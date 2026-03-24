Ищете больше, чем просто факты? Не боитесь секретов, от которых по коже бегут мурашки? Мы объедем знаковые места Калининграда, где грань между реальными событиями и мистическими легендами почти стёрта. Пройдём по следам шпионов, узников, заговорщиков.
А также приоткроем завесу тёмного прошлого — историю разведки, тайных сообществ, аномальных зон и исчезнувших документов.
Описание экскурсии
«Пирамида Гитлера» — памятник погибшим в Первой мировой войне. Она окутана легендами: одни считают её символом масонства, другие — энергетическим объектом, связанным с эзотерическими исследованиями Третьего рейха.
Оборонительные сооружения: бастионы Литовского вала, форт №1 «Штайн» — один из основных в кольцевой системе «Ночная перина Кёнигсберга», Астрономический бастион — бывшая обсерватория.
Ключевые точки Третьего рейха
- Площадь Победы и Северный вокзал — транспортные узлы, откуда агентов отправляли за границу
- Тюрьма Гестапо (ныне — КГТУ), где проводили допросы, а по рассказам старожилов — и секретные опыты по перепрограммированию личности
- Полицейское управление (сейчас — ФСБ), в чьих подвалах до сих пор находят старинные двери камер и элементы охраны
Также в программе:
- Музей янтаря в стенах старинной башни Дона
- Королевские ворота, встречавшие прусских монархов, рыцарей и великих людей
- Мастерская хомлинов с уютной обстановкой и щепоткой магии — для эмоциональной разгрузки
Организационные детали
- Поездка пройдёт на комфортабельном автобусе туристического класса
- С вами будет гид из нашей команды
во вторник в 14:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1550 ₽
|Дети 8-18 лет
|1500 ₽
|Дети до 7 лет
|1500 ₽
|Пенсионеры
|1500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Шевченко
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник в 14:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мадина — Организатор в Калининграде
Провела экскурсии для 417 туристов
Мы — команда профессиональных гидов и организаторов с многолетним опытом, которые знают и любят этот регион. Наша цель — не просто рассказать вам историю, а создать для вас настоящее приключение!
Анастаси
24 мар 2026
Интересная экскурсия. Особенно хорош экскурсовод Василий Тёркин. Очень насыщенный фактами материал, интересные городские легенды, расширенный обзор по истории города и мировой истории, всё очень понравилось. Видно, что экскурсовод очень подкован в истории, при этом подача материала и работа с группой отличная, отвечает на вопросы, шутит, приводит разные факты.
