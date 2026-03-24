Кёнигсберг под грифом «Секретно»

Здания Третьего рейха и таинственные истории: о масонах, эзотерике, аномалиях
Ищете больше, чем просто факты? Не боитесь секретов, от которых по коже бегут мурашки? Мы объедем знаковые места Калининграда, где грань между реальными событиями и мистическими легендами почти стёрта. Пройдём по следам шпионов, узников, заговорщиков.

А также приоткроем завесу тёмного прошлого — историю разведки, тайных сообществ, аномальных зон и исчезнувших документов.
Описание экскурсии

«Пирамида Гитлера» — памятник погибшим в Первой мировой войне. Она окутана легендами: одни считают её символом масонства, другие — энергетическим объектом, связанным с эзотерическими исследованиями Третьего рейха.

Оборонительные сооружения: бастионы Литовского вала, форт №1 «Штайн» — один из основных в кольцевой системе «Ночная перина Кёнигсберга», Астрономический бастион — бывшая обсерватория.

Ключевые точки Третьего рейха

  • Площадь Победы и Северный вокзал — транспортные узлы, откуда агентов отправляли за границу
  • Тюрьма Гестапо (ныне — КГТУ), где проводили допросы, а по рассказам старожилов — и секретные опыты по перепрограммированию личности
  • Полицейское управление (сейчас — ФСБ), в чьих подвалах до сих пор находят старинные двери камер и элементы охраны

Также в программе:

  • Музей янтаря в стенах старинной башни Дона
  • Королевские ворота, встречавшие прусских монархов, рыцарей и великих людей
  • Мастерская хомлинов с уютной обстановкой и щепоткой магии — для эмоциональной разгрузки

Организационные детали

  • Поездка пройдёт на комфортабельном автобусе туристического класса
  • С вами будет гид из нашей команды

во вторник в 14:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный1550 ₽
Дети 8-18 лет1500 ₽
Дети до 7 лет1500 ₽
Пенсионеры1500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На ул. Шевченко
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник в 14:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мадина
Мадина — Организатор в Калининграде
Провела экскурсии для 417 туристов
Мы — команда профессиональных гидов и организаторов с многолетним опытом, которые знают и любят этот регион. Наша цель — не просто рассказать вам историю, а создать для вас настоящее приключение!
В каждой экскурсии — эмоции, интересные факты и атмосфера, которая погружает в эпоху Средневековья, времен Кёнигсберга и военных лет. Что делает нас особенными? Проверенные маршруты — мы собрали самые красивые и знаковые места, чтобы каждое путешествие оставалось в памяти. Комфортные условия — наши автобусы оборудованы всем необходимым, а удобные точки посадки по городу делают поездку ещё приятнее. Экскурсии на любой вкус — классические обзорные маршруты, путешествия к замкам, фортам, природным достопримечательностям и уникальные авторские туры.

Интересная экскурсия. Особенно хорош экскурсовод Василий Тёркин. Очень насыщенный фактами материал, интересные городские легенды, расширенный обзор по истории города и мировой истории, всё очень понравилось. Видно, что экскурсовод очень подкован в истории, при этом подача материала и работа с группой отличная, отвечает на вопросы, шутит, приводит разные факты.
