повлияла на судьбу страны? Вы узнаете ответы на эти вопросы и приоткроете тайны личной и политической жизни правительницы.
Заглянете в старинный парк, пройдёте по улице, носившей её имя, полюбуетесь виллами в стиле модерн и зданиями, построенными благодаря королеве.
Заглянете в старинный парк, пройдёте по улице, носившей её имя, полюбуетесь виллами в стиле модерн и зданиями, построенными благодаря королеве.
Описание экскурсии
- Старинный парк — прогуляемся по дорожкам, где более 200 лет назад ступала нога королевы Луизы
- Район Хуфен — погрузимся в атмосферу 19 века в западной части исторического предместья
- Улица Комсомольская, когда-то носившая имя королевы. Увидим здания бывших сиротских приютов и школ, появившихся благодаря ей, и старинные виллы в стиле модерн
- Кирха памяти Королевы Луизы — сейчас здесь находится кукольный театр
Вы узнаете:
- про ключевые события в жизни королевы, её воспитание и семейные связи
- про роль Луизы в дипломатии периода наполеоновских войн: как она выступила против Франции и стала символом сопротивления и национального единства
- как сложился образ народной любимицы и королевы сердец
- какой след оставила в истории Российской империи эта великая женщина
Организационные детали
Могу провести экскурсию в индивидуальном формате в любое удобное время от 3 человек.
ежедневно в 10:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|1150 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На проспекте Победы
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим — ваш гид в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провёл экскурсии для 920 туристов
Я — калининградец. Прошлое Калининграда-Кёнигсберга увлекло очень давно. А сейчас оно перекликается с основной, издательской деятельностью. Экскурсии провожу для популяризации уникального наследия города: знакомлю путешественников с интересными местами и их историей, особое внимание уделяя периоду XIX — XX веков, старому городу и его оборонительным сооружениям.
Входит в следующие категории Калининграда
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